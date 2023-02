Ayuso suspende parte de su agenda en Londres por "sentirse indispuesta": paró en mitad de un discurso

Una parte de la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Londres, donde hace una visita de tres días, ha quedado este martes suspendida después de que se viera obligada anoche a retrasar un discurso por no encontrarse bien, según informó a Efe un portavoz de la política española.



La suspensión corresponde al programa que Díaz Ayuso tenía previsto esta mañana, que incluía una visita a la City de Londres (centro financiero).



En un evento organizado anoche por la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido y la Británica en España, la presidenta dijo que no se sentía bien nada más empezar su discurso, pero tras un descanso, lo reanudó ante una concurrida audiencia.



Según el programa original para esta mañana, Díaz Ayuso esperaba reunirse con el jefe de Políticas y Recursos de la City de Londres, Chris Hayward, antes de visitar Wayra UK, una empresa del sector digital y nuevas tecnologías que trabaja en Latinoamérica y Europa.



Un portavoz de la presidenta espera comunicar esta mañana sobre el programa para esta tarde, que incluye una visita a la prestigiosa universidad London School of Economics (LSE) a fin de conocer proyectos de emprendimiento y financiación.



La presidenta inició este pasado martes una visita de tres días a la capital británica para impulsar la región como centro de inversiones y potenciar las relaciones institucionales con el Reino Unido.



Este miércoles, último día de su visita, la presidenta tiene previsto mantener un desayuno informativo en la Cámara Británica de Comercio en España para presentar a los inversores las ventajas de invertir en la región y más tarde una reunión con la presidenta de Microsoft Europa, Cindy Rose.

