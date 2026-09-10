Madrid cambia las normas en el Metro: el billete sencillo costará 1,50 euros a partir de octubre para viajar en la Zona A

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Las claves Generado con IA A partir de octubre, el billete sencillo del Metro de Madrid costará 1,50 euros en toda la Zona A, sin importar la distancia recorrida. Se elimina el recargo por trayectos largos: antes, el precio aumentaba hasta 2 euros para viajes de 10 estaciones o más. La tarifa única ya se aplica desde junio para quienes pagan con tarjeta en los tornos y ahora se extiende al billete sencillo convencional. Se incorporará un servicio de teleasistencia por videollamada en las nuevas máquinas de venta, disponible en más de 70 vestíbulos y con futuras ampliaciones.

Viajar en Metro por Madrid costará lo mismo aunque el trayecto sea largo. A partir de octubre, recorrer cualquier estación de la Zona A con un billete sencillo tendrá un precio fijo de 1,50 euros, por lo que desaparecerán los recargos que hasta ahora se aplicaban cuando el desplazamiento superaba las cinco estaciones.

La medida ha sido anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región.

Con el cambio, los usuarios pagarán 1,50 euros tanto por un trayecto corto como por uno de 10 estaciones o más dentro de la Zona A, que comprende el término municipal de Madrid.

Hasta ahora, el precio del billete sencillo en esta zona depende del número de estaciones recorridas. El coste es de 1,50 euros para desplazamientos de hasta cinco estaciones y aumenta en 10 céntimos por cada estación adicional, hasta alcanzar los 2 euros en los trayectos de 10 o más estaciones.

Este precio único ya se aplica desde junio a los usuarios que pagan directamente con tarjeta bancaria en los tornos de acceso. Con la nueva medida, la tarifa de 1,50 euros se extenderá también al billete sencillo convencional, independientemente de la longitud del trayecto dentro de la Zona A.

Durante su intervención, Ayuso también ha avanzado nuevas medidas para mejorar la atención a los viajeros. Entre ellas se encuentra la incorporación de un servicio de teleasistencia mediante videollamada en las nuevas máquinas de venta de títulos de transporte de Metro.

El sistema permitirá a los usuarios contactar en tiempo real con un agente especializado para resolver dudas, recibir orientación personalizada o completar la compra de un título de transporte con asistencia remota.

El servicio estará disponible inicialmente en 209 equipos instalados en más de 70 vestíbulos de la red de Metro. La Comunidad prevé incorporar otros 144 dispositivos entre septiembre y el verano del próximo año.

Esta actuación se enmarca en el proyecto Estación 4.0, con el que el Gobierno regional está renovando las máquinas de venta del suburbano. El proyecto cuenta con una inversión de 9 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.