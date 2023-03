Vox y el PP se reconcilian: blindan la cruz del Valle de los Caídos frente a la ley de Memoria de Sánchez

Bandera blanca entre las bancadas del Partido Popular y Vox en la Asamblea de Madrid. Los dos grupos políticos se han unido este jueves en la cámara regional para aprobar el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

La normativa, en la que lleva varios años trabajando la Comunidad, podría blindar el Valle de los Caídos frente a la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez gracias a un apartado que se dio a conocer el pasado otoño.

Y es que, frente a la "no" rotundo de Ayuso a proteger el Valle de los Caídos en septiembre, los populares han cedido ante sus habituales socios de Gobierno para proteger el símbolo del Valle de los Caídos.

La modificación no afectará a una posible resignificación de Cuelgamuros, simplemente protege que no se pueda modificar la estructura de la cruz. Pero ha sido suficiente para los de Rocío Monasterio.

El objetivo principal de esta nueva ley de Patrimonio es actualizar el régimen legal vigente desde 2013 para "reforzar la protección del patrimonio y garantizar la adecuada conservación y difusión de todos sus bienes". Algo que se hace mediante un nuevo régimen legal que incorpora "las últimas tendencias en materia de patrimonio cultural y que moderniza los instrumentos de protección".

Patrimonio etnográfico

Tal y como ha informado la Comunidad de Madrid, con esta nueva ley se "amplía la noción de patrimonio cultural", se refuerza su función de cohesión social e introduce la regulación sobre los denominados "nuevos patrimonios": inmaterial, industrial, etnográfico, científico y tecnológico.

Y es precisamente ahí, en el denominado patrimonio etnográfico, en el que se incluye la cruz del valle. Tal y como adelantó este diario, esa categoría se refiere a "todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad".

Para ser más concretos, el proyecto de Ley, en su artículo 73c, se describen los bienes del patrimonio etnográfico como aquellos que incluyen "la arquitectura religiosa" incluyendo así los calvarios tradicionales y "las cruces". "Como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger".

Fuentes de la Comunidad de Madrid siempre han insistido en que el Valle es propiedad de Patrimonio Nacional y no de la región por lo que, ni Ayuso podía declararla Bien de Interés Cultural (BIC), ni puede asegurar que Patrimonio interprete así su ley. Es decir, la última palabra será de los técnicos.

Vox ha presionado en varias ocasiones a Ayuso para que la Cruz sea declarada BIC. De hecho, ha sido una de sus principales batallas culturales durante los últimos meses de esta legislatura. Han registrado varias Proposiciones No de Ley en este sentido que, aunque no son vinculantes, no han terminado fructificando.

Cuando Vox habla de proteger el Valle de la Ley de Memoria va más allá de la cruz, como ahora ha asegurado la Comunidad de Madrid.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado mes de octubre, prevé transformar el Valle de los Caídos (que pasa a denominarse Valle de Cuelgamuros) en lo que, a su juicio, será un "parque temático" para difundir los horrores de la guerra civil.

Además, se aprovechará para dar a conocer las circunstancias de su construcción, en la que trabajaron presos de la guerra del bando republicano para redimir sus penas durante el Franquismo. Una vez retirados los restos del dictador Franco, el templo se transformará en un cementerio civil que sólo podrá acoger los restos mortales de personas fallecidas a causa de la guerra.

Verdad histórica

La petición de Rocío Monasterio coincide con la llevada a cabo hace unos años por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que puso en marcha una recogida de firmas para que el Valle de los Caídos tenga categoría BIC.

Esta organización defiende "el derecho a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado".

En su página web, esta asociación recuerda que un Bien de Interés Cultural (BIC) es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español, tanto mueble como inmueble. Por ello, a su parecer, podría evitar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en la basílica de Cuelgamuros.

"La Constitución Española en su artículo 46 dice lo siguiente: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio", insisten desde dicha entidad.

Dicho de otro modo, el argumento de dicha asociación y de Vox es que la declaración del Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural paralizaría (por lo menos, durante un tiempo) cualquier intento de modificar, "retirar o eliminar" cualquier elemento del Valle.

