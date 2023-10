Vox Madrid desespera ante el ninguneo del PP: de la "televisión cubana" de Ayuso a "repetir" sus dos mantras

Se hizo famosa una frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que decía que en, en Madrid, "si uno no se quiere encontrar con su expareja, no lo va a hacer". Pero parece que la presidenta no puede poner en marcha su propio consejo.

La que fuera su ex (socia) para sacar adelanta diversas iniciativas la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, sigue buscándola con insistencia.

Desde que la presidenta consiguiera obtener su mayoría absoluta las pasadas elecciones del 28-M, al líder de Vox Madrid ha estado intentando tensar la cuerda con el Partido Popular hasta terminar, finalmente, alineándose con la izquierda en la Asamblea.

Eso es lo que ha ocurrido este lunes, durante el transcurso de la Junta de Portavoces, cuando Monasterio ha asegurado que la televisión pública de los madrileños (Telemadrid) se parece a la televisión "del régimen cubano".

Telemadrid al servicio del gobierno de Ayuso. Absolutismo.@telemadrid https://t.co/zVpExIM50O — Rocio Monasterio (@monasterioR) October 8, 2023

Lo hace después de que, a su juicio, en la cadena madrileña se retransmitieran muchos más minutos de la presencia del PP en la manifestación celebrada el pasado domingo que de "ningún otro partido".

"No es un tema de opinión, es un tema de minutaje. Les invito a todos ustedes a que pongan en una tabla los minutos dedicados al PP y en la siguiente línea los dedicados otros que también estaban en la manifestación. Las matemáticas son tozudas", ha asegurado.

[Vox y PSOE se alinean en Madrid para poder mejorar su labor de control al Gobierno de Ayuso]

La posición de Monasterio respecto al Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid se va endureciendo cada día y pasa y más después de que, en los últimos plenos, el Partido Popular les hayan dejado solos en las iniciativas que han presentado.

De hecho, durante la última sesión de la Asamblea de Madrid, el grupo parlamentario de Monasterio presentó una proposición no de ley (PNL) -que no es vinculante y no implica un valor más allá del gesto- para rebajar los impuestos de la que se abstuvo el Partido Popular.

Y no sólo se quedó ahí. El PP, además de rechazar su propuesta, les achacó votar con el PSOE en Arganda del Rey para tumbar una propuesta de los populares relativa a la bajada del IBI. "Lo que no les cuentan es que nos tumbaron una propuesta similar", respondía Monasterio este lunes ante la prensa.

Impuestos

Al final, la estrategia de Vox en la Asamblea de Madrid (donde ahora ya Ayuso no les necesita gracias a su mayoría absoluta) es intentar buscar una alianza con el PP para lo que consideran sus dos "mantras": la bajada de impuestos y la defensa de la liberta de los padres en la educación de sus hijos. Tanto con la derogación de la Ley Trans como con los libros de texto.

El problema es que el Partido Popular de Ayuso también tiene muchas de esas líneas de trabajo en su programa de Gobierno y no van a dejar que Vox se quede con un parte del mérito. Por muy pequeña que sea.

De hecho, la postura de Ayuso respecto a exigencias fundamentales de Vox como la Ley Trans se ha desinflado en los últimos meses. En abril y mayo la presidenta hablaba de modificar la legislación regional como una de sus prioridades, pero, tras el verano, ha dejado la medida para "más adelante".

Por eso, el Partido Popular se abstiene de muchas propuestas como las que llevará Vox este viernes a la Asamblea de Madrid (relativa al "adoctrinamiento en las escuelas"). Aunque sean PNL que, en verdad, no son vinculantes para que Ayuso tome ninguna medida.

[Vox presiona a Ayuso para que cambie cuanto antes las leyes LGTBI: "Ahora tiene las manos libres"]

A este sentido, desde Vox Madrid insisten en que cuando el PP tumba las rebajas de impuestos "mientras los madrileños no llegan a fin de mes", significa que "no les importan los madrileños, que les dan igual las familias".

Precisamente, este viernes, en la Asamblea de Madrid el grupo parlamentario Vox va a proponer al Gobierno de Ayuso que los madrileños se puedan desgravar el coste de los libros de texto de sus hijos.

"No sé qué votará el PP porque no ha dejado de tumbar nuestras iniciativas de rebajas de impuestos", ha recriminado Monasterio, de nuevo, al Partido Popular.

😡El Partido Popular se niega a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Comunidad de Madrid



✍️🏼Lee la nota de prensa completa: https://t.co/kNBzBAZUyK pic.twitter.com/BOT7pVpw4G — Grupo Parlamentario VOX en Madrid (@vox_asambleamad) October 5, 2023

Los "feos" de Ayuso a Vox Madrid no sólo se ciernen cuando se debaten los que Vox considera sus propios mantras, también cuando aprueban medidas del Partido Popular.

El pasado jueves, durante el debate del pleno de rechazo a la amnistía, algún diputado de Vox acusó al PP de tener "culpa" de lo que pasaba en Cataluña ahora. Aunque, después, votaron a favor de la propuesta.

Aun así, Vox sigue buscando el beneplácito de los populares y les elige como el único compañero de baile. Este mismo lunes, cuando los medios de comunicación preguntaban a Monasterio si iba a buscar apoyos en las filas del PSOE o Más Madrid para sacar adelante alguno de sus proyectos, la líder de Vox negaba en rotundo.

Y es que, como sentenciaba Monasterio este mismo lunes: "Con quien no condena los asesinatos, los secuestros de niños y las violaciones de mujeres no vamos ni a heredar".

Sigue los temas que te interesan