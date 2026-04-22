La metamorfosis del barrio del Metropolitano: desde 2017 cuesta 2.000 € más el m2 y tendrá playa y un auditorio

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la vivienda en el entorno del Metropolitano ha subido más de 2.000 €/m² desde 2017, alcanzando los 3.959 €/m². La zona de San Blas-Canillejas vive una transformación urbana con nuevos desarrollos, infraestructuras y revalorización inmobiliaria. Se construirán un gran auditorio cubierto para más de 20.000 personas, un campus docente y un centro deportivo con piscinas para 9.000 usuarios. Destaca la futura laguna artificial de surf de 23.000 m², que será la mayor de Europa y podrá acoger hasta 120 surfistas simultáneamente.

Las grandes ciudades llevan años enfrentándose a procesos de transformación que combinan crecimiento, renovación urbana y presión sobre la vivienda.

En Madrid, estos cambios han sido especialmente visibles en el centro, pero en los últimos años se han extendido hacia distritos periféricos como San Blas-Canillejas, donde conviven pasado obrero, nuevos desarrollos y una creciente revalorización inmobiliaria.

Desde la construcción del estadio Riyadh Air Metropolitano, la vivienda en la zona ha pasado de costar 2.174 €/m² a situarse en 3.959 €/m².

La mejora de infraestructuras, la consolidación urbana y la expansión de nuevas zonas residenciales han transformado tanto el paisaje como la forma de habitar el distrito.

La zona, situada al este de la capital, nació como muchos otros barrios de la periferia madrileña: ligado a la llegada de población trabajadora durante el siglo XX y al desarrollo de promociones de vivienda asequible.

Hoy en día, el entorno del Metropolitano se ha convertido en uno de los principales polos de desarrollo del este de la ciudad, con proyectos que buscan redefinir el distrito en los próximos años.

Entre ellos destaca la reconversión del antiguo Centro Acuático, que dará paso a un complejo multifuncional con auditorio para conciertos, instalaciones deportivas y un campus, reforzando el carácter del área como espacio de actividad más allá del uso residencial.

Vídeo proyecto San Blas-Canillejas Mar Benavente

La iniciativa, impulsada mediante colaboración público-privada, combinará usos deportivos, educativos y culturales en un espacio concebido para completar el desarrollo urbano de esta zona del noreste de la capital.

El eje central del proyecto será un auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 personas, diseñado para acoger conciertos y grandes eventos culturales.

El complejo incluirá también un campus docente con capacidad para más de 2.300 estudiantes, centrado en educación superior y formación profesional vinculada a áreas como la gestión deportiva, la salud y la industria del entretenimiento.

La propuesta académica buscará conectar la formación con sectores en expansión como la tecnología aplicada a la música y los eventos.

A ellos se sumará un centro deportivo con capacidad para hasta 9.000 usuarios, equipado con piscinas interiores y exteriores, que ampliará la oferta de instalaciones en el distrito y reforzará su carácter como espacio de ocio y práctica deportiva.

A este desarrollo se suma la llamada “Ciudad del Deporte” vinculada al entorno del estadio, que prevé un amplio conjunto de equipamientos, zonas comerciales y espacios de ocio.

En ese marco se incluye uno de los proyectos más ambiciosos: una gran laguna artificial de surf de 23.000 metros cuadrados, impulsada por Gemswell Ventures, que aspira a convertirse en la mayor instalación de este tipo en Europa.

El proyecto se integra además en un desarrollo más amplio que contempla un gran centro comercial con marcas internacionales, áreas de restauración y nuevas instalaciones deportivas.

La piscina permitirá generar olas de forma continua para la práctica del surf y, según los responsables del proyecto, podrá albergar hasta 120 personas surfeando al mismo tiempo.

La laguna estará reservada exclusivamente para surfear, mientras que el baño se concentrará en las piscinas infinitas del complejo.

El objetivo, según sus promotores, es crear un espacio donde convivan distintas actividades deportivas y de ocio alrededor del surf.

Las previsiones del proyecto apuntan a que el complejo pueda recibir alrededor de 500.000 visitantes anuales y solo cerrará para mantenimiento técnico de la maquinaria que genera las olas.

Encarecimiento de la vivienda

El precio de la vivienda en San Blas-Canillejas ha aumentado un 17,8 % en el último año. Una de las particularidades de la zona es su heterogeneidad.

El encarecimiento de la vivienda y la transformación del parque residencial plantean retos en términos de acceso y equilibrio urbano.

Además, el cambio en el modelo de vivienda en España (con un mayor peso del alquiler frente a la propiedad en las grandes ciudades) está influyendo también en este barrio, que hasta hace poco quedaban al margen de estas dinámicas.

Hoy, San Blas-Canillejas se encuentra en una fase de transición. Mantiene su función como distrito residencial consolidado, pero al mismo tiempo avanza hacia un modelo más diversificado, con nuevos equipamientos, desarrollos urbanísticos y una creciente actividad económica.

El resultado es un distrito que está redefiniendo su papel dentro de Madrid: de periferia tradicional a espacio de oportunidad, donde el futuro urbano de la capital empieza también a tomar forma.