Detenido por amenazar de muerte con una pistola a varias personas en la acampada de Sol: "Os voy rajar y pegar un tiro"

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LO ESENCIAL Las claves La Polic3a Nacional ha detenido en Madrid a un joven de 26 a!os por amenazar de muerte a varias personas que participaban en la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. El arrestado, que acus# a los presentes de haberle robado droga y objetos personales, amenaz# con comprar una pistola para matarlos y con prenderles fuego. Las denunciantes manifestaron que el joven ya hab3a protagonizado episodios conflictivos previos y actitudes agresivas relacionadas con el consumo de drogas. El sospechoso fue arrestado por un delito de amenazas graves y ha sido citado junto a las testigos para comparecer en un juicio r!pido.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven de 26 años, español de origen magrebí, por amenazar de muerte a varias personas que participaban en la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol. Durante el altercado, el arrestado llegó a advertir a los presentes de que compraría una pistola para matarlos.

Así consta en el atestado policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que recoge las declaraciones de varias personas que presenciaron los hechos durante la mañana de este jueves 15 de octubre.

El detenido nació en El Ejido (Almería) y llevaba apenas unos días instalado en la acampada de la Puerta del Sol. Según las declaraciones recogidas por los agentes, ya había protagonizado anteriormente otros episodios conflictivos con los participantes en la protesta.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 7.00 horas de la mañana, cuando el joven acusó a varios de los presentes de haberle robado droga y otros objetos personales.

La discusión fue aumentando de intensidad. Según una de las denunciantes, el hombre comenzó a gritar: "Me han robado, me han robado".

La mujer explicó a los investigadores que el arrestado, al que conocía por ser uno de los vecinos del movimiento de la acampada, empezó a mostrarse especialmente violento.

En ese momento, según su declaración, el joven lanzó una amenaza contra los presentes: "Voy a comprar una pistola y os voy a matar a todos".

También advirtió de que prendería fuego a las personas que se encontraban en la zona. "Os voy a prender fuego", recoge literalmente el testimonio incorporado a las diligencias.

Amenazas junto a la acampada

Otra de las denunciantes relató que el conflicto se produjo cuando el detenido comenzó a comportarse de manera desafiante en el interior de una de las tiendas de campaña.

Los participantes en la protesta trataron de que abandonara el lugar de forma civilizada. Ante la situación, consiguieron acompañarlo hasta las inmediaciones del establecimiento Carrefour Express situado en la propia Puerta del Sol.

Sin embargo, la discusión continuó en esa zona. Según esta segunda declaración, el hombre volvió a dirigirse de manera amenazante a una de las mujeres.

"Te hacía un agujero en la cabeza", le espetó, según recoge el atestado policial.

La misma testigo aseguró que el detenido añadió otra amenaza: "Te rajaba la boca y me daba igual acabar en la cárcel".

Las mujeres relataron a los agentes que el joven había mantenido una actitud agresiva durante el incidente. También aseguraron que había protagonizado anteriormente otros conflictos relacionados con el consumo de drogas.

La Policía Nacional recibió un aviso por la presencia de un hombre muy alterado y violento en las inmediaciones de la Puerta del Sol.

Cuando una patrulla acudió al lugar, el sospechoso ya se había marchado. Los agentes fueron requeridos entonces por dos mujeres que les explicaron lo sucedido.

Una de ellas manifestó que se encontraba en la acampada desde el pasado 14 de octubre y que había presenciado directamente las amenazas. La otra explicó que conocía al arrestado por su presencia en el movimiento.

Las denunciantes expresaron a los policías su preocupación por la gravedad de las amenazas y por el comportamiento violento que, según sus testimonios, había mantenido el joven.

Detenido por amenazas graves

Tras las gestiones policiales, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso por un presunto delito de amenazas graves.

El joven fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en los calabozos tras ser informado de sus derechos.

Durante la tramitación de las diligencias solicitó asistencia médica. Fue trasladado a un centro sanitario, donde se le atendió por una lesión en la espalda y en un tobillo. El parte médico recoge un pronóstico leve.

El arrestado también solicitó un intérprete de árabe para la sede judicial. En su declaración ante los agentes manifestó que no comprendía bien el español y se acogió a su derecho a no declarar.

La Policía Nacional comunicó la detención al grupo de Extranjeros para que comprobara su situación administrativa, pese a que el joven figura en el atestado con nacionalidad española.

Las diligencias se han tramitado mediante el procedimiento de juicio rápido. Tanto el detenido como las denunciantes y una testigo han sido citados para comparecer este viernes 16 de octubre, a las 16.00 horas, en un juzgado de Madrid.