Ni Retiro ni Moncloa: el nuevo barrio de moda de Madrid que nace tras la demolición de un centro comercial con 570 casas

Madrid es una ciudad que late como nunca. Y lo hace literalmente, ya que no puede estar más viva. Por ello, cada pocos meses renueva por completo su aspecto. Nuevas calles que se reforman y nuevos barrios que crecen, mutando por completo su dibujo y su organización. Además, en la mayoría de ellos no paran de hacerse nuevas casas, intentando paliar así la falta de vivienda y suelo.

Y es que este es uno de los mayores dilemas de la capital. Por un lado, cada vez es más difícil encontrar un barrio de la capital donde se pueda construir. Y allí donde haya viviendas en venta o con posibilidad de alquiler, sus precios son prohibitivos. Por eso, cada oportunidad que surge resuena con una fuerza enorme.

Además, en los últimos años se ha dado una particularidad y es que la mayoría de esas nuevas oportunidades surgen muy a las afueras de Madrid. En ocasiones, tan lejos del centro como si estuviéramos en municipios más allá de sus límites. Y es que es casi imposible encontrar viviendas de nueva construcción cerca de las zonas con más vida de la capital.

Así es como surge una de las promociones más buscadas, la que en breve llegará a la zona de Ermita del Santo para hacer de esta parte de Latina uno de los barrios de moda de Madrid. Y es que mudarse allí a vivir, a una de estas nuevas viviendas, te transporta hasta uno de los puntos con más movimiento y con más ocio de una ciudad como Madrid, que nunca duerme y nunca descansa.

Ahora, las obras de la fase final de la demolición del antiguo centro comercial de Ermita del Santo dará lugar a 530 nuevas viviendas que constituirán una de las zonas con más poder de resurgir de todo Madrid. Un ejemplo más de cómo la ciudad aprovecha casi cualquier rincón para impulsarse y seguir estando a la vanguardia.

¿Cómo será el nuevo barrio de Madrid?

Este histórico proyecto por fin será una realidad. La demolición del antiguo centro comercial Ermita del Santo va a dar paso a la construcción de 530 nuevas viviendas, de las cuales 159 estarán sujetas a régimen de protección pública.

Tal y como han informado los promotores de dicho proyecto, estos trabajos van a tener una duración de seis meses, dando un soplo de aire fresco al distrito de Latina. Dichas actuaciones transformarán este espacio en "un nuevo entorno residencial, dotacional y comercial plenamente integrado en la ciudad".

Francisco Sacchini, presidente de la Junta de Compensación de Ermita del Santo, ha explicado que "el proyecto ha alcanzado un nuevo hito urbanístico que evidencia su grado de madurez y el riguroso cumplimiento de los máximos estándares legales. La demolición completa del antiguo centro comercial marca la antesala al inicio de las obras del ámbito al tratarse de un paso imprescindible para avanzar hacia la fase de urbanización y materializar un proyecto de regeneración urbana integral".

La transformación de la zona de Ermita del Santo, y de su antiguo centro comercial, harán que se incorpore a uso público cerca del 70% de una superficie que hoy es privada, con 44.349 metros cuadrados que se destinarán a nuevos espacios.

Es ahí donde entrarán la construcción de hasta 530 nuevas viviendas, de las cuales 159 serán de protección pública. Este desarrollo "contribuirá a incrementar la oferta residencial en una zona de elevada demanda y mejorará la oferta comercial del barrio".

Además, contará con una superficie de 11.000 metros cuadrados de áreas estanciales y espacios libres arbolados, a los que se suman 5.600 adicionales de zonas verdes. Y es que esta será una de las bases del proyecto, ya que también habrá un corredor verde de 60 metros de ancho que enlazará los parques de La Ermita del Santo y Caramuel con Madrid Río, favoreciendo la movilidad peatonal.

Y junto a una zona de comercios, el proyecto dispone de una edificabilidad específica para equipamientos públicos de 18.879 metros cuadrados, que se destinará a nuevas infraestructuras deportivas como una piscina cubierta o salas de gimnasio y fitness.

Para financiar este proyecto se han cerrado dos líneas de crédito con Maslow Capital por un importe total de 43 millones de euros, asegurando los recursos necesarios para cubrir los costes iniciales y avanzar en las primeras fases del desarrollo.