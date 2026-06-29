El Parque de Atracciones saldrá a concurso público tras 58 años siendo gestionado por el grupo que tiene la Warner y el Zoo

La nueva concesión tendrá una duración improrrogable de 8 años y busca reforzar al parque como polo turístico y de ocio.

La protección y conservación del histórico Tiovivo de 1927 será obligatoria para el nuevo adjudicatario.

El nuevo pliego prioriza la modernización, creación de nuevas atracciones y mejoras en accesibilidad e inclusión.

El Parque de Atracciones de Madrid saldrá a concurso público tras 58 años gestionado por el grupo Parque Reunidos.

El Parque de Atracciones de Madrid abrió sus puertas cerca de las fechas de San Isidro del año 1968. La adjudicación se había hecho en julio de 1967 y desde entonces el operador ha sido el grupo Parque Reunidos, la empresa que también gestiona muchos otros como la Warner, Faunia, el Zoo o Aquopolis.

Sin embargo, en las próximas semanas el Ayuntamiento publicará los nuevos pliegos de este icono de ocio de la ciudad para darle un nuevo impulso y hacerlo más competitivo de cara a incrementar su fuerza como polo de atracción turística y diversión.

Así lo anunciará el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, este martes en el Debate del Estado de la Ciudad, como han avanzado desde el Consistorio.

En este sentido, han informado de que la adjudicación de la concesión "recaerá en el licitador que haga la proposición más ventajosa para los intereses municipales con los criterios establecidos en los pliegos".

Así, las bases del concurso público priorizan las inversiones obligatorias destinadas a la modernización e incorporación de nuevas atracciones. "La mayor parte de la inversión irá destinada a reformas o creación de nuevas atracciones, pero también tendrá que realizarse un esfuerzo económico en la mejora de la accesibilidad del parque y sus atracciones para que tengan carácter inclusivo". El resto se destinará a inversiones de ahorro energético.

Una de las particularidades de la nueva concesión es la protección que otorga al Tiovivo del Parque de Atracciones, una joya creada en Francia en 1927 y comprada por el Parque en 1968 a un feriante español.

Posee un valor arquitectónico importante, ya que está hecho a mano por artesanos de la madera. Muestra del art déco y estilo modernista; "digno de un auténtico museo". Por ese motivo está debajo de una enorme pérgola de madera que lo protege de las inclemencias meteorológicas.

Interior del Parque Atracciones de Madrid. Parque de Atracciones de Madrid

En las bases administrativas se establece que el adjudicatario deberá prestar especial atención a su conservación, mantenimiento y consolidación. Se fija que, si es preciso, se deberán acometer las obras de restauración que el elemento demande.

Cualquier inversión y gasto que se produzca en el recinto será asumido por el concesionario o por terceros, pero en ningún caso por parte del Ayuntamiento. Además, las obras que se permitan no podrán nunca disminuir la superficie actual del ámbito destinado a zonas verdes y espacios libres ajardinados.

Seis décadas de concesión

En 1941, el Abc publicaba en su edición del 19 de abril que el Ayuntamiento planeaba construir una instalación de estas características en la Casa de Campo, donde se podrían celebrar todas las verbenas de la capital que no fuesen de carácter tradicional.

El proyecto tomó forma en 1966, iniciándose la tramitación para su adjudicación mediante concurso público. El pliego de condiciones para la construcción, conservación y explotación de un parque de atracciones en el pulmón de Madrid se aprobó por el Pleno el 26 de diciembre de 1966 y se adjudicó el 31 de marzo de 1967.

El Tiovivo del Parque de Atracciones. Parque de Atracciones de Madrid

El 4 de octubre de 1967 se llevó a cabo el acta de entrega de los terrenos con una concesión de 35 años, periodo que se amplió el 29 de abril de 1992 durante 24 años más.

Hace algo menos, el 20 de septiembre de 2023 se aprobó, vía Decreto, el restablecimiento económico de la concesión administrativa a causa de los perjuicios del covid-19 en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de julio de 2020. Por ello se amplió la concesión hasta el 27 de septiembre de 2027. Es esta fecha en la que expirará definitivamente.

La nueva concesión tendrá una duración improrrogable de 8 años, hasta el 5 de octubre de 2035.

La reforma que se lleve a cabo una vez termine el concurso público será la número seis de las cinco grandes obras de rehabilitación que se han hecho en el parque.

La primera fue en los años 70. Nada más abrir, se realizó una expansión con la incorporación de nuevas atracciones como La noria, el Jet Star o La casa magnética. En los años 90 se desarrolló la ampliación de la zona noreste, donde construyeron muchas atracciones de la actual zona de maquinismo (Sillas Voladoras, Aserradero o Rotor).

La atracción de las Sillas Voladoras. Parque de Atracciones de Madrid

En 1998 se hicieron las cinco áreas temáticas actuales y se incorporaron también nuevas atracciones. Y en 2005 y 2006 se erigieron las dos grandes montañas rusas, las más aclamadas por el público: Abismo y Tarántula.

La última ampliación se llevó a cabo en dos fases (2014 y 2018) para dar vida al espacio infantil Nickelodeon.

Actualmente, el Parque cuenta con más de 30 atracciones, pero a lo largo de los 58 años de funcionamiento se han sustituido una cuarentena de atracciones por otras nuevas. Por ejemplo, es el caso de Los 7 picos, La noria, El barco pirata, El barco del Mississippi, La casa magnética, Los caballos del oeste, Jet star o el Enterprise, entre otros.