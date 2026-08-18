El 'paifang' casi acabado que coloca a Usera al nivel de Nueva York o San Francisco y corona el Chinatown de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo 'paifang' de Usera, un arco tradicional chino, ya está instalado en la plaza del Hidrógeno como símbolo del futuro Chinatown de Madrid. La estructura podría ser intervenida por el artista Okuda San Miguel, dotándola de un carácter icónico gracias a su estilo geométrico y colorido. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento y financiado con fondos europeos, busca reforzar la identidad china del barrio y atraer turismo con nuevos espacios y un sello de calidad para comercios. Vecinos destacan la curiosidad y expectación por el arco, considerándolo un reconocimiento a la comunidad china y un posible impulso turístico para Usera.

Hace alrededor de un año, en la plaza del Hidrógeno de Usera apenas comenzaba a tomar forma una estructura que hoy ya domina el paisaje del barrio.

En la confluencia de la calle Dolores Barranco con la calle de Isabelita Usera, los trabajos han avanzado hasta dejar levantado el gran arco que dará la bienvenida al futuro Chinatown de Madrid.

La estructura espera ahora la posible intervención del artista cántabro Okuda San Miguel, que la convertiría en una de las nuevas imágenes icónicas del barrio con su característico estilo geométrico y colorido.

La instalación supone un nuevo paso en el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Madrid para reforzar la identidad de Usera como epicentro de la comunidad china de la capital y convertir la zona en un nuevo foco de atracción turística.

Según publicó Somos Madrid, la Junta Municipal adjudicó a la empresa IAM Okuda el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento del paifang, la tradicional puerta de acceso presente en los barrios chinos de ciudades como Nueva York, San Francisco o Londres.

La elección del artista se justificó por su trayectoria internacional y también por su vinculación con Usera, donde desde 2022 se encuentra su espacio creativo, Factory of Dreams.

El arco se ha instalado finalmente en la plaza del Hidrógeno, junto al nuevo eje peatonal que conecta con Madrid Río, después de que el proyecto inicial, que contemplaba dos estructuras, tuviera que modificarse.

La primera licitación quedó desierta y el Consistorio reformuló la actuación, apostando por un único arco integrado en la remodelación urbana del barrio.

La infraestructura forma parte de un proyecto más amplio financiado en gran parte con fondos europeos Next Generation. Además del arco, el Ayuntamiento está desarrollando un itinerario peatonal de 1,7 kilómetros con nuevos espacios públicos, mobiliario inspirado en la cultura china y zonas de juego, así como otras iniciativas destinadas a potenciar la actividad comercial y turística del distrito.

Entre ellas figura la creación del distintivo turístico "Chinatown de Madrid", un sello de calidad para los establecimientos de la zona, acompañado por una plataforma digital en español, inglés y chino para promocionar los comercios y la oferta gastronómica del barrio.

Mientras la estructura ya domina la plaza del Hidrógeno, entre los vecinos predominan la curiosidad y la expectación por el resultado final.

Los vecinos

Carmen, de 71 años, vive en Usera desde 1978 explica cómo ve esta novedad: "He visto cambiar muchísimo el barrio. De Okuda no sabía nada hasta que lo vi en internet, pero si el arco queda bonito y representa a la gente que vive aquí, me parece bien", explica.

A su lado, en el mismo banco está Laura, de 33 años, son vecinas pero Laura llegó hace solo 6 años: "Me parece algo curioso, creo que Usera ya es para mucho el barrio chino, este arco es solo un detalle", señala.

Unos pasos más adelante está Julián, de 69 años y vecino de toda la vida del barrio. "Usera siempre ha sido un barrio trabajador. Lo del arco puede darle como una identidad para los turistas, aunque también hay otras necesidades más importantes como la seguridad y la limpieza".

Pero, añade que "si el arco queda bonito y representa a la gente que vive aquí, adelante. No sé quién es el artista que lo va a pintar, pero espero que no sea algo que hagan y después se olviden de mantener".

Para Xiao, vecino del barrio de 41 años que vive ahí desde hace una década, el arco supone un reconocimiento al peso de la comunidad china en el barrio.

"Es bonito que se reconozca el peso de la comunidad china en el barrio. Espero que tenga sentido y a la gente le guste nuestro barrio", añade.

Con la estructura ya instalada, solo queda una intervención artística para completar una de las actuaciones más simbólicas del proceso de transformación urbana con el que el Ayuntamiento busca consolidar la imagen de Usera como el Chinatown de Madrid.