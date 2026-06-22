Almeida ataca al PSOE con datos de limpieza mejores que los de Carmena: "De 2.947 quejas en 2019 a 957 en 2025"

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde Almeida defiende que las quejas por suciedad en Madrid han bajado de 2.947 en 2019 a 957 en 2025, frente a las críticas del PSOE. El Ayuntamiento afirma que ha aumentado un 40% el presupuesto para limpieza y recogida de residuos, destinando actualmente 843 millones de euros anuales. Se han implementado nuevas medidas como brigadas 24 horas, papeleras inteligentes, más personal y sanciones más estrictas contra quienes ensucian. Según el Ayuntamiento, los indicadores de limpieza han mejorado, con un 5% más en aceras y calzadas y un 17% más en vaciado de papeleras respecto al año anterior.

La portavoz del PSOE de Madrid, Reyes Maroto, aseguró el pasado lunes que la ciudad está "cada día más sucia" pese al plan de choque de limpieza anunciado por el Gobierno municipal.

De esta forma, los socialistas afirmaban que, "según los datos del sistema Madrid Avisa", las quejas vecinales por suciedad en la vía pública "se han disparado un 39,9% entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento presidido por José Luis Martínez-Almeida afirman que estas cifras "no se corresponden con los oficiales del sistema Madrid Avisa". Esta se trata de una plataforma que permite a los ciudadanos informar de cualquier incidencia en la ciudad para que sea subsanada con celeridad. "Un aviso ciudadano no es una queja", argumentan desde el Consistorio.

En este sentido, como avanzan desde la institución, en la Comisión Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que se celebrará este lunes, expondrán la evolución en cuanto a limpieza que ha tenido la ciudad desde la época en que estaba Manuela Carmena con Más Madrid y el apoyo del PSOE en la alcaldía (de 2015 a 2019).

"Los datos reales de la evolución de las reclamaciones relacionadas con la limpieza disminuyen año tras año desde 2019, a diferencia de lo que ocurrió durante los años de gobierno de la izquierda, que se incrementaron de 2018 a 2019 un 4,1% (no existen datos de años precedentes)", avanzan desde el Gobierno municipal.

"La tendencia a la baja es progresiva desde que el actual equipo de Gobierno comenzó a implementar medidas para mejorar el estado de la ciudad". Así, las reclamaciones disminuyeron en 2025 un 31% respecto a 2024, un 35% respecto a 2023 y un 48% respecto a 2022. Comparadas con 2018, último año completo del gobierno de Más Madrid, la reducción alcanza el 66,3%, pasando de 2.831 SyRes en 2018 a 957 en 2025. Si se toma de referencia 2019, el descenso es del 67,6% (de 2.947 a 957).

Asimismo, explican que en 2016, 2017 y 2019 "la limpieza era el problema número uno que los ciudadanos señalaban en la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid". En 2024, esta cuestión descendió al cuarto puesto y en la última encuesta, de 2025, continuó bajando hasta el sexto.

Comparado con mayo de 2026, último mes con datos cerrados, las reclamaciones se redujeron un 31% respecto a la misma etapa en 2025, pasando de 120 a 83.

Además, "mejoraron los indicadores de limpieza de aceras y calzadas en un 5%, y los de vaciado de papeleras en un 17% respecto al mismo mes del año anterior".

Actuaciones del Ayuntamiento

Desde que Almeida asumiera la alcaldía en 2019, se han anunciado y adoptado algunas medidas para mejorar el estado de la limpieza de la ciudad "de forma acelerada". "Tal y como demuestran los datos, están dando sus frutos", afirman desde el Consistorio.

La primera de ellas fue incrementar de manera muy significativa el presupuesto destinado a los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Gráfico de la evolución por años de las quejas por suciedad en Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Actualmente, los ocho contratos en vigor suponen una inversión anual de 843 millones de euros: 340 millones destinados a limpieza viaria, 275 millones a recogida de residuos y 218 millones a limpieza de zonas verdes.

Se trata de un incremento del 40% respecto a los contratos anteriores, lo que supone destinar 242 millones de euros más cada año a mantener Madrid más limpia.

Además, se creó una nueva Ordenanza de Limpieza y se incrementaron las sanciones para penalizar las prácticas que más ensucian la ciudad. También se instalaron 1.300 papeleras inteligentes por todos los distritos de Madrid y, en 2021, 12.000 sensores volumétricos de llenado en las papeleras.

Se ubicaron contenedores para reciclar aceite vegetal usado en vía pública, mercadillos y comunidades de vecinos. Se habilitó un servicio gratuito de recogida de muebles y la recogida selectiva de materia orgánica (desde septiembre de 2020).

Las cifras de los contratos Desde el Ayuntamiento de Madrid matizan los contratos y el presupuesto que se ha destinado a ellos desde la puesta en marcha de estas medidas en 2021. Nuevos contratos de limpieza : 53% más de presupuesto -hasta los 297 millones de euros anuales-, 2.000 trabajadores más en la vía pública y 16% más de medios mecánicos.

: 53% más de presupuesto -hasta los 297 millones de euros anuales-, 2.000 trabajadores más en la vía pública y 16% más de medios mecánicos. Nuevo contrato del SELUR : multiplica por 2,5 el presupuesto (de 8,9 millones anuales a 23) y crea patrullas específicas para la eliminación de grafitis.

: multiplica por 2,5 el presupuesto (de 8,9 millones anuales a 23) y crea patrullas específicas para la eliminación de grafitis. Nuevo contrato para limpiar y conservar las zonas interbloques, desatendidas hasta ese momento, por 12,4 millones de euros anuales.

Contrato de recogida de residuos: 1.506 millones de euros (275 millones de euros en 2026). Nuevo modelo de contenedor para toda la ciudad y aumento de la recogida. Se incrementan las frecuencias de recogida de envases y papel-cartón, que pasa a ser diaria, en lugar de cuatro días por semana. En vigor en noviembre de 2022.

1.506 millones de euros (275 millones de euros en 2026). Nuevo modelo de contenedor para toda la ciudad y aumento de la recogida. Se incrementan las frecuencias de recogida de envases y papel-cartón, que pasa a ser diaria, en lugar de cuatro días por semana. En vigor en noviembre de 2022. Contrato de conservación de las 60.000 papeleras por 24,4 millones de euros.

Plan de choque adicional

El pasado mes de septiembre, Almeida admitió en un acto celebrado en la Casa de Campo que había que hacer un "esfuerzo adicional" en cuanto a limpieza se refería. "Madrid necesita estar más limpia de lo que está. Hay que mejorar", dijo en ese momento.

Debido a esto, pidió al área de Medio Ambiente, liderada por Borja Carabante, y al titular de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo, un informe para evaluar la situación.

Dicho análisis derivó en un plan para mejorar la limpieza de la ciudad, tras detectarse "un creciente abandono indebido de residuos junto a los contenedores de recogida".

Por ello, desde el pasado mes de octubre lleva puesto en marcha este plan de choque adicional que contempla medidas tales como el refuerzo extraordinario de 300 operarios de limpieza, la creación de brigadas de proximidad operativas las 24 horas del día, el envío reiterado de comunicaciones a los establecimientos comerciales para recordar las condiciones y horarios de depósito de residuos, el refuerzo de las labores de inspección sobre la actividad comercial, el desarrollo de campañas de concienciación ciudadana y el seguimiento de contenedores de obra.

Además, la puesta en marcha de patrullas conjuntas entre Policía Municipal y los servicios de limpieza "ya ha dado lugar a 357 actas": 127 de particulares y el resto de comercios. La mayoría de estas, interpuestas en los distritos Centro y Usera.