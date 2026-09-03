El PSOE aparta a Enma López de la dirección del grupo en el Ayuntamiento de Madrid tras perder contra Reyes Maroto

Imagen de archivo de Emma López a su llegada a una Ejecutiva en Ferraz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE ha apartado a Enma López de la dirección del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid tras enfrentarse a Reyes Maroto en las primarias. Enma López se presentó como candidata sorpresa a las primarias para liderar la lista socialista al Ayuntamiento, pero fue derrotada por Maroto, quien obtuvo 1.045 votos frente a los 841 de López. La candidatura de López fue considerada una deslealtad por parte de Maroto, ya que ambas formaban parte del mismo equipo en las elecciones municipales de 2023. Reyes Maroto reafirmó su intención de repetir como candidata y trabaja ya en el programa electoral del PSOE de Madrid para los próximos comicios.

El grupo municipal del PSOE en Madrid ha decidido apartar a su portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, de la dirección del grupo municipal, según han confirmado a EFE este jueves fuentes cercanas a la concejala.

Enma López se presentó a las primarias para encabezar la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones locales previstas para el próximo año, enfrentándose así a la actual líder socialista en el consistorio, Reyes Maroto, que finalmente se impuso con 1.045 votos, frente a los 841 cosechados por la concejala.

La candidatura de López cogió por sorpresa a la exministra de Industria, que llegó a considerar su decisión una "deslealtad" hacia ella y hacia el proyecto socialista, al haber concurrido ambas en la misma candidatura a las elecciones municipales de 2023 encabezada por Maroto.

Las diferencias entre ambas también quedaron patentes en la recta final de la campaña. Mientras Maroto eludió responder si incorporaría a López a su equipo en caso de imponerse en las primarias, la portavoz adjunta aseguró que, en caso de ganar, sí contaría con la actual portavoz porque, a su juicio, el PSOE "no puede permitirse el lujo de desperdiciar el talento".

Candidata por sorpresa

La edil del Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, se presentó a finales de junio a las primarias del partido para ser candidata socialista al Consistorio, según confirmó la propia concejala, en un proceso en el que también concurría la actual portavoz en Cibeles, Reyes Maroto, como venía anunciando desde casi el inicio del mandato.

La también portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista concurrió al Ayuntamiento como 'número 3' de Reyes Maroto en 2023 y fue la coordinadora de la candidatura. Un año después Pedro Sánchez la situaba como secretaria federal de Política Económica del PSOE.

Posteriormente, en 2025, pasaba a ostentar además la Portavocía Adjunta.

López ha sido un nombre que ha sonado en muchas ocasiones como una de las principales bazas de los socialistas en la capital. Una de ellas fue precisamente en 2023, durante el tiempo en el que los socialistas mantuvieron el secreto de quién acompañaría en el tíquet electoral a Juan Lobato.

Sabía que Maroto repetía

Por su parte, Reyes Maroto había dejado claro su intención de volver a ser candidata. La portavoz se presentó en 2025 a la Secretaría General del PSOE de Madrid Ciudad relevando a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Tras ello ha insistido en que quería ser la candidata y ha explicado en varias ocasiones, de hecho, que su partido ya trabaja en un programa electoral. "Sin duda estos tres años me han dado experiencia en el ámbito local y conocimiento", aseguraba hace mesess.