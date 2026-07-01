La 'avalancha' de anuncios de Almeida para noquear a una oposición dividida en el último debate antes de las elecciones

El alcalde destaca la fractura de la oposición, con luchas internas en PSOE, Más Madrid y Vox, y confirma su candidatura a la reelección por el Partido Popular.

El Ayuntamiento abrirá este otoño el Palacio del Capricho tras décadas cerrado y creará un vivero de empresas de salud en Hortaleza.

Se desbloquea la Operación Campamento, con la construcción de más de 10.000 viviendas, y se lanza una oficina virtual para informar sobre nuevos desarrollos urbanísticos.

Almeida anuncia una batería de medidas en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad antes de las elecciones municipales, destacando el impulso al acceso a la vivienda.

La sombra de las elecciones ya está encima del Palacio de Cibeles. La mañana de este martes ha tenido lugar el último Debate sobre el Estado de la Ciudad antes de los comicios municipales y el aire de precampaña ya se respira en el ambiente.

Se trata de una sesión extraordinaria —que en esta ocasión coincidía con la ordinaria— que se lleva a cabo de manera anual y en la que se hace balance del curso político. Será, además, el último del mandato, puesto que en año electoral no se celebra.

Pero esta vez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no solo ha dado datos y cifras sobre la gestión llevada a cabo en los últimos meses. En este crucial cara a cara antes de que se abran las urnas en 2027, el regidor ha desplegado toda la artillería, con una avalancha de anuncios para bombardear a una oposición que enfrenta un momento de tensión interna en sus respectivos grupos municipales, todos ellos sumidos en pleno proceso de primarias y reorganización.

La intervención de Almeida, con la que ha arrancado el pleno, ha empezado con una pregunta clave: "¿Cuál es el estado de la ciudad?" "Hay una imagen que vale más que mil palabras", se ha respondido el alcalde, "y es la visita del Papa, donde Madrid dio una imagen extraordinaria al mundo".

La primera cifra que ha remarcado es que ya se han puesto en marcha el 98,33 % de las 300 medidas del programa electoral con el que el alcalde concurrió a las elecciones en 2023.

La vivienda: eje central

A continuación, Almeida ha hecho un repaso de los hitos logrados por cada área municipal, al tiempo que ha enumerado varias novedades que marcarán el último año del mandato.

A la cabeza de todas ellas está el "desbloqueo definitivo" de la Operación Campamento, ese gran proyecto urbanístico que comenzó a fraguarse en 1989 y que lleva décadas sufriendo largos periodos de paralización.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid. Gabriel Luengas / Europa Press

Se trata de un gran desarrollo en el que se construirán más de 10.000 viviendas. Para ello, Almeida ha anunciado que el proyecto de urbanización se aprobará este jueves en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

Además, otra de las novedades anunciadas es la puesta en marcha de la oficina virtual Nuevos Desarrollos este mismo miércoles. Una oficina, articulada a través de la web Madrid Crece, que nace como un espacio de información oficial y verificada sobre los nuevos ámbitos urbanísticos que busca impulsar estos desarrollos que dibujan una parte significativa del futuro de la ciudad y, al mismo tiempo, agilizar la puesta en valor del suelo.

Y es que el problema de la vivienda es algo que ha estado muy presente, relegando a un segundo plano otros temas como la limpieza, la movilidad o la seguridad. Por ello, ha sido el eje central de cada discurso dado tanto por el primer edil como por el resto de portavoces de los partidos municipales.

"¿Cuáles son las acciones que va a llevar adelante para cumplir esos objetivos?", ha preguntado en un momento durante su ponencia el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en cuanto al "déficit de viviendas". "Nos debe todavía 23.000. Solo han hecho 4.000", ha recalcado sobre las "27.000 viviendas prometidas desde 2019".

En este sentido, el alcalde también ha anunciado el impulso por parte del Gobierno local de un nuevo reglamento para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), que permitirá destinar más viviendas a jóvenes y familias con rentas medias y arraigo en Madrid. Así, "se elevará el acceso a las viviendas públicas a 7,5 veces IPREM, al igual que lo han hecho otras administraciones en empresas públicas como Casa 47".

Además, ha explicado que se encuentran trabajando para construir 8.000 viviendas más antes de que finalice el año. Y, tirando de ironía, cree que "caben más personas en la casita de Bad Bunny" que en las "17" promovidas por la izquierda durante su etapa en el Gobierno.

Por otra parte, el regidor también ha recordado que la capital es líder nacional en la reducción de pisos turísticos: "Un 40% frente al 15% de todo el país, casi el triple".

Sin embargo, para las dos portavoces de izquierdas, Rita Maestre por Más Madrid y Reyes Maroto del PSOE, los siete años de mandato de Almeida han sido "un fraude" para los madrileños en el que ha convertido "el derecho a la vivienda en un negocio". "Si los buitres están comprando Madrid es porque usted ha convertido el derecho a la vivienda en un negocio", ha afirmado Maroto en este sentido.

Casi una decena de anuncios

Para completar los casi 10 anuncios que se han ido desgranando, el alcalde ha informado de que en las próximas semanas el Consistorio publicará la que será la primera licitación desde que se adjudicaron los pliegos actuales de la concesión del Parque de Atracciones, que datan de 1967.

Desde entonces, el operador ha sido Parques Reunidos —quienes llevan la gestión de otros recintos de ocio similares como la Warner, Faunia o el Aquopolis—.

El objetivo de esta concesión es que se modernicen sus instalaciones y se incorporen nuevas atracciones. Por ello, las bases del concurso público priorizan las inversiones obligatorias destinadas a esta remodelación.

Otra de las novedades es el adelanto de la apertura del Palacio del Capricho, en la Alameda de Osuna del distrito de Barajas, de principios de 2027 a este mismo otoño. Una rehabilitación llevada a cabo tras décadas cerrado y que recuperará este enclave patrimonial para su musealización con una inversión de más de 9 millones de euros.

De Barajas ha pasado a Hortaleza, con la creación en este de un vivero de empresas municipal especializado en el ámbito de la salud que iniciará su actividad en el último trimestre de 2026.

El nuevo centro tendrá una superficie de 600 metros cuadrados y se ubicará en los números 4 y 6 de la calle Francisco Morejón. Para su puesta en marcha, el Consistorio madrileño ha destinado un presupuesto superior a los 837.000 euros.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, conversa con la portavoz adjunta del partido socialista en el Ayuntamiento, Enma López, la teniente de alcalde, Inmaculada Sanz y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, al inicio del pleno en el que tiene lugar el debate sobre el estado de la ciudad, este martes en el Palacio de Cibeles. Daniel Gonzalez Efe

Y, por último, se llevará a cabo también un aumento histórico de la plantilla de los servicios municipales de seguridad y emergencias con más de 2.000 nuevas incorporaciones en marcha.

Almeida ha explicado que el Ayuntamiento tiene en estos momentos o va a convocar procesos selectivos a lo largo de este año para cubrir más de 1.400 plazas de agentes de Policía Municipal, 330 plazas de sanitarios de SAMUR-Protección Civil y cerca de 300 plazas de nuevos efectivos del Cuerpo municipal de Bomberos.

Oposición fracturada

Pero además de las novedades confirmadas, en sus discursos el alcalde se ha defendido de los ataques de la oposición —como el "chapuzas Almeida" de Maroto, quien le ha recordado los reveses judiciales por los parkings del Santiago Bernabéu o la reciente sentencia del TSJM que anuló la tasa de basuras del Ayuntamiento— leyendo el mapa de debilidades de sus adversarios.

Y es que la situación de cada uno de los grupos municipales está ahora marcada por un escenario tenso de reorganización interna de cara a los comicios para los que apenas queda un año. Por eso, el regidor ha aprovechado la falta de un bloque cohesionado enfrente para polarizar la sesión y recordar que será él mismo quien vuelva a presentarse a la alcaldía por el Partido Popular, como ya confirmó hace unas semanas.

Sin embargo, la izquierda en el Consistorio pugna por ser parte o encabezar las listas de 2027 de sus respectivos grupos. Es el caso de Reyes Maroto y la edil y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, quienes competirán en las primarias del partido socialista por ser la candidata a la alcaldía.

"Esta vez no la salva ni Víctor de Aldama; no tiene usted garantizado ni de lejos ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía", le ha espetado a Maroto el regidor en este sentido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. saluda a la portavoz adjunta del partido socialista en el Ayuntamiento, Enma López, al inicio del pleno municipal de este martes en el que tiene lugar el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Daniel Gonzalez Efe

"Los madrileños no se merecen el espectáculo de un grupo municipal en que la número uno y la número dos (Maroto y Enma López) se apuñalan políticamente, entre ellas, para ver quién es la candidata. No están ustedes a la altura de los madrileños. Lo que ha pasado en el Grupo Municipal Socialista, y lo que queda por pasar todavía, no está a la altura de los madrileños", ha condenado, no sin antes instar a "la urgencia democrática de desalojar al sanchismo".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha prescindido de cerca del 70% de sus actuales concejales para relanzar su proyecto de forma totalmente renovada.

A esto se le une el anuncio hace unos días de Más Madrid Abierto, una candidatura alternativa a la de Maestre por Madrid y a la de Mónica García por la Comunidad de cara al proceso de primarias de la organización política —que ya tuvo su crisis hace unos meses frente al diputado en la Asamblea Emilio Delgado—.

Por si fuera poco, a esto se le une la posibilidad de que los votantes de izquierdas se encuentren divididos con dos posibles candidaturas de partidos que actualmente no tienen representación en el Consistorio.

Se trata de Podemos, los cuales informaron hace unas semanas sobre esta intención en la capital, y del nuevo proyecto de Marta Higueras, quien fue la número dos de Manuela Carmena durante su etapa como alcaldesa.

La nueva propuesta de Higueras, Independientes por Madrid, se presentó este mismo lunes como un partido independiente que se aleja de los "bandos" de izquierdas y derechas y los "bloques" con aspiraciones autonómicas y nacionales.

Su idea es captar el voto "abstencionista". Sin embargo, debido al pasado de la exconcejala, cabe la posibilidad de que las papeletas que logre retener pertenezcan a votantes habitualmente vinculados al bloque de Más Madrid, en lugar de atraer a nuevos perfiles.

Por su parte, la fractura es todavía más profunda en las filas de Vox. El grupo en Cibeles afronta este tramo final de legislatura sumido en lo que casi podría denominarse una 'guerra civil'.

Y es que el pasado mes de febrero, el Comité Ejecutivo Nacional acordó por unanimidad relevar a su actual portavoz, Ortega Smith, y designar a Arantxa Cabello como sustituta.

La dirección pidió que el cambio se formalizara ante el Ayuntamiento. Ortega Smith no lo acató y siguió actuando como portavoz. Tras ese "desacato expreso", Vox le abrió un expediente disciplinario y acordó su suspensión cautelar de militancia, pero el concejal ha logrado mantenerse en el cargo gracias al amparo provisional de los tribunales.