Vuelta al cole sin profes: los sindicatos denuncian que hay 3.000 plazas sin cubrir en el primer día

"En todos los centros falta algún profesor" y en algunos casos "llegan a faltar hasta 14". Son palabras de la secretaria general Enseñanza de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, el mismo día en el que los colegios madrileños han inaugurado el curso escolar para Educación Infantil y Primaria.

Tal y como adelantó Madrid Total, los colegios de Madrid han amanecido este 6 de septiembre con gran parte de las plantillas de docentes sin cubrir. Un dato que, según el sindicato Comisiones Obreras, se eleva hasta los 3.000 puestos de trabajo.

La situación es habitual al inicio de curso, pero según ha manifestado Galvín en declaraciones a Europa Press, se ha incrementado este año por las "prisas" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la hora de inaugurar el curso escolar.

El sindicato ha denunciado que la región debe habilitar "urgentemente" un proceso para cubrir estas vacantes aunque, también según sus propias estimaciones, los profesores interinos cubrirán estas plazas antes del 12 de septiembre, cinco días lectivos después de empezar el curso.

El primer día de la vuelta al cole, la secretaria ha reclamado también que se ponga en marcha el sistema de sustituciones de bajas por enfermedad u otras causas sobrevenidas "también de forma inmediata".

"Hoy ha empezado el curso en Infantil y Primaria en los centros públicos. Entre vacantes sin cubrir y sustituciones por enfermedad por causas sobrevenidas, faltan más de 3.000 profesores en los centros de Infantil y Primaria", ha rechazado la representante del sindicato.

En este sentido, ha reclamado que, desde CCOO, llevan "semanas" denunciando que había vacantes que no se han asignado. "Y no se nos ha oído. Y no se ha subsanado esta situación, tampoco los miles de errores que hay".

Adjudicación este viernes

Desde la Consejería de Educación niegan estas informaciones a Madrid Total y aseguran que "el curso ha empezado con normalidad". "De hecho, este año se ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de personal con récord de profesores y maestros. Tenemos 63.000 docentes en los centros públicos, 2.000 más que el año pasado, y cerca de 89.000 en los centros sostenidos con fondos públicos".

Por tanto, aseguran que las cifras de ausencia de miles de maestros en la primera jornada de Educación Infantil, Primaria y Especial "simplemente" no se corresponden con la realidad.

"Como ocurre todos los años, se ha detectado alguna incidencia por maestros que no se han presentado a su puesto y habrá que sustituir, o bajas sobrevenidas que obviamente no se conocen hasta el momento en el que se producen", justifican desde la consejería.

Para resolver estas incidencias, Madrid hará un acto de adjudicación de plazas vacantes este mismo viernes y, a partir del lunes 11, comenzarán a realizarse las sustituciones de manera ordinaria, como cada curso.

Secundaria, este jueves

El balance de CCOO se conoce horas antes de que, este jueves 7 de septiembre, se inicie el curso en secundaria donde se prevén más vacantes sin cubrir por los problemas que ha habido con las oposiciones de profesores este verano.

Además, los alumnos del IES Complutense, en Alcalá de Henares, no podrán empezar las clases en su centro debido a los destrozos que provocó la DANA a su paso por la localidad. El lunes estaban realizando labores de climatización en el edificio y se han inundado sus instalaciones.

Finalmente, y tras ser evaluado por la Consejería de Educación, el Gobierno ha informado que los alumnos no acudirán a sus clases, sino que empezarán el curso en centros cercanos.

Así, los de 1º y 2º de la ESO acudirán al CEIP Juan de Austria, mientras que los de 3º darán sus clases en el CEIP Miguel Hernández y los de 4º los harán en el CEIP Nuestra Señora del Val.

Los estudiantes del Bachillerato diurno, por su parte, se reubicarán en la Ciudad Deportiva el Val, de titularidad municipal, y los del Bachillerato nocturno acudirán al IES Antonio Machado.

