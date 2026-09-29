Cierran la zona de acampada de Sol a "turistas y visitantes" por la posible llegada de ultras: "Queremos evitar infiltrados"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas ha cerrado la acampada de Sol a turistas y visitantes para evitar la entrada de infiltrados, especialmente ante la amenaza de grupos ultras. Daniel Esteve, líder de Desokupa, ha realizado un llamamiento en redes sociales que ha incrementado la alerta entre los acampados. El Gobierno madrileño ha enviado un requerimiento para desalojar la Puerta del Sol en un plazo máximo de 48 horas, amenazando con acciones legales si no se cumple. Los acampados pretenden permanecer en Sol al menos hasta el viernes, día en que se votarán decretos del Gobierno sobre alquileres y desahucios.

El Sindicato de Inquilinas ha decidido cerrar la zona de acampada de Sol para que no puedan acceder "visitantes y turistas" ante la posible llegada de grupos ultras.

"Queremos intentar que no entren infiltrados", explican algunos de los acampados a EL ESPAÑOL. "Estamos repartiendo mascarillas por si usan gas lacrimógeno", prosiguen.

El principal llamamiento a la movilización por parte de grupos ultra lo ha hecho Daniel Esteve, líder de Desokupa, que ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter): "Me acaba de decir un pajarito que esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos... ¿Las 12 campanadas?".

Me acaba de decir un pajarito que esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...😂😂😂



Las 12 campanadas...? — Dani Dsk (@daniesdsk) September 29, 2026

Ante el llamamiento de Daniel Esteve -según interpretan los distintos colectivos reunidos en Sol-, los organizadores de la acampada han pedido protegerse. "Los perros de los rentistas amenazan con venir a agredir a la gente que está acampando en Sol. Les molesta que nos organicemos para luchar por la vivienda y nuestros derechos. Ya es hora de que el miedo cambie de bando. Ni pudieron, ni pueden, ni podrán desalojarnos. Te esperamos", han escrito en sus redes sociales.

Por el momento, el Sindicato de Inquilinos no piensa abandonar la Puerta del Sol. Llegaron el sábado por la tarde, después de la manifestación, y van a encadenar su cuarta noche de reivindicación.

"O decreto Maricarmen en su totalidad, en un solo decreto, o cualquier otra cosa será una farsa", reconocía este mismo martes Valeria Racu, portavoz del movimiento.

Su objetivo es estar, al menos, hasta el viernes, cuando se votarán los dos decretos que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros. El texto promovido por el Gobierno incluye medidas como la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 o la protección frente a los desahucios hasta 2030.

Ayuso pide desalojar

A pesar de que el Sindicato de Inquilinas está dispuesto a seguir, la Comunidad ha anunciado este martes que el Gobierno madrileño ha enviado un requerimiento al Delegado del Gobierno para que, en un plazo máximo de 48 horas, desaloje la Puerta del Sol.

De hecho, ha advertido, de no hacerlo, la Comunidad de Madrid presentará el correspondiente recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente en defensa del interés de todos los madrileños.

"Desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad y sin que el delegado del Gobierno o el Ministerio del Interior estén haciendo absolutamente nada para evitarlo", ha reconocido en su comparecencia Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.