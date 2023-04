El PSOE versión Lobato: ni tope al precio del alquiler ni pagar por heredar un piso si cuenta con un inquilino

C. Serna

El candidato del PSOE a gobernar la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha asegurado que todos en Moncloa apoyan su candidatura. "Empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estará en un acto en Fuenlabrada este domingo".

Pero mientras tanto, en una entrevista en la cadena Cope, Lobato ha dejado claro su propia versión del programa socialista con el que concurre a las próximas elecciones del 28 de mayo: ni tope al precio del alquiler ni pagar ni un solo euro en impuestos de sucesión o de patrimonio si la vivienda está ocupada por un inquilino.

Es decir, lo que el socialista madrileño llama "patrimonio productivo", sobre todo teniendo en cuenta que "el 80% de la vivienda alquilada son de pequeños propietarios".

"Si alguien hereda dos pisos que están en régimen de alquiler, no va a pagar ni un euro, porque, entre otras cosas, ya está pagando por ellas en la declaración", ha querido dejar claro el aspirante a gobernar la Puerta del Sol.

Según el programa del PSOE en Madrid, la idea es recuperar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones para "el patrimonio especulativo, aquel pequeño porcentaje de madrileños con fortunas en paraísos fiscales".

No es el único mensaje centrado que ha lanzado Juan Lobato en la entrevista. El candidato socialista ha insistido en que está totalmente en desacuerdo en topar los precios del alquiler porque alteraría el mercado y no sería una solución por lo que se alegra de que este punto "no esté en la Ley de Vivienda" que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Eso sí, en lo que sí está de acuerdo es en "limitar el porcentaje de subida del precio en zonas muy tensionadas".

"El mercado dice a cuánto está el alquiler, pero lo que se limita es el porcentaje que puede subir al año siguiente en zonas muy tensionadas. Me parece una medida que en el corto plazo puede ayudar mientras se toman las medidas de verdad, que es hacer vivienda pública".

El candidato socialista ha recordado que en la Comunidad de Madrid sólo hay 1% de vivienda pública, menos que en la media de España y menos que en otras capitales europeas con las que se empeña su oponente, Isabel Díaz Ayuso, en comparar Madrid, que llegaría al 20%.

Su propuesta es crear una Ley de Vivienda en la región para dar una ayuda de 300 euros en alquiler para familias que no superen los 35.000 euros de ingresos y que se aumente el parque público de viviendas hasta el 9%, llegando a la media europea.

Y para pagar todo eso, Lobato insiste en que la solución pasa por una reforma fiscal completa que "alivie fiscalmente a las amplias clases medias e introduzca elemento de progresividad, con impuestos como el IRPF. A partir de ahí hay ahorro fiscal en todas las rentas, a partir de 78.000 euros".

"Quienes tienen una renta mucho más elevada, pagarán más impuestos", ha asegurado en un mensaje que ya se parece más a la música que se escucha en Moncloa últimamente.

33 residencias nuevas

También este miércoles, el candidato socialista ha visitado una residencia de ancianos en Alcalá de Henares en la que se ha comprometido a duplicar las plazas para personas mayores con la construcción de 33 nuevas residencias en Madrid hasta 2030.

El plan de futuro para residencias supondrá dos fases, una por legislatura, con unos objetivos concretos. Así, en la primera parte, Lobato se ha comprometido a la construcción de 10 nuevas residencias públicas para personas mayores de gestión directa que incluirán un centro de día cada una.

Esto se complementará con un plan de reforma de las 25 residencias públicas de gestión directa que ya existen y hacer que las 18 residencias públicas de gestión indirecta que hay actualmente pasen a ser de gestión directa.

Con este proyecto, al final de la legislatura, Lobato se compromete a que Madrid tenga 53 residencias públicas de gestión directa, que ofrecerán 10.176 plazas, prácticamente 4.000 más que en la actualidad.

En la fase que se desarrollará durante la segunda legislatura, se construirían 23 nuevas residencias más públicas y de gestión directa alcanzaría la cifra de las 76 residencias. Así, se duplicará el número de plazas de gestión directa alcanzando las 13.051.

