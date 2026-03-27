Asesores fiscales, colegios católicos o Más Madrid: los demandantes que han tumbado la tasa de basuras de Almeida

El Ayuntamiento de Madrid solo devolverá la tasa a quienes la recurrieron por vía judicial, mientras la oposición exige la devolución generalizada y critica la gestión.

Entre los demandantes que lograron la anulación figuran Más Madrid, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD).

La sentencia se debió a que no se incorporaron anexos esenciales en el informe técnico-económico sobre la generación de residuos por actividades económicas.

El TSJM ha anulado la ordenanza fiscal de la tasa de basuras de Madrid para 2025 por defectos en el procedimiento.

Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarara nula la ordenanza fiscal que regulaba la tasa de residuos aprobada por el Consistorio de la capital para 2025 el lunes, algunos de los que la recurrieron en su momento se han pronunciado para reclamar la devolución del dinero.

Y es que miles de vecinos madrileños, impulsados por algunas instituciones, emitieron quejas formales y recursos ante esta tasa que lleva en vigor desde el pasado mes de septiembre. Aunque todas ellas fueran por la vía judicial, el mismo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó hace apenas un mes en declaraciones a los medios el recurso de la misma por parte de "aproximadamente el 10%" de los recibos emitidos, que fueron "alrededor de un millón".

La distinción de quienes recurrieron al Ayuntamiento (por la vía administrativa) y los que fueron por la vía judicial (contencioso-administrativo) es importante. La primera solicita a la propia administración que revise y revoque un acto propio mediante recursos de reposición, generalmente previo a la vía judicial. En el segundo caso se demanda ante un tribunal independiente, buscando anular la decisión.

Son precisamente los que decidieron recurrir a los tribunales los que han logrado tumbar esta ordenanza. Es el caso de Más Madrid, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) o la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), entre otros cuyos nombres no han trascendido.

En otros casos, por ejemplo el de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), hicieron recursos de reposición. Además, animaron a todos los vecinos de la capital a hacer lo mismo mediante modelos y formularios disponibles en sus páginas web.

Los demandantes

La sentencia indica que había un defecto en el procedimiento: durante el trámite de información pública se omitió parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa. Un cálculo que en cada localidad es distinto.

En concreto, no se incorporaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas. Documentos que, a juicio de la Sala, resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

De eso se dieron cuenta los servicios jurídicos de las instituciones nombradas, cuyo recurso ha progresado. Es el caso de Más Madrid, que fueron los primeros en llevarla a los tribunales en mayo del año pasado.

Su demanda impugnaba la tasa y solicitaba su anulación, reclamando que era "una injusticia" que no iban "a tolerar", como aseguró en su momento la portavoz de la formación, Rita Maestre. Además de señalar que faltaban los citados anexos, Más Madrid sostenía otras cuestiones, como que "no se tenía que haber aprobado mediante una ordenanza fiscal, sino mediante una ordenanza general", por "no ser una tasa, sino una prestación patrimonial de carácter público".

El alcalde de Madrid con algunos de sus concejales durante la apertura de los primeros contenedores soterrados de la capital. Ayuntamiento de Madrid

También que "no se cumplía la normativa sobre responsabilidad ampliada" y que había "errores en los cálculos del coste neto de la tasa" y "en la determinación de los residuos que se imputan a los residentes", ya que en los cálculos de los residuos generados por la actividad económica "no se tenían en cuenta las más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegal".

El otro partido de izquierdas de la oposición municipal, el PSOE, no llegó a recurrirla. Aun así, sí que presentaron en el periodo de alegaciones una serie de bonificaciones a la hora de aplicarla, como diferenciar entre familia numerosa o una vivienda unipersonal, como recuerdan desde el partido político. Este ejemplo, de hecho, lo añadió el Gobierno municipal en la nueva que se realizó para 2026 -que no entra dentro de esta anulación de pleno derecho, aunque también se encuentra recurrida por algunas de estas instituciones-.

Por su parte, la AEDAF, presidida por Bernardo Bande García-Romeu, se trata de una asociación fundada en 1967 que agrupa a más de 3.600 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.

Coincidió con Más Madrid en varios de estos aspectos. Añadía también factores como la "falta de toma en consideración de las circunstancias particulares de cada contribuyente": la gente que vive empadronada en cada vivienda, la separación o no de los residuos, que se tratase igual a todos los inmuebles con el mismo uso catastral aunque fueran distintos y la agrupación de tarifas por barrios, lo que impide diferenciar a quienes generan más basura de quienes generan menos.

También en la diseñada para el 2026 el Ayuntamiento incluyó algunas de estas valoraciones, como la del número de empadronados.

Por último, la FESD se sumó a estas instituciones que presentaron sus recursos que ahora han sido estimados. Esta es una fundación sin ánimo de lucro de colegios concertados y católicos con 38 centros en 29 ciudades de toda España.

El Ayuntamiento recupera este impuesto. Istock

En la Comunidad de Madrid, en concreto, cuenta con ocho colegios en cuatro municipios: la capital, Getafe, Pinto y Aranjuez.

Fuentes de la fundación consultadas por este periódico explican que la razón de presentarlo vino dada precisamente al observar "cantidades muy desiguales" entre lo que debían pagar en los colegios de los municipios del sur frente a los de Madrid. "Teniendo residuos similares en centros de tamaño parecido, las diferencias eran muy grandes". Según señalan, más del doble entre unos y otros.

Situación actual

Aunque desde la AEDAF ya han avisado de que el Consistorio de la capital solo tiene obligación de devolver los recibos de aquellos que hubieran recurrido, la situación todavía es incierta.

Por ahora, el Ayuntamiento continúa estudiando su opción de presentar recurso. Ante esto, y aunque todavía la sentencia no sea firme, la oposición -PSOE y Más Madrid- ya ha solicitado la devolución a los madrileños de lo cobrado, calificando la ordenanza de Almeida de "chapuza".

De hecho, Más Madrid ya ha iniciado una campaña para "presionar a Almeida". Lo hacen mediante una recogida de firmas y la presentación de iniciativas en cada pleno de distrito.

Además, incluyen información sobre esta situación a disposición de todos los vecinos, así como ayuda para interponer recursos contra la tasa de basuras de este año.

Y es que, hasta el momento, el Consistorio de la capital no ha comunicado la suspensión del cobro de 2026. Esta no queda anulada, ya que se trata de otra ordenanza nueva, por lo que los madrileños tendrán obligación de pagarla una vez les llegue el recibo.