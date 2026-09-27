El Sindicato de Inquilinos no abandonará Sol hasta que Sánchez imponga contratos indefinidos a los propietarios

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Las claves Generado con IA El Sindicato de Inquilinos mantiene una acampada en Sol exigiendo al Gobierno contratos de alquiler indefinidos para los inquilinos. La protesta pide la aprobación del 'decreto Maricarmen' y medidas urgentes para frenar desahucios sin alternativa habitacional. Óscar López (PSOE-M) promete intervenir el mercado de vivienda en Madrid, congelar alquileres y comprar pisos a fondos buitre si gobierna. La acampada reúne a decenas de personas en Sol tras el desahucio de Maricarmen y reclama soluciones estructurales para la crisis de vivienda.

La portavoz del Sindicato de Inquilinos, Alicia del Río, ha condicionado la acampada a Sol a la aprobación del 'decreto Maricarmen'.

Exigen al Gobierno que los "contratos sean indefinidos". "Si no se hace esto en el Consejo de Ministros este martes, este Gobierno no tiene ningún sentido", ha reconocido.

"Hay que acabar con este sufrimiento que padecemos cuando nos mete en un proceso judicial que acaba en desahucio", ha proseguido.

"Contratos indefinidos, no lo podemos llamar más claro. Que no nos puedan echar", ha incidido Alicia del Río. Y ha interpelado directamente a Pedro Sánchez. "¿Qué culpa tiene con hacer esto? Esto es una cuestión de moralidad, de derecho a la vivienda", reconocía.

La portavoz también ha incidido en que en Madrid los padres tienen que estar cambiándose de barrio constantemente y sus hijos no pueden hacer un grupo de amigos estable. Y ha pedido que no "haya más Maricarmen. Que las ancianas puedan morir en sus casas".

15-M

En cuanto a la comparación entre este movimiento y el 15-M, la líder del Sindicato ha reconocido que tiene similitudes por ser "un estallido social", pero ha confesado que no es una "acampada indefinida". "Esto tiene objetivos claros. Dejemos de encasillarnos, esto es poder popular. La gente se ha juntado para cambiar las cosas. Es como cuando conseguimos la jornada de 8 horas. Es el momento de blindar el derecho a la vivienda".

Ahora mismo, en Sol hay entre "60 y 70 tiendas de campaña", pero esperan que se vayan sumando más a lo largo del día, ha reconocido Alicia del Río.

Se sumarían a los centenares de personas que pasaron acampadas toda la madrugada de domingo Puerta del Sol como protesta por la crisis de la vivienda al grito de: "O cae el rentismo o cae el Gobierno".

Óscar López ataca a Ayuso

Óscar López, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha aprovechado la oportunidad para atacar a Ayuso: "Vamos a ver si gana la indignidad de los áticos o la dignidad de las calles".

"No es fácil ganar Madrid, han hecho de todo para mantener el Gobierno de Madrid y todos los sabemos", ha recordado López en el acto celebrado este domingo en Getafe con los alcaldes y candidatos socialistas madrileños a las elecciones municipales del próximo año.

También ha criticado que el PP haya puesto "el cartel de se vende" en Madrid. "Están vendiendo por lotes los derechos de los madrileños", ha lamentado López, quien ha anunciado que los socialistas "vamos a quitar el cartel porque Madrid no está en venta".

López ha dedicado gran parte de su intervención a hablar del derecho a vivienda y ha prometido que, si es presidente de la región, aplicará la ley de vivienda para congelar el precio de los alquileres, comprará pisos a fondos buitre a través del derecho de tanteo y retracto para "devolverlos a la gente". Y, además, ejecutará "el mayor plan de vivienda pública" visto en la región.

Asimismo, ha señalado que revisará la fiscalidad "para que no pague lo mismo una persona que se compra un piso que un fondo que se compra un bloque para especular".

"Vivienda, vivienda, vivienda y vivienda, es lo que va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid a partir de mayo", ha afirmado López, quien se ha comprometido a "intervenir el mercado de la vivienda".

El secretario general del PSOE-M también ha adelantado que, bajo su mandato, Madrid dignificará las condiciones laborales de las educadoras infantiles y pondrá en marcha leyes de igualdad, así como "el mejor sistema de prevención y extinción de incendios".

López ha criticado la compra del ático de Chamberí por parte del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y ha resaltado que "en Madrid van a gobernar los de las calles y no los de los áticos".

"La han pillado y Ayuso se ha perdido el ático, después ha perdido los papeles y, en mayo, Ayuso va a perder la Comunidad de Madrid", ha sentenciado.

Acampada tras la manifestación

La acampada se inició a primera hora de la noche del sábado, al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

Acampada en Sol para aprobar el decreto Maricarmen. EFE

En un clima de tranquilidad, los congregados han pasado la noche en alrededor de las tiendas de campaña que se han ido instalando con el paso de las horas, siguiendo el llamamiento hecho por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la iniciativa.

"Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda. No aguantamos más este estado rentista que nos exprime y nos echa de nuestros barrios. Toda ayuda es bienvenida. Si no puedes venir a acampar, puedes traer sacos de dormir, esterillas, comida o agua", ha publicado en la red social X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

También se ha hecho acopio de comida y bebida para pasar la noche y el Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa a modo de punto de información sobre la situación de la vivienda en España y los alquileres.

Decreto Maricarmen

En el calendario tienen marcado el próximo martes como fecha clave, pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda.

Otra de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha explicado en declaraciones a Televisión Española que esperan que ese real decreto ponga fin a los desahucios sin alternativa habitacional, avance en la desmercantilización de la vivienda, promueva vivienda digna en alquiler y acabe con los pisos turísticos y los contratos basura de habitaciones por temporada.

Racu ha resumido que lo que se espera de ese real decreto es toda una batería de medidas que confirmen que se da un primer paso para solucionar el problema de la vivienda, pero que para nada debe ser el último, porque, ha dicho, se necesitan cambios estructurales.

Imágenes de la acampada en Sol. EFE

"Si no se puede hacer nada, entonces la pregunta que queda es quién gobierna. ¿Quién gobierna en este país entonces? Gobiernan los rentistas, gobiernan los buitres, gobiernan los empresarios. Eso es lo que nos están diciendo a la cara. Entonces, si el martes no hay real decreto, nos están diciendo que hay que elegir entre dos bandos: o cae el rentismo o cae el Gobierno", ha continuado.

"Necesitamos políticas valientes porque no aguantamos más y llevamos demasiado tiempo ya invadidas por los verdaderos invasores, que son los inversores", ha exclamado.

Racu ha expresado también que, si el Gobierno no toma medidas ante un problema tan grave que afecta a millones de personas en todo el Estado, lo que está haciendo es abrirle las puertas de par en par al fascismo y a la ultraderecha.

Por la Puerta del Sol se han dado cita también figuras de la cultura como los actores Carlos Bardem o Juan Diego Botto.

Este último ha expresado en La Sexta que en la concentración "hay gente muy joven, gente mayor y gente muy mayor", que "es una cosa totalmente intergeneracional" y que "los reclamos se dirigen a todas las administraciones, municipal, autonómica y central, que son las que tienen competencia en Vivienda".

Botto ha mostrado su confianza en que se apruebe "una ley ambiciosa (de Vivienda) que vaya realmente a solucionar los problemas, que se atreva a ser una ley que vaya al fondo y que ponga coto al rentismo", porque, si no, ha añadido, "va a ser un nuevo fracaso y la sensación que va a germinar entre la ciudadanía es que la política no sirve para nada y eso no puede suceder".