Almeida contraprograma a la izquierda: 130 viviendas sociales en Carabanchel para seguir siendo líder de España

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid aprueba la reparcelación del antiguo estadio San Miguel, en Opañel, para construir 130 viviendas sociales protegidas. La actuación abarca 25.139 metros cuadrados y cede al Consistorio tres parcelas para dotaciones públicas, con 8.406 metros cuadrados. El proyecto reservará 5.613 metros cuadrados para zonas verdes, 1.002 para equipamiento social y 1.791 para vías públicas. La intervención regenerará terrenos sin uso desde 2000 del antiguo complejo de piscinas San Miguel y mejorará su conexión con el entorno.

Almeida suma y sigue. Ya ha conseguido, según el Boletín Estatal de Vivienda Social 2024 del Ministerio, tener el mayor parque de vivienda social destinada al alquiler de España. En total, 9.082, un 44% más que en 2020.

Pero, ahora, a esta cifra añadirá 130 viviendas sociales que se construirán en el estadio parcialmente sin uso de San Miguel, en el barrio de Opañel (Carabanchel).

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la vicealcaldesa, Inma Sanz. Ha detallado que en la reunión se ha aprobado el proyecto de reparcelación del antiguo estadio, promovido por la asociación propietaria de los terrenos.

Se trata de "un ámbito que durante muchos años ha permanecido parcialmente en desuso y este proyecto va a permitir regenerar este área mediante la incorporación de nuevos espacios libres, zonas verdes, equipamientos y usos residenciales ampliando la red de dotaciones y mejorando la integración del entorno con las zonas verdes existentes, el Centro Cultural Lázaro Carreter y la valla del cementerio de la Sacramental".

"Es uno más de los desatascos que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años en materia urbanística", ha remarcado la también vicealcaldesa de Madrid. El proyecto de reparcelación contempla una superficie total de 25.139 metros cuadrados y adjudica al Ayuntamiento de Madrid tres parcelas destinadas a dotaciones públicas, que suman 8.406 metros cuadrados.

En concreto, se destinan 5.613 metros cuadrados a zonas verdes y espacios libres, 1.002 a equipamiento social y 1.791 metros cuadrados a vías públicas. Se incorporarán nuevos espacios de uso público y se mejorará la estructura urbana de todo el entorno, favoreciendo la continuidad de los espacios libres y la conexión con las zonas verdes existentes en el perímetro.

La cesión al Ayuntamiento de Madrid del 10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito se materializará íntegramente en una parcela destinada a vivienda colectiva protegida. Sobre esta parcela, con una superficie de 826 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.340 metros cuadrados, se construirán 130 viviendas.

La parcela está delimitada por la Sacramental de San Lorenzo y San José y las calles de la Verdad, Josefa Fernández Buterga y Zarco Hermanos. El ámbito incluye actualmente el equipamiento deportivo privado y terrenos que permanecían sin uso.

En octubre de 2025, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid estimó la iniciativa para la ejecución urbanística formulada por Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid como propietaria única del ámbito. Posteriormente, el proyecto de reparcelación fue sometido a información pública durante un plazo de 20 días y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en prensa, además de ser notificado individualmente a las personas propietarias e interesadas afectadas, periodo durante el que no se presentó alegación alguna.

Las antiguas piscinas

En los años 60 del pasado siglo, este enclave era célebre por acoger el punto de recreo más grande e icono para los vecinos del sur, el complejo de piscinas de San Miguel. Con el paso de los años, sin embargo, quedó sin resolver un problema derivado de la presencia de un espacio en desuso.

Este espacio forma parte de una parcela calificada por el planeamiento vigente como deportivo privado. De hecho, en la actualidad, en este terreno se emplaza una edificación destinada al uso deportivo que ocupa aproximadamente la mitad del suelo.

El resto del terreno, con cerca de 13.000 metros cuadrados de superficie, constituye un espacio que no tiene uso desde el año 2000, fecha en la que las Hermandades del Trabajo dejaron de prestar los servicios de deporte y ocio al aire libre.