Lucía Etxebarria acusa de "franquista" a Maricarmen: "Se iba de vacaciones los findes. Se gastaba el dinero en el Bingo"

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LO ESENCIAL Las claves Lucía Etxebarria carga en X contra Maricarmen, desalojada de su piso en Retiro, y la califica de "franquista de toda la vida" y mala vecina. La escritora afirma haber comprobado con vídeos que la mujer, de 87 años, cobra 2.000 euros mensuales; no aporta comprobación sobre el supuesto piso en la playa. Etxebarria sostiene que Maricarmen pasaba fines de semana de vacaciones y gastaba buena parte de su dinero en el bingo El Canoe. La autora asegura que los vecinos no apoyaron a Maricarmen y tienen miedo de identificarse; su publicación ha recibido críticas por difundir acusaciones sin pruebas.

El desahucio de Maricarmen hace una semana de su piso en Retiro ha generado una importante repercusión política y social que ha dejado a la multitudinaria acampada en la Puerta del Sol como su máximo estandarte, sin fecha de finalización prevista y con el objetivo de seguir luchando por "acabar con el rentismo".

Pese a la multitudinaria protesta para defender su derecho a la vivienda, ha llamado la atención las declaraciones de algunos de sus vecinos en los últimos días, contrastando el gran apoyo mediático con algunas quejas de sus vecinos hacia ella.

Lucía Etxebarría, escritora y ganadora del Premio Nadal y Planeta, entre otros, ha acusado en su cuenta de X a Maricarmen de ser una mala vecina y de estar aprovechándose de la situación, compartiendo tanto testimonios propios como de vecinos de la mujer.

La escritora comienza calificando de "aterrador" la verdadera vida de Maricarmen. Según cuenta, se iba de vacaciones todos los fines de semana. Afirmando que en su barrio cuentan que al parecer tiene un piso en la playa.

Pese a que no hay ninguna comprobación de si Maricarmen tiene más viviendas, la escritora sí afirma haber comprobado "con vídeos" que, a día de hoy, la mujer de 87 años estaría cobrando 2.000 euros al mes.

Sobre Mari Carmen, ATERRADOR. - Se iba de vacaciones todos los fines de seman.Cuentan en su barrio que al parecer tiene un piso en la playa. - Lo del piso en la playa no está realmente comprobado pero si se sabe que a día de hoy cobra dos mil euros al mes ( eso sí que lo he probado, y lo he he probado con vídeos). -Señora complicada, no apoyada por los mismos vecinos del edificio, déspota, malas formas, franquista de toda la vida que vio la oportunidad de de hacer el troleo y quedarse con la casa. -Gran parte del dinero que le sobraba se lo gastaba en el bingo. El Canoe, por más señas. - Sus vecinos tienen miedo. Ninguno quiere salir dando la cara y quieren que se les fotografíe de espaldas. - "Ninguna persona del edificio salió a apoyarla. Aquí se ha montado todo esto con gente que ha venido de fuera, pero los que vivimos aquí sabemos cómo ha sido la convivencia y tenemos nuestra propia opinión”, - "Es una déspota. Tiene machacado al portero y a mí me sienta mal que vuelva, porque parece que aquí los de fuera son los que tienen derecho a decidir quién tiene razón y quién no" MÁS EN @elespanolcom que son precavidos y todavía no lo han contado todo . — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 1, 2026

Etxebarría elevaba el tono acusando a Maricarmen de ser una "señora complicada", no apoyada por los vecinos de su propio barrio y afirma, incluso, que es una "franquista de toda la vida que vio la oportunidad de hacer el troleo y quedarse con la casa".

"Sus vecinos tienen miedo. Ninguno quiere salir dando la cara y quieren que se les fotografíe de espaldas", comentaba la autora de Amor, curiosidad, prozac y dudas, apoyándose en las declaraciones de algunos de los vecinos de Maricarmen del barrio de Retiro.

La escritora también ha comentado que Maricarmen era una gran aficionada a acudir a El Canoe, un bingo del barrio donde se gastaba "gran parte del dinero que ganaba".

El post de Lucía Etxebarría ha tenido mucha repercusión desde el primer momento y sus comentarios se han llenado de gente acusándola de compartir bulos y presentar información sin pruebas.

La escritora ha sido una de las máximas exponentes de los críticos a Maricarmen, con múltiples hilos y posts donde acusó a Maricarmen de no ser "víctima" del desahucio ya que, según la escritora, "daba por hecho que era su derecho tener un alquiler para siempre y por un precio mínimo" en uno de los mejores barrios de Madrid.