Madrid anuncia el cierre de El Retiro y otros cinco parques: se esperan rachas de viento de hasta 66 kilómetros/hora

Las claves

Las claves Generado con IA El Retiro y otros cinco parques históricos de Madrid han cerrado sus puertas este martes por previsión de rachas de viento de hasta 66 km/h. El cierre afecta al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias. El Ayuntamiento de Madrid ha flexibilizado el protocolo de cierres, lo que permitirá reducir un 20% los días de cierre anual en El Retiro y otros parques. Cada parque histórico tendrá ahora su propio protocolo de cierre, adaptado a sus características y condiciones meteorológicas específicas.

El Retiro y otros cinco parques históricos y singulares de la ciudad han cerrado sus puertas este martes por condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 66 km/h.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.

Nuevo protocolo

El cierre se conoce después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara la flexibilización del protocolo del parque del Retiro y otros históricos consiguiendo reducir el número de cierres aproximadamente en "un 20%" pero "manteniendo la seguridad".

"El parque del Retiro se abrirá un 20% de días más de los que se abre actualmente o, dicho de otra manera, se reducirá en un 20% el número de días que a lo largo del año se va a cerrar el parque del Retiro", anunció entonces el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Con este protocolo se rebaja en 5 km/h el umbral de rachas de viento para la activación de la alerta naranja, con rango de velocidad máxima de entre 45 y 60 km/h (hasta ahora en 40-55 km/h) y a partir de 60 km/h la roja (hasta ahora superior a 55 km/h).

Parque de El Retiro. Europa Press

Esta medida se adopta tras el análisis de la información estadística desde 2014 dado que se ha detectado una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de incidencias en alerta naranja y roja respecto al protocolo de 2019, firmado por el Gobierno de Manuela Carmena.

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, han detallado que desde 2020 a 2025 sólo el 1% del tiempo el parque estuvo cerrado por alerta roja, espacio en el que se produjo la mayor parte de árboles y ramas caídos (el 38% del total).

Seguridad combinada

"Somos conscientes de que los madrileños han tenido una cierta incomprensión hacia el protocolo de cierre de parques históricos de la ciudad de Madrid y nosotros nos comprometimos con los madrileños a trabajar en un nuevo protocolo que permitiera flexibilizar y acomodarnos a las circunstancias concurrentes en cada momento", reconoció entonces el alcalde.

"Tenemos doce años (desde 2014) de datos acumulados que nos han permitido concluir que en determinados supuestos tenemos la capacidad de no aplicar ese protocolo y que, fundamentalmente en relación con las rachas de viento que pueda haber en casos de alerta roja y de alerta naranja, tenemos la capacidad de poder abrir el parque del Retiro. Creo que es una buena noticia fruto del trabajo y del esfuerzo en un asunto que es especialmente sensible", ha expuesto Almeida.

Para aterrizar los datos, el alcalde ha señalado que en los días en los que el parque permaneció cerrado en 2025 cayeron 65 árboles y más de 430 ramas de grandes dimensiones, que hubieran podido provocar graves lesiones físicas a visitantes del Retiro, si no la muerte.

"Nosotros entendemos que hay que garantizar la seguridad de las personas pero es cierto que los madrileños también tienen que tener la posibilidad de disfrutar del parque del Retiro y superar esa situación de incomprensión que había hacia la aplicación del protocolo en determinadas circunstancias", argumentó.

El resto de parques

"También asumimos el compromiso de singularizar los protocolos de cierre de cada uno de los parques de la ciudad de Madrid y, por tanto, también vamos a permitir la apertura del conjunto de los parques históricos de la ciudad de Madrid un mayor número de días del que están abiertos durante estos años como consecuencia de las circunstancias meteorológicas", anunció.

Además, podría darse la circunstancia, como ha valorado, de que con esta nueva flexibilización haya algunos parques históricos abiertos y, por ejemplo, el Retiro cerrado. "Podría ser, podría ser que las condiciones que se den en el Retiro no se den en otros parques. Esta es la cuestión de singularizar los protocolos de actuación sobre cada uno de los grandes parques históricos de la ciudad de Madrid", contestó.

Habitualmente se seguía el patrón del Retiro y ahora "cada parque va a tener su propio patrón y disponer de su propio protocolo", lo que "facilita que las personas aunque no puedan acudir a uno de esos parques sí puedan acudir a otros".

Martínez-Almeida ha puesto el foco en la seguridad. Las decisiones de cierre se toman guiándose por las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y no ha obviado que se les ha podido acusar de que esas previsiones no se han cumplido.

"Esto no quiere decir que para nosotros no prevalezca siempre la seguridad de las personas pero lo cierto es que del estudio de la serie histórica y de los lugares donde caen los árboles y las ramas con mayor frecuencia y en qué momento se producen tenemos la capacidad desde el punto de vista técnico de poder aquilatar y reducir el número de días que se cierra el Retiro, así como reducir el número de días que se van a cerrar los grandes parques históricos de la ciudad de Madrid", ha incidido.