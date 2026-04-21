La nueva vida del centro acuático del Metropolitano: un auditorio para conciertos, un campus y un centro deportivo

Las claves

Las claves Generado con IA El antiguo Centro Acuático de San Blas-Canillejas será transformado en un complejo multifuncional con usos deportivos, educativos y culturales. El proyecto incluye un auditorio cubierto para más de 20.000 personas, un campus docente para más de 2.300 estudiantes y un centro deportivo con capacidad para 9.000 usuarios. La inversión supera los 360 millones de euros, la concesión es por 75 años e incluye un canon de más de 141 millones para el Ayuntamiento. La iniciativa contempla la integración con otros desarrollos urbanos y el impulso de programas para colectivos vulnerables mediante becas y ayudas.

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado el proyecto que transformará la parcela del antiguo Centro Acuático en el distrito de San Blas-Canillejas en un gran complejo multifuncional que aspira a convertirse en uno de los más relevantes de Europa.

La iniciativa, impulsada mediante colaboración público-privada, combinará usos deportivos, educativos y culturales en un espacio concebido para completar el desarrollo urbano de esta zona del noreste de la capital.

El proyecto, que será financiado y ejecutado por la empresa Barsento S.L.U., contempla una inversión superior a los 360 millones de euros y se desarrollará sobre una parcela de más de 66.000 metros cuadrados.

Obras en el antiguo Centro Acuático Diario Madrid

Las obras comenzarán próximamente y se prolongarán, previsiblemente, hasta finales de 2030.

Durante la presentación, Almeida defendió el papel de la colaboración público-privado para impulsar "un espacio único y exclusivo" que, según subrayó, reforzará el posicionamiento de Madrid como referente internacional en ámbitos como el ocio, el deporte, la música y la educación.

En este sentido, el alcalde aseguró que el nuevo complejo contribuirá a consolidar la ciudad como uno de los grandes polos globales de la música en vivo.

El eje central del proyecto será un auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 personas, diseñado para acoger conciertos y grandes eventos culturales.

Este recinto permitirá a Madrid ampliar su oferta de espacios para espectáculos de gran formato y responder al crecimiento de la demanda de música en directo.

El complejo incluirá también un campus docente con capacidad para más de 2.300 estudiantes, centrado en educación superior y formación profesional vinculada a áreas como la gestión deportiva, la salud y la industria del entretenimiento.

La propuesta académica buscará conectar la formación con sectores en expansión como la tecnología aplicada a la música y los eventos.

A ellos se sumará un centro deportivo con capacidad para hasta 9.000 usuarios, equipado con piscinas interiores y exteriores, que ampliará la oferta de instalaciones en el distrito y reforzará su carácter como espacio de ocio y práctica deportiva.

Vídeo proyecto San Blas-Canillejas Mar Benavente

La actuación se integrará además en un entorno en transformación, donde coincidirá con otros desarrollos como la futura Ciudad del Deporte impulsada por el Atlético de Madrid.

En conjunto, estas iniciativas buscan completar el tejido urbano de San Blas-Canillejas y revalorizar una parcela que hasta ahora permanecía infrautilizada.

El Ayuntamiento de Madrid dio luz verde al proyecto tras admitir a trámite la propuesta de Barsento S.L.U. en enero de 2025 y comprobar su adecuación al interés general.

La concesión, otorgada por 75 años, supondrá además el pago de un canon superior a 141 millones de euros para las arcas municipales.

El adjudicatario prevé, asimismo, el desarrollo de programas deportivos y educativos con especial atención a colectivos vulnerables, mediante becas y otras ayudas al acceso a la formación.