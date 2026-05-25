Madrid cerrará hasta 15 estaciones de Metro para la visita del Papa, pero reforzará un 125% la frecuencia de trenes

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid cerrará hasta 15 estaciones de Metro y reforzará la frecuencia de trenes hasta un 125% por la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio. Las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tendrán refuerzos y trenes adicionales en distintos horarios para facilitar la movilidad de peregrinos. Varias estaciones céntricas como Sol, Tribunal, Ópera y Banco de España estarán cerradas puntualmente por seguridad, y algunos trenes no efectuarán parada en ellas. La EMT y los autobuses interurbanos incrementarán servicios, con 100 vehículos adicionales y refuerzos en líneas clave para atender el aumento de viajeros.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un dispositivo especial de transporte con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, prevista entre el 6 y 9 de junio.

El objetivo es garantizar la movilidad de los miles de peregrinos y asistentes que participarán en los distintos actos programados durante esos días.

El plan contempla un refuerzo de hasta el 125% en la frecuencia de trenes de Metro en algunas líneas de la red, además de incrementos en los servicios de autobuses interurbanos y de la EMT.

El Consorcio Regional de transportes de Madrid (CRTM) coordinará el operativo junto a los distintos operadores de transporte.

Metro de Madrid aumentará el servicio los días 7, 8 y 9 de junio con hasta 42 trenes adicionales. Además, el sábado 7, coincidiendo con la misa prevista durante la visita papal, circularán 55 convoyes extra para hacer frente al aumento de viajeros.

Ese día, el refuerzo afectará a las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en distintas franjas horarias entre las 11:00 horas y el cierre del servicio.

El domingo 8 también se activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias aumentarán un 100% desde el inicio de la circulación y hasta las 21:30.

El lunes 8 de junio se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16:30 y las 23:00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes.

El martes 9, la línea 8 contará con un aumento del servicio de hasta un 25% entre las 8:00 y las 11:00 horas.

El dispositivo también prevé cierres puntuales de estaciones y la posibilidad de que algunos trenes circulen sin efectuar parada en determinados puntos de la red por motivos de seguridad.

El sábado 6, a partir de las 17:00 horas, la estación de Nuevos Ministerios tendrá cerradas las entradas más próximas a la Plaza de Lima, donde se celebrará una vigilia con jóvenes.

Pero, se mantendrá el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt.

La normalidad está prevista para las 22:00 horas. Las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu, esta última actualmente en obras, tampoco estarán operativas.

Además, el domingo varias estaciones del centro permanecerán cerradas desde el inicio del servicio y hasta las 10:00 horas. Entre ellas figuran Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón y Chueca. En esos casos, los trenes circularán sin detenerse.

En el caso de Sol la estación permanecerá abierta, aunque con el pasillo de correspondencia con Gran Vía cerrado, y contará con parada de trenes únicamente entre las 6:05 y las 7:00 horas.

Entre las 10:00 y las 14:00 dejarán de estar operativas las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca.

La Comunidad de Madrid ha señalado que estas medidas podrán modificarse en función de las indicaciones de la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional.

El operativo contará además con 10 técnicos adicionales de mantenimiento de trenes, 120 trabajadores más en estaciones -hasta alcanzar un total de 316 efectivos- y 100 vigilantes de seguridad extra, elevando la cifra total a 286.

En paralelo, los autobuses interurbanos reforzarán sus frecuencias con 100 vehículos adicionales para facilitar los desplazamientos de los peregrinos alojados en municipios del entorno de la capital.

La EMT también incrementará la red nocturna con 25 autobuses más y adaptará el servicio diurno a los desvíos previstos por las ocupaciones en Plaza de Lima y la celebración de la misa en Cibeles.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, las afecciones comenzarán desde este 25 de mayo debido a cambios de paradas y ocupación de carriles.

Entre las líneas interurbanas que contarán con refuerzos figuran las 491, 484, 571, 573 y 671, además de un aumento de los servicios nocturnos para garantizar la movilidad durante toda la visita del Papa.