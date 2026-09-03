Lanzaderas gratuitas y pases especiales para vecinos: el plan de Almeida para moverse en Madrid los días de la F1

Alrededores del nuevo circuito Madring, en el Ifema de Madrid, en junio de 2026, en el izado de la bandera de España durante el acto de inauguración del circuito. Eduardo Parra / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid desplegará un dispositivo de movilidad especial durante el Gran Premio de Fórmula 1, del 11 al 13 de septiembre, con restricciones de tráfico y accesos regulados en torno a Ifema y Valdebebas. Solo residentes, personas con reserva hotelera y trabajadores con aparcamiento privado podrán acceder mediante acreditación especial durante los días del evento. El plan incluye lanzaderas gratuitas, refuerzo en líneas de Metro, Cercanías y autobuses EMT, con un 75% de asistentes previstos en transporte público. Se habilitarán más de 11.800 plazas de aparcamiento, 270 para autocares y zonas específicas para taxis y VTC, además de servicios de lanzadera que conectan intercambiadores y aparcamientos con el circuito.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este jueves el dispositivo de movilidad que se desplegará de forma excepcional con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en la capital el fin de semana del viernes 11 al domingo 13 de septiembre.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sido el encargado de presentar este jueves el plan en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El evento supondrá el regreso de la máxima competición automovilística a la capital tras su marcha del Jarama en 1981. Se prevé la asistencia de alrededor de 345.000 personas durante los tres días de celebración, como ha señalado Carabante.

También el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que se trata de un evento que "erige a Madrid como capital global" y del que se espera un impacto económico estimado de 450 millones de euros anuales con 8.000 empleos directos generados.

Sobre todo, la zona más afectada por la gran cantidad de asistentes que acogerá será las inmediaciones del Ifema, donde se ha establecido el circuito, en el distrito de Barajas. El complejo, situado en el barrio de Corralejos y en los terrenos destinados a su expansión en Valdebebas, incluye pabellones cubiertos, espacios de reuniones polivalentes, plazas de aparcamiento y conexiones en transporte público.

El circuito contará con 23 puntos de acceso distribuidos a lo largo de todo su perímetro. Las restricciones especiales al tráfico se aplicarán entre el 10 y el 14 de septiembre, aunque los cortes principales coincidirán con los días de celebración del evento, el 11, 12 y 13 de septiembre.

Estas medidas afectarán especialmente al barrio de Las Cárcavas, al sector terciario y de oficinas situado al sur de Ifema y a los hoteles, restaurantes y establecimientos próximos al recinto, según ha indicado el delegado.

En el caso de las oficinas, el Ayuntamiento recomienda fomentar el teletrabajo durante esos días debido a las restricciones de acceso, movilidad peatonal y estacionamiento.

Además, el plan de movilidad incluye lanzaderas gratuitas y refuerzos en varias líneas del Metro de Madrid, así como en Cercanías y otros autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Pases para vecinos

Como ha explicado Carabante durante la rueda de prensa, los residentes, las personas con reserva hotelera en la zona y quienes deban acudir a su puesto de trabajo con aparcamiento privado serán los únicos que podrán acceder. Para ello, se les entregará una acreditación especial.

En cuanto a los cortes de tráfico, estos comenzarán durante los días previos a la competición y se extenderán las fechas posteriores, debido al montaje y desmontaje de los elementos temporales del circuito. Esto obligará a ocupar distintos viales entre el 15 y el 20 de septiembre.

Plan de movilidad para los días de la F1 en Madrid. Ayuntamiento de Madrid

En este sentido, desde el 10 hasta el 14 de septiembre, los cortes afectarán a tramos de las vías de avenida de las Fuerzas Armadas, Camino Viejo de Burgos, Vía Dublín en su parte oeste, Ribera del Sena (desde la glorieta de Luxemburgo hasta la glorieta de Edimburgo y también desde esta última glorieta hasta la M-40), Ribera del Loira, avenida del Consejo de Europa, vía de Dublín en su parte oeste, Alejandro de la Sota.

Sin embargo, el delegado ha recalcado que las dos arterias principales de la zona, la M-40 y la M-11, permanecerán abiertas a la circulación durante todo el dispositivo. Las restricciones se concentrarán en las calles y accesos próximos al circuito.

Además, el plan contempla también cerca de 11.854 plazas de estacionamiento para vehículos privados distribuidas entre Ifema y distintos puntos del entorno, como el aparcamiento del parque Juan Carlos I, el estadio Metropolitano y la Ciudad Real Madrid.

Además, se reservarán 270 plazas para autocares, con el objetivo de facilitar el acceso de los grupos que se desplacen desde otros puntos de España. También se habilitarán zonas específicas para taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC).

Metro y autobuses

Almeida ha citado un "75% de asistentes que llegarán en transporte público". Y es que su intención es potenciar este sistema para los desplazamientos.

Por ello, se ha diseñado un plan que supone un refuerzo de Metro, Cercanías, autobuses urbanos, autobús interurbano y servicios gratuitos de lanzadera coordinados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) e IFEMA Madrid. También se sostiene en modos como el servicio del taxi y VTC.

Por un lado, Metro incorpora un refuerzo específico para atender la demanda del Gran Premio. Este se materializará sobre todo en las líneas 8, 4 y 5.

La Línea 8, durante los días del evento, incrementará un 50% su capacidad normal, lo que permitirá transportar entre 15.000 y 21.000 viajeros a la hora y sentido. En la Línea 4, se prevé un refuerzo de dos trenes en hora punta, disponiendo de una capacidad de 7.500 viajeros a la hora. Y en la línea 5, se prevé un refuerzo de un tren en hora punta, disponiendo de una capacidad de 9.900 viajeros a la hora.

Cercanías el viernes 11 prevé un refuerzo para alcanzar los 10.000 pasajeros a la hora en el horario pico, consiguiendo intervalos de paso de cinco a siete minutos.

El resto de días se garantizan trenes cada 15 minutos con destino a Chamartín. El sábado y domingo habrá trenes cada cinco minutos entre las 8.00 horas y las 11.00 horas y entre las 15.30 horas y las 19.30 horas para poder dar cobertura a 15.000 personas a la hora y una conexión fluida entre el aeropuerto y la ciudad (Chamartín) con la zona norte.

El servicio regular de autobuses urbanos de EMT mantendrá la conectividad del entorno, evitando que las paradas ordinarias generen interferencias dentro del ámbito más sensible del dispositivo.

Las líneas habituales de acceso a Valdebebas y Feria de Madrid (en la zona norte 171, 174 y N28 y en la zona sur 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172) mantendrán su operación normal, aunque podrán ver desviados sus recorridos y algunos no realizarán parada en la corona interior de regulación de movilidad durante el evento.

Además, se habilitarán servicios de lanzadera temporales y gratuitos entre los días 11 y 13 de septiembre. Estos servicios se configuran como una pieza esencial del dispositivo, ya que permiten conectar el circuito con intercambiadores, estaciones, aparcamientos disuasorios y ambos sectores del recinto. Además, serán claves para facilitar la movilidad interna en el interior del recinto, dividido entre zona norte y sur.

Lanzaderas Lanzadera MR3: Feria de Madrid-Valdebebas (de conexión interna del recinto). Cuenta con un intervalo de cuatro minutos y horario hasta las 22.00 horas. Esta lanzadera interna de conexión entre la parte sur y norte de Ifema establecerá sus cabeceras en Vía de Dublín, junto a la glorieta de Hamburgo (circuito sur) y en la avenida de Alejandro de la Sota, junto a la glorieta de Antonio Perpiñá (circuito norte). Realizará su recorrido por Vía de Dublín y avenida de Alejandro de la Sota.

(de conexión interna del recinto). Cuenta con un intervalo de cuatro minutos y horario hasta las 22.00 horas. Esta lanzadera interna de conexión entre la parte sur y norte de Ifema establecerá sus cabeceras en Vía de Dublín, junto a la glorieta de Hamburgo (circuito sur) y en la avenida de Alejandro de la Sota, junto a la glorieta de Antonio Perpiñá (circuito norte). Realizará su recorrido por Vía de Dublín y avenida de Alejandro de la Sota. Lanzadera MR1: Metropolitano-Feria de Madrid-Valdebebas. Cuenta con un intervalo de cinco minutos y un horario de 7.30 horas a 21.00 horas, establecerá sus paradas en la avenida de Arcentales (Metropolitano), Vía de Dublín, junto a la glorieta de Hamburgo (circuito sur) y en la avenida de Alejandro de la Sota, junto a la glorieta de Antonio Perpiñá (circuito norte). Realizará su recorrido por la avenida de Arcentales, calle de San Romualdo, avenida del Veinticinco de Septiembre, avenida de los Andes, avenida del Consejo de Europa, Vía de Dublín y avenida de Alejandro de la Sota.

Cuenta con un intervalo de cinco minutos y un horario de 7.30 horas a 21.00 horas, establecerá sus paradas en la avenida de Arcentales (Metropolitano), Vía de Dublín, junto a la glorieta de Hamburgo (circuito sur) y en la avenida de Alejandro de la Sota, junto a la glorieta de Antonio Perpiñá (circuito norte). Realizará su recorrido por la avenida de Arcentales, calle de San Romualdo, avenida del Veinticinco de Septiembre, avenida de los Andes, avenida del Consejo de Europa, Vía de Dublín y avenida de Alejandro de la Sota. Lanzadera MR2: Canillejas-Feria de Madrid. Contará con un intervalo de siete minutos y un horario de 7.30 horas a 21.00 horas. Establecerá sus paradas en el área intermodal de Canillejas y en Vía de Dublín. Realizará su recorrido por la calle de Josefa Valcárcel, avenida de Logroño, M-40, avenida del Consejo de Europa, Vía de Dublín y vuelta.

Contará con un intervalo de siete minutos y un horario de 7.30 horas a 21.00 horas. Establecerá sus paradas en el área intermodal de Canillejas y en Vía de Dublín. Realizará su recorrido por la calle de Josefa Valcárcel, avenida de Logroño, M-40, avenida del Consejo de Europa, Vía de Dublín y vuelta. Lanzadera MR4: Valdebebas-Plaza Castilla. Contará con un intervalo de siete minutos y un horario de 7.30 horas a 21.00 horas. Establecerá sus paradas en Plaza de Castilla y en la avenida de las Fuerzas Armadas, al noroeste de la glorieta de Isidro González Velázquez. Realizará su recorrido por el paseo de la Castellana, M-11, avenida de Niceto Alcalá Zamora, avenida de Francisco Pi y Margall y avenida de las Fuerzas Armadas. En sentido Valdebebas, circulará por el carril bus reservado y carriles exteriores en sentido Plaza de Castilla.

Contará con un intervalo de siete minutos y un horario de 7.30 horas a 21.00 horas. Establecerá sus paradas en Plaza de Castilla y en la avenida de las Fuerzas Armadas, al noroeste de la glorieta de Isidro González Velázquez. Realizará su recorrido por el paseo de la Castellana, M-11, avenida de Niceto Alcalá Zamora, avenida de Francisco Pi y Margall y avenida de las Fuerzas Armadas. En sentido Valdebebas, circulará por el carril bus reservado y carriles exteriores en sentido Plaza de Castilla. Lanzadera MR5: Feria de Madrid-Avenida de América. Contará con un intervalo de siete minutos y horario de 17.00 horas a 21.00 horas. Establecerá sus paradas en Vía de Dublín, junto a la glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg (circuito sur) y avenida de América. Realizará su recorrido por Vía de Dublín, paseo de las Doce Estrellas, avenida de Capital de España, avenida del Consejo de Europa, avenida de los Andes, calle del Marquesado de Santa Marta, calle de Josefa Valcárcel, avenida de América, calle de Francisco Silvela, calle del Príncipe de Vergara, calle de María de Molina y avenida de América.

En la zona sur, se encuentra previsto que la bolsa de taxis se encuentre ubicada dentro de la zona de aparcamientos del parque Juan Carlos I. A su vez, la bajada de viajeros se podrá realizar en la avenida de los Andes en el tramo comprendido entre las calles Petunias y Boj. Para los VTC se encontrará en un espacio próximo a la calle Añil junto a la M-40.