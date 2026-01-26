Pisos de 80m2 por menos de 1.000€: el barrio de Madrid que se ha puesto de moda y donde el alquiler ha bajado hasta un 18%

Las claves nuevo Generado con IA El barrio de La Paz, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, es la zona de Madrid donde más ha bajado el precio del alquiler, con una caída del 18% en diciembre de 2025. Actualmente, en La Paz es posible encontrar pisos de 80 m² por menos de 1.000 euros al mes, algo poco habitual en la capital. El descenso de precios en La Paz se atribuye al aumento de la oferta, mayor disposición de los propietarios a negociar y una caída de la demanda de alquiler. El barrio destaca por su buena comunicación y servicios, abundancia de viviendas grandes y una mezcla de edificios clásicos y reformados.

Pasan los meses y Madrid sigue padeciendo el mismo problema. La vivienda, considerada un derecho, se ha convertido casi en un bien de lujo, al menos en propiedad. Los precios no paran de crecer y se sitúan, ejercicio tras ejercicio, en máximos históricos. Esto está provocando que cada vez más personas busquen otras soluciones habitacionales.

La más típica es recurrir al alquiler. Sin embargo, los precios en este mercado también se encuentran rompiendo todos los límites. De hecho, en algunas ocasiones, la cuota mensual de alquiler supera ya la de la hipoteca. Por ello, muchas personas se plantean antes incluso comprar para evitar esa sensación de 'tirar el dinero'.

Y es que los alquileres se han disparado hasta límites realmente preocupantes. Sobre todo porque los precios no crecen al mismo nivel que los salarios. Y los pisos que se encuentran cerca del centro hoy por hoy son inaccesibles para muchos madrileños. De hecho, el año 2025 ha terminado con datos especialmente alarmantes.

La mayoría de barrios de Madrid han subido sus precios, tanto para alquiler como para compra. Sin embargo, hay una zona de la capital donde los precios han bajado, y por ello, se está convirtiendo en el área más buscada para aquellos que buscan una casa. O incluso para quienes no pierden la esperanza de encontrar una oportunidad mejor que la que actualmente tienen.

Este barrio es el de La Paz, situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Se trata de una de las zonas más cuidadas de Madrid y que históricamente no se ha relacionado con precios baratos precisamente. Sin embargo, la inestabilidad de un mercado difícil de interpretar y comprender han hecho que en este punto de Madrid los precios hayan bajado hasta un 18% en el mes de diciembre de 2025 según Fotocasa.

¿Cuál es la mejor zona de Madrid para alquilar?

Los portales especializados en asuntos inmobiliarios se han sorprendido al ver la evolución que ha experimentado el barrio de La Paz, la zona de Madrid en la que más han bajado los precios en la última semana. Y es que actualmente, solo en 8 distritos de Madrid se pueden encontrar puntos en el que los precios hayan caído.

Arganzuela, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Latina, Villaverde y el distrito más buscado, Fuencarral-El Pardo, el cual tiene otra zona donde los precios también han bajado considerablemente. Se trata del barrio del Pilar, donde el metro cuadrado cuesta 18,21 euros y el precio de este ha caído un 11,6%.

Aunque la zona más buscada es, sin duda alguna, La Paz, donde el precio del metro cuadrado es de 17,71 euros, con esa bajada del 18%. Este barrio, que se considera de renta medio-alta, cuenta con un parque de vivienda abundante en torres y urbanizaciones junto al Hospital La Paz y el Parque Norte

Allí, muchos pisos tienen un precio casi más propio de otra época, ya que se pueden encontrar ofertas en viviendas de 100 metros cuadrados o de precios que rondan los 80.000 euros. Unos números que para ser Madrid son auténticas gangas. Además, se trata de una zona de la capital donde la construcción es muy diferente a la mayoría de partes de la ciudad, pues abundan las viviendas de hasta 3 dormitorios, ideales para familias.

Y es que la tónica habitual es que muchos de estos pisos sean grandes, sin bajar de los 80 metros cuadrados. Sin embargo, los precios para alquilar oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros al mes. Estos números tan interesantes se han hecho especialmente llamativos en la recta final del año 2025, ya que en el mes de diciembre cayeron hasta un 18%.

De media, el metro cuadrado en alquiler en la ciudad de Madrid se sitúa por encima de los 20 euros, mientras que en La Paz no llega a los 18€. Pero esta situación tiene varias explicaciones. La primera es el aumento de la oferta tras la salida al mercado de viviendas antes destinadas al alquiler temporal o de lujo.

La segunda es que hay una mayor sensibilidad de los propietarios para las negociaciones debido a los problemas actuales que hay con muchos inquilinos. Y por último, por una cierta caída de la demanda, ya que con los tipos de interés estabilizados, se vuelve a mirar con más fuerza hacia la compra en lugar del alquiler. Y, por consiguiente, los precios caen.

Un cambio que ha servido para modificar en cierta medida el aspecto de un barrio que durante años padeció un encarecimiento imparable por la llegada de profesionales sanitarios, de familias con alto poder adquisitivo y de trabajadores de oficinas cercanas. Además, esta bajada de los precios sucede en una zona que mantiene un buen nivel de sus servicios y que está muy bien comunicada, tanto para el transporte público como por carretera.

Además, se trata de una zona que cuenta con viviendas clásicas, pero también con otras recientemente reformadas para aquellos que se puedan permitir hacer un esfuerzo a cambio de vivir en una casa mejor y/o más moderna.