Madrid lo confirma: abre el plazo de ayudas de hasta 10.000 € para los nuevos autónomos que creen empleo

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo de ayudas para autónomos desde el 4 al 23 de julio, con subvenciones de hasta 10.000 euros. Las ayudas se destinan a relevo generacional (traspaso de negocios por jubilación, incapacidad o fallecimiento) y a la creación de empleo neto en 2025. Por primera vez se incluye una línea para nuevos autónomos dados de alta en 2025, que podrán recibir hasta 2.500 euros. La ciudad de Madrid cuenta actualmente con más de 209.000 autónomos, y las ayudas buscan fomentar el mantenimiento y crecimiento de este colectivo.

La nueva convocatoria de subvenciones para autónomos del Ayuntamiento de Madrid abrirá el plazo este sábado. Estas ayudas están dirigidas a las personas afiliadas al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Están dotadas con dos millones de euros y gestionadas por el Área de Economía, Innovación y Hacienda.

Para ello, el Consistorio ha firmado un convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, que ejercerá las funciones de entidad colaboradora en su tramitación, como informan desde la institución. El plazo para la presentación de solicitudes es desde el 4 al 23 de julio, ambos inclusive.

En la línea de relevo generacional, podrán beneficiarse los traspasos de negocios abiertos y en funcionamiento realizados durante el año 2025. El negocio deberá haber estado regentado por una persona inscrita en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El traspaso deberá producirse como consecuencia de su jubilación, incapacidad permanente (total o absoluta), gran invalidez o fallecimiento. La persona que asuma el negocio también deberá estar inscrita en el RETA. Además, deberá mantener la misma actividad y continuar desarrollándola en el mismo local.

Asimismo, a diferencia de años anteriores, podrán beneficiarse de la línea de relevo generacional los traspasos de negocios entre comunidades de bienes, sociedades civiles con objeto mercantil y sociedades unipersonales (persona física, no jurídica). Deberán estar vinculados también a la existencia de un local donde continúe ejerciéndose la actividad. En ambos supuestos, la subvención por beneficiario en la línea de relevo generacional será de 10.000 euros.

Por otra parte, en la línea de creación de empleo, podrán ser beneficiarias las personas afiliadas al RETA que hayan creado empleo neto en 2025 en comparación con 2024. En este caso, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 5.000 euros.

Se incluye por vez primera la línea de nuevas altas, de la que podrán beneficiarse los trabajadores autónomos que se hayan dado de alta en 2025 sin haberlo estado en los cinco años anteriores, en cuyo supuesto el importe de la subvención será de 2.500 euros.

El Ayuntamiento mantiene esta línea de ayudas, destinada a contribuir al mantenimiento y la sostenibilidad de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas. A cierre del mes de mayo, la ciudad de Madrid contaba con 209.935 personas autónomas, un 1,7 % más que en el mismo mes de 2025, según datos del Consistorio.

Entre 2021 y 2025, el Ayuntamiento ha destinado 11.017.500 euros a esta línea de ayudas, de la que se han beneficiado 3.176 autónomos madrileños.