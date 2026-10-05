Los cinco especialistas del Hospital de La Princesa incluidos en el ranking de los 10 mejores médicos de España

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LO ESENCIAL Las claves Cinco especialistas del Hospital Universitario de La Princesa figuran entre los diez médicos españoles más reputados de sus áreas en el Monitor de Reputación Sanitaria. Javier P. Gisbert, Fernando Ramasco, Fernando Suárez y Mónica Marazuela están reconocidos en Digestivo, Anestesiología, Medicina Intensiva y Endocrinología; José Antonio Fernández figura entre los cinco mejores neurocirujanos. El ranking, elaborado por Merco, se basa en cuestionarios respondidos por profesionales sanitarios para evaluar la reputación de médicos por especialidad. Los cinco facultativos combinan responsabilidades asistenciales y docentes con una amplia trayectoria investigadora y participación en sociedades científicas nacionales e internacionales.

Cinco especialistas del Hospital de La Princesa han sido incluidos en el 'ranking' de los 10 mejores médicos españoles dentro de sus respectivas especialidades, según la decimoprimera edición del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS).

En concreto, se trata de doctores Javier P. Gisbert, Fernando Ramasco, Fernando Suárez, José A. Fernández y Mónica Marazuela, reconocidos en las especialidades de Aparato Digestivo, Anestesiología y Reanimación, Medicina Intensiva, Neurocirugía, y Endocrinología y Nutrición, respectivamente.

Los profesionales que figuran en este ranking son elegidos por los propios compañeros de profesión en un cuestionario del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).

En esta edición, el doctor Gisbert aparece entre los 10 médicos españoles más reputados de Aparato Digestivo. Es jefe de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del hospital, así como Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo dirigido más de 20 Tesis Doctorales.

En cuanto a su labor investigadora, es el director de una línea de investigación en el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS- Princesa) y de un grupo CIBER. Ha publicado más de 1.000 artículos, más de 100 capítulos en libros y más de 1.700 comunicaciones a congresos.

También es miembro del comité de investigación y del comité de Guías Clínicas de la European Crohn's and Colitis Organisation, del European Helicobacter and Microbiota Study Group y responsable del área de investigación de GETECCU, habiendo sido presidente de estas dos últimas entidades.

Asimismo, es miembro del Consejo/Comité Editorial de más de 10 revistas científicas, así como Editor Internacional de la Colaboración Cochrane y asesor de la International Agency for Research on Cancer (WHO).

Por su lado, la doctora Marazuela aparece entre los 10 médicos españoles más reputados de Endocrinología y Nutrición. Es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del hospital, catedrática de la especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Real Academia de Medicina y lidera el Grupo de Investigación en Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria, IIS-Princesa.

Ha dedicado su carrera al estudio de las enfermedades endocrinas, con foco especial en la patología tiroidea autoinmune, los trastornos hipofisarios y el metabolismo óseo. Su trayectoria científica incluye más de 140 publicaciones en revistas internacionales indexadas, capítulos de libros y numerosas participaciones en congresos nacionales e internacionales.

También ha sido presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y en 2023 fue nombrada Académica de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ocupa la silla de Endocrinología y Nutrición, en reconocimiento a su aportación científica y profesional.

Anestesiología y reanimación

En cuanto al doctor Fernando Ramasco Rueda, que figura entre los 10 médicos españoles más reputados de Anestesiología y Reanimación, ostenta la jefatura del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor del Hospital Universitario de La Princesa. Además, es coordinador de docencia MIR en el centro.

Profesor Asociado Universidad Autónoma de Madrid, es vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anestesiología y Reanimación, y vicepresidente de la Sección de Cuidados Intensivos de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR).

En 2025 fue incluido en el ranking de los 10 mejores anestesistas españoles del Monitor de Reputación Sanitaria elaborado por Merco.

Tiene en su historial más de 65 participaciones en Congresos Internacionales y Nacionales, Miembro de la Redacción de la Revista electrónica Anestesia (2009 y 2012), Revisor de la REDAR (Revista Española Anestesia y Reanimación), participación en 20 publicaciones periódicas, referidos a la especialidad, 14 Capítulos de libros sobre anestesia, 4 libros completos dirigidos y coordinados por él.

Por su parte, el doctor Fernando Suárez Sipmann, entre los 10 médicos españoles más reputados en Medicina Intensiva, es coordinador de la sección de pacientes críticos respiratorios y cardiológicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de La Princesa, y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid.

Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), también es investigador clínico docente del Department of Surgical Sciences, Section of Anesthesiology and Critical Care de la Uppsala University (Suecia).

Neurocirugía

El doctor José Antonio Fernández Alén, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de La Princesa y profesor asociado de Neurocirugía del Departamento de Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid, aparece entre los 5 médicos españoles más reputados de Neurocirugía.

Sus principales áreas de especialización son la cirugía cerebrovascular y endovascular, la cirugía abierta y endoscópica de base de cráneo y la cirugía mínimamente invasiva de columna.

En cuanto a su actividad investigadora, ha participado en 25 proyectos, fundamentalmente en el ámbito de la hemorragia subaracnoidea, el traumatismo craneoencefálico y la patología de columna vertebral; ha dirigido siete tesis doctorales y publicado más de 115 artículos científicos, con un H-index de 26.

Tiene más de 230 comunicaciones presentadas a congresos de ámbito nacional e internacional y ha publicado 6 capítulos de libros.

Asimismo, es miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía, de la American Association of Neurological Surgeons (AANS) y de la Comisión Nacional de Neurocirugía nombrado por el Ministerio de Educación, entre otras.

Además, ha sido reconocido con el Premio al mejor trabajo de investigación en Patología Vascular Cerebral por la Sociedad Española de Neurocirugía en 2002 y 2005.