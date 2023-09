Lobato y Ayuso en su 'estreno' del curso político: "La presidenta no ha dicho ni una palabra de Sánchez"

Isabel Díaz Ayuso ha comenzado este lunes su habitual ronda de reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea. La presidenta se ha citado primero con dos de sus rivales. El objetivo: intercambiar ideas y propuestas sobre la Comunidad de Madrid. No era un control de los primeros meses del nuevo Gobierno 'absoluto' del PP. Pese a ello, la política nacional se ha colado en la conversación con Rocío Monasterio (Vox). Ambas coincidieron en su "preocupación" por que Pedro Sánchez negocie la amnistía con Junts. Sin embargo, con el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, no ha ocurrido lo mismo. "Ni una palabra en contra de Sánchez ha dicho la presidenta en mi presencia, no sé por qué", ha señalado el portavoz regional del PSOE.

Las reuniones se han celebrado por la tarde en el Real Palacio de Correos, en la Puerta del Sol. Las dos se han desarrollado en un tono "cordial" y tanto Vox como PSOE acudieron conscientes de que Díaz Ayuso no depende de nadie. Si Monasterio ha presionado a la dirigente madrileña para que baje los impuestos y cambie cuanto antes las leyes LGTBI, Lobato ha aprovechado sus minutos para hablar de sanidad, educación, del futuro de la Ciudad de la Justicia o de vivienda.

De hecho, tras el encuentro, Lobato ha agradecido el "trato cercano" del Gobierno regional a la oposición, pero ha criticado la falta de "ilusión" y de "ambición" del renovado Ejecutivo madrileño. "Ha sido una reunión un poco plana", ha lamentado el portavoz socialista. "Hay un agujero enorme que es el de la vivienda: acababa la reunión y no había salido el tema (...) Un gobierno nuevo debería tener la ambición de algo que han dicho que va a ser la prioridad de esta legislatura", ha añadido.

Aunque más allá de estos reproches, el líder de los socialistas madrileños ha celebrado el "punto de encuentro" con la presidenta para poder abrir los colegios por las tardes con actividades extraescolares gratuitas. Esta propuesta plantea que estos centros educativos abras desde las 7 hasta las 19 horas para favorecer la conciliación. Según ha trasladado el socialista, desde el Ejecutivo autonómico se ha planteado como posible objetivo ponerlo en marcha a partir del 1 de enero de 2024. Aunque el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, 'número 2' de Ayuso en el Gobierno madrileño, ha dejado claro que "no ha habido un compromiso sobre una cuestión en particular".

Otro de los asuntos planteados por el PSOE en la reunión ha sido la necesidad de mejorar el personal sanitario o el futuro del Hospital Isabel Zendal. En este sentido, ha lamentado que el nuevo Gobierno madrileño no tenga una "gran idea" sobre qué hacer con el centro hospitalario.

"Ningún plan concreto" del PSOE

Las palabras de Lobato contrastan en parte con las del consejero de Presidencia, que ha atendido a los medios de comunicación inmediatamente después que el socialista. García Martín ha explicado quel portavoz del PSOE no ha puesto sobre la mesa "ningún plan ni ningún proyecto demasiado concreto". En todo caso, ha animado tanto a Vox como a PSOE a que "sumen sus propuestas" a las del Ejecutivo madrileño. "Me quedo con esa cordialidad, con ese espíritu de colaboración para juntos poder también abordar los objetivos y los retos comunes", ha afirmado.

Al ser preguntado por sí se han abordado cuestiones sobre política nacional, el 'número 2' de Sol ha confirmado que Lobato y Ayuso no han conversado sobre este tema. Minutos antes, el político socialista había asegurado que la presidenta no ha dicho "ni una palabra en contra de Sánchez" en su presencia.

Con esta reunión, la baronesa del PP ha culminado una jornada intensa de reuniones que ha comenzado con una visita al rey Felipe VI en la Zarzuela. Este martes será Mónica García, portavoz de Más Madrid, quien acuda al Palacio de Correos para reunirse con la dirigente. Las reuniones se producen apenas unos días antes de que arranquen las sesiones plenarias en la Asamblea de Madrid.

