El candidato que con 11.000 votos quiere ser alcalde de Leganés: "Ellos tienen el plato, yo tengo la comida"

Carlos Delgado es el hombre de la semana en Leganés. El candidato de Unión Por Leganés (ULEG) tiene la "superllave" de un gobierno de izquierdas que impediría que la fuerza más votada de las elecciones, el Partido Popular, gestione este bastión del sur.

En sus quintas elecciones (ULEG se ha presentado en las municipales de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023), el partido vecinal ha conseguido 11.000 votos. Pueden ser pocos, por lo menos eso dicen sus opositores, pero son clave para decantar la balanza.

"Ellos tienen el plato, pero la comida la tengo yo", ha declarado Delgado a Madrid Total en una conversación telefónica tras la última rueda de prensa del PSOE, Más Madrid y Podemos, en la que han acusado a ULEG de romper la baraja.

Los partidos de izquierdas han dado por muertas las negociaciones con ULEG porque se han "cerrado" en pedir a cambio de sus tres concejales la Alcaldía. Sólo quedan cuatro días hasta el próximo sábado y el negociador "que no negocia" (según los partidos de izquierdas) sólo da dos opciones: ser nombrado alcalde o que gobierne la lista más votada.

Aunque en estas elecciones municipales ULEG haya cosechado sus peores resultados desde 2007, Delgado quiere ser alcalde de la ciudad con el apoyo del PSOE, Más Madrid y Podemos. Algo que no sienta nada bien a partidos como, por ejemplo, Más Madrid que ha conseguido los mismos ediles que ULEG.

Pero Delgado es claro y, tras una campaña de lo más bronca en la que el PSOE le ha acusado de tener un pacto con el Partido Popular, sabe que tiene las de ganar en su negociación.

ULEG va a tensar la cuerda y, si la izquierda no cede, el sábado será nombrado alcalde el candidato del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco, pues ha sido la fuerza más votada. Y es que, en los Ayuntamientos, si no se consigue una mayoría absoluta, la Alcaldía se somete a una segunda votación en la que resulta elegida la lista más votada. Es decir, el Partido Popular.

Por eso, el actual alcalde socialista y candidato a revalidar su título, Santiago Llorente, ha asegurado que "no hay más opciones" y si ULEG no pacta con ellos serán los responsables de un gobierno del "PP y Vox".

Pero ese nexo entre el PP y Vox, que no para de abanderar la izquierda, no es cierto. Si ULEG no da sus concejales a las izquierdas, gobernará el Partido Popular en solitario. Con una mayoría simple bastante complicada, pero no necesitaría que para su investidura fuera apoyado por Vox.

Cuestión de números

Aunque PSOE, Más Madrid y Podemos no paran de decir que ULEG debe negociar con ellos, la coalición de vecinos insiste en que, si no cuentan con ellos, todos los pactos y negociaciones entre ellos no valen "de nada".

Sus "tres concejales valen más que los trece de la coalición", reitera una y otra vez Carlos José Delgado, que acusa a la izquierda de no haber sido capaz de "digerir los resultados" y de ser la única "tabla de salvación" que tiene el PSOE para mantenerse en el Ayuntamiento.

"El partido más votado es el PP. Nosotros tenemos la superllave y no le debemos nada a nadie", declara el candidato de ULEG que sabe que, aunque pide mucho solicitando el bastón de mando, lo hace con la seguridad de quien no tiene nada que perder. "No tenemos ninguna obligación, con ninguno, no le debemos nada a nadie".

Delgado ha vivido estas semanas una campaña electoral "mezquina" por parte del PSOE. Según relata, los socialistas les acusaron de tener un pacto con el PP y Vox. "Si nuestros concejales evitan ese gobierno tan maléfico, nos deberían de dar la alcaldía", sintetiza.

En una campaña que ha sido en clave nacional, Delgado pone en valor su éxito en las urnas donde "con más opciones que nunca" han sido la tercera fuerza más votada gracias a su proyecto "local".

"Hasta hace dos días el alcalde del PSOE llamaba a Más Madrid y Podemos 'izquierda inútil', y decían que su máximo objetivo era evitar el gobierno del PP y Vox", explica.

El candidato de ULEG también critica al PSOE y los partidos a su izquierda por tener reuniones sin contar con ellos o por hacerlo "con sus formas".

Según explica él mismo, las dos reuniones que el PSOE, Más Madrid y Podemos han sido "reuniones de autoayuda, talleres de teatro" para construir un relato de que "el malo es ULEG" aunque hace dos días "éramos más fachas que la cabra de la región".

"Dicen que no hemos ido a la reunión. A la primera nos llamaron por teléfono para poner el manos libres y la segunda nos la notificaron un sábado por la noche para ir a una reunión a primera hora del lunes", resume.

Fuerza vecinal

Esta misma semana, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (FLAV) se ha alienado públicamente con una Alcaldía en manos de los independientes tras un tuit de este colectivo abogando por que un cambio con ULEG sería "posiblemente positivo para los vecinos".

Esto da más fuerza a ULEG, pues una entidad vecinal "que ha sido muy crítica con todos los gobiernos" se ha puesto de su lado. "Somos un partido muy crítico con ninguna hipoteca moral", finaliza.

Toda esta negociación con el PSOE tiene, además, un fantasma de fondo. Se trata del candidato socialista, Santiago Llorente, que va en las listas al Senado por Madrid.

Llorente sigue sin aclarar si, gobierne o no el próximo día 17, se marchará a la Cámara Alta. Esto no le parece bien a Carlos Delgado, que asegura que Llorente tiene "secuestrada la agrupación para ganar tiempo para que sus militantes".

