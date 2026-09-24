Maricarmen sigue ingresada en el Gregorio Marañón con un cuadro de agotamiento severo: "Llegó con estrés y ansiedad"

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Las claves Generado con IA Maricarmen, de 87 años y desahuciada tras más de 70 años en su piso de El Retiro, permanece ingresada por agotamiento severo y estrés en el Hospital Gregorio Marañón. La anciana rechazó las ofertas de plazas en residencias de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, prefiriendo irse a vivir con su primo Vicente en Segovia. El desahucio se produjo tras varios intentos y pese al apoyo de 400 personas y figuras mediáticas; la propietaria Urbagestión no aceptó soluciones alternativas al desalojo. Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes han usado el caso para criticar al Gobierno central y las políticas de vivienda, señalando la situación de los desahucios en España.

Maricarmen, desahuciada del piso donde llevaba más de 70 años en El Retiro, ha pasado la noche en el Hospital Gregorio Marañón, donde sigue en “observación” y con un cuadro de agotamiento severo, según cuentan a EL ESPAÑOL fuentes del Sindicato de Inquilinos de Madrid

“Se sentía muy mal este jueves al dejar su casa. Llegó con estrés y ansiedad tras el desalojo. Cualquier persona joven hubiera sufrido mucho, así que imagina para una persona de 87 años. Si vemos las imágenes de octubre y las de ahora se nota una merma física. En estos meses ha pasado de ser una persona autónoma a ser dependiente”, prosiguen las mismas fuentes.

La noche la ha pasado junto a Vicente, su primo, al que Maricarmen considera como su hermano. Con él estuvo las horas previas al desahucio y con él seguirá viviendo cuando sea dada de alta en el hospital.

La mujer de 87 años rechazó en varias ocasiones la ayuda de Comunidad y del Ayuntamiento. El propio Almeida, este miércoles, le ofreció una de las plazas gratuitas de emergencia que tiene el Samur Social en residencias. “Tiene a su disposición un recurso habitacional de manera inmediata. Las administraciones no pueden quitarse de en medio”, reconocía el alcalde.

“Durante este tiempo hemos puesto todos los medios de los servicios sociales a su disposición. Ha tenido, por supuesto, el servicio de teleasistencia, 90 horas de servicio de ayuda a domicilio con terapia ocupacional y al Samur Social a su disposición”, sentenciaba el alcalde.

Y este mismo jueves, Inma Sanz, vicealcaldesa y portavoz municipal, ha vuelto a ofrecerle la plaza a Maricarmen en caso de que ella estuviera dispuesta.

Sin embargo, Maricarmen se negó a ocupar esa plaza. “Ha preferido irse con sus familiares”, explicaron desde el Ayuntamiento a este medio después de que la octogenaria tomara la decisión.

Una vez reciba el alta, vivirá en Segovia junto a su primo Vicente y su familia. Lo hará en una casa de apenas 50 metros cuadrados donde ahora mismo ya residen cuatro personas. Pero ella prefiere estar acompañada que ir a una residencia de la Comunidad de Madrid.

No pudo asumir el alquiler

Maricarmen, ahora mismo, sigue en shock tratando de asumir lo ocurrido. Su padre alquiló el piso donde ha vivido durante más de 70 años en el año 1956. Tras su muerte, el contrato pasó a manos de su esposa y, en 2005, fue asumido por Maricarmen, que pagaba 440 euros de un alquiler de renta antigua.

Pero su situación cambió en 2018. Urbagestión compró el piso y le ofreció a Maricarmen quedarse con él. Pero la octogenaria no tenía entonces dinero para adquirir la vivienda ni tampoco el alquiler. “Querían subirlo a 16.50 euros y yo tengo una pensión de 1.450 euros”, denunciaba en una entrevista con este periódico.

Y, después de tres intentos para desahuciar a Maricarmen, Urbagestión consiguió quedarse con el piso este miércoles pese a las 400 personas que se agolparon en su portal para evitarlo o las múltiples personalidades que se dieron cita en su portal, desde Irene Montero a Ana Belén o Marwán. “No la dejaron ni sacar sus cosas y tampoco aceptaron la oferta de una escritora anónima para pagar su alquiler”, reconoció su abogada.

Maricarmen, minutos antes de ser desahuciada. Europa Press

“Cumplimiento de la ley”

Ayuso, este jueves, arremetió contra el Gobierno. El desahucio, reconoció, se produjo en “cumplimiento de la ley”, que ha impulsado el propio Gobierno, y ha acusado a Pedro Sánchez de alentar a “quemar las calles”.

"Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno. Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley y de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, si no estaban de acuerdo con ellas", ha asegurado la dirigente regional en un foro organizado por el Círculo de Empresarios.

Así, ha censurado que en estos ocho años el Gobierno ha prometido 184.000 viviendas y no ha "construido ninguna", pero sí ha puesto en marcha una ley de vivienda "absurda" que lo único que está promoviendo es que los precios "se sigan disparando", además de que no se construye vivienda "al ritmo de lo que se necesita".

Ayuso ha subrayado que el mercado de venta y alquiler de vivienda "se están viendo perjudicados" y ha valorado que es evidente que esto causa "un perjuicio tremendo a la economía, también al talento y especialmente a los jóvenes".

"Además por desahucios el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de (Salvador) Illa y de Sánchez, por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan", ha apuntado.

Censura a Sánchez

Después de que este miércoles cerca de 10.000 personas se concentraran frente al ático de Chamberí, que adquirió la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña ha criticado que Sánchez con los "problemas importantes" que sufre España decida ir a una reunión de la ONU a "promover la quema de calles, que es lo más peligroso y pernicioso para la prosperidad de todos".

"Y esas protestas, desde que hemos empezado septiembre, están siendo más violentas. Y no van a dejar de estarlo. Y por eso lo que nosotros queremos advertir es del ambiente que van a tener que sufrir los madrileños y todos aquellos que exponen, estudian, trabajan, viven en la Comunidad de Madrid, porque van a ser presos de esta situación", ha avisado.

En esta línea, Ayuso ha cargado contra las "algaradas" que se están promoviendo en España y que alienta el propio presidente, algo que asegura que hace contra ella porque lo que quieren es "desahumanizar y acosar".

Cree que lo que están promoviendo es "un ambiente irrespirable de tensión" que busca "reventar el esfuerzo de todos" y que especialmente afecta a las empresas en su día a día. "Este clima no favorece a la inversión, no da ninguna seguridad y es el motivo principal por el que muchas empresas gustosamente irían a otros muchos lugares a llevar prosperidad", ha señalado.