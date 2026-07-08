Armando Prados inaugurará su spa de lujo de 2.000 m2 en Madrid: su imperio ya está en Londres, Nueva York o Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA Armando Prados abrirá un spa de lujo de 2.200 m2 en la Galería Canalejas de Madrid, tras una inversión de 21,5 millones de euros. El nuevo centro de Aire Ancient Baths creará cerca de 100 empleos y contará con una entrada independiente en la calle Alcalá. Aire Ancient Baths, fundada en Sevilla en 2004, ya tiene presencia en ciudades como Londres, Nueva York, Chicago, Toronto y Copenhague. El grupo apuesta por ubicaciones en edificios históricos y una experiencia multisensorial, con precios medios entre 70 y 80 euros en España.

Galería Canalejas nació oficialmente en 2022 como una suerte de centro comercial dedicado exclusivamente al lujo en pleno centro de Madrid. La propuesta incluía boutiques de las mejores firmas (Dior, Cartier, Giorgio Armani...) y restaurantes, en algunos casos, de estrella Michelin.

Esta área se llamó Food Hall y comprendía los 4.000 metros cuadrados del sótano del complejo con una veintena de puestos. Sin embargo, un par de años después, Mad Gourmets Canalejas, el principal inquilino del espacio, se declaró en concurso de acreedores voluntario, con una situación de quiebra técnica de 2,2 millones de euros.

Desde entonces, sus puestos fueron bajando la persiana uno a uno hasta no quedar nada. Por eso es que la cadena de balnearios, Aire Ancient Baths Group, ha encontrado ahí un hueco para ubicar su undécimo centro de relajación de cuerpo y mente.

Una inversión de 21,5 millones de euros que creará alrededor de 100 puestos de trabajo, como mencionan desde la compañía en una nota de prensa. Ocupará una superficie aproximada de 2.200 metros cuadrados en la planta inferior del complejo -ahora propiedad de OHLA- y contará con una entrada independiente por la calle Alcalá.

Se trata de una cadena tras la cual está el empresario español Armando Prados. Fundó estos baños inspirados en los de las antiguas civilizaciones griega, romana y otomana en Sevilla en el año 2004.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de hace unos años contó que lleva en el mundo de la creación de diferentes empresas desde los 17 años. Aire nació cuando él trabajaba como productor ejecutivo en televisión. Concretamente, en Telecinco.

La idea de Aire le llegó una noche de fiesta con algunos socios en Sevilla en el año 2001: "Terminamos tarde y a las doce de la mañana les echaron del hotel. Me pidieron ir a algún centro de masajes o algo por el estilo. Nos pusimos a buscar y no había nada".

Exterior de Galería Canalejas. Galería Canalejas

Fue este grupo de inversores granadinos y sevillanos, encabezados por Prados (una docena en un principio), los que pusieron en marcha el proyecto. Posteriormente, se han incluido otros accionistas minoritarios como Khemia -el 'family office' del empresario Juan de Dios Hernández (Prosur)-, para reforzar su capacidad financiera.

El hecho de que procedieran de Granada y la ligazón que esta zona tiene con los baños árabes fue el punto de partida. "Empezamos a buscar una antigua casa-palacio sevillana. Éramos muy jóvenes y todo el mundo nos rechazaba alquilar los espacios que nos gustaban para desarrollar un concepto que todavía no existía", relató en ese momento.

Finalmente, terminaron comprando y abriendo el primero de muchos. Ahora ya no solo tienen presencia en España (donde ya son cuatro centros entre Cataluña y Andalucía, sin contar con el futuro en Madrid), sino también en ciudades de todo el mundo como Londres, Copenhague, Toronto, Chicago y Nueva York.

En 2024, en plena expansión, facturaba ya por encima de los 72 millones de euros y recibía en sus establecimientos a más de 500.000 personas. Para 2027, la previsión es alcanzar los 90 millones.

En edificios históricos

Su apuesta se caracteriza por siempre estar localizados en edificios históricos y emblemáticos en el corazón de las ciudades. En el caso de Canalejas, se trata de un conjunto arquitectónico que engloba siete edificios históricos situados justo al lado de la Puerta del Sol.

El solar que dio origen al edificio Canalejas -donde también se ubica ahora el Hotel Four Seasons- costó en 1901 casi 1,8 millones de pesetas (algo más de 10.000 euros) y fue comprado por el Banco Hispano Americano. Luego se fueron añadiendo edificios vecinos hasta quedarse con toda la manzana. De hecho, en 2012, cuando el Banco Santander lo vende con una inversión inicial de 525 millones de euros por parte de OHLA, la suerte que facilitó la operación es que todo era de un solo dueño.

Uno de los baños de AIRE Ancient Baths. Aire

La reciente rehabilitación que dio lugar a la galería también recuperó algunas joyas arquitectónicas y artísticas. En total, 16.000 objetos, algunos guardados y muchos expuestos y recolocados. Por ejemplo, el friso en bajorrelieve de Federico Marés o la rejería de hierro y bronce de estilo art déco, que era la entrada al Banco Zaragozano en su momento.

"Madrid siempre ha sido una de nuestras grandes aspiraciones, pero queríamos asegurarnos de llegar a la capital con una ubicación verdaderamente excepcional. Estamos convencidos de que, con este nuevo espacio, lo hemos conseguido", explica Amadeo Serra, consejero delegado de Aire Ancient Baths, en un comunicado.

Los balnearios de Aire Ancient Baths ofrecen una experiencia para los cinco sentidos, homogénea en sus distintas ubicaciones en el mundo. La primera en entrar en sus baños, una sofisticada fragancia de naranjas frescas que recuerda a Sevilla.

Durante el masaje, una música otomana envuelve el ambiente, con sones de guitarra española. Las piscinas de agua caliente y fría llevan a algún lugar de Oriente o de la antigüedad clásica.

Además, aunque a primera vista pudiera parecer algo vetado para las clases más populares, Prados también aseguró en dicha entrevista que "en realidad, es asequible porque no es algo que hagas de forma recurrente". "Tenemos un target muy diverso porque la gente acude de manera puntual, como un pequeño lujo accesible". En España, el ticket medio se sitúa entre los 70 y los 80 euros.