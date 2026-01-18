Antonio Intini, gestor de un negocio de viviendas en Madrid: "Una habitación cuesta ya 625€, va a ser un punto de inflexión"

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de una habitación en Madrid ha alcanzado los 625 euros, superando ampliamente la media europea, donde los precios están bajando. Mientras en Europa el alquiler de habitaciones cae un 3,1%, en Madrid sube casi un 2% y el de estudios aumenta un 2,5%, llegando a 1.250 euros de media. El coste del alquiler de apartamentos en Madrid también sigue al alza, situándose en 1.695 euros de media, una cifra difícil de asumir para jóvenes y estudiantes. Antonio Intini, CEO de HousingAnywhere, considera que 2026 podría ser un punto de inflexión para ampliar la oferta y mejorar el acceso a la vivienda en ciudades como Madrid y Valencia.

El mercado de la vivienda es uno de los más complicados de entender y de interpretar en España en estos momentos. Y es que no solo hay que tener en cuenta la difícil situación que atraviesa nuestro país. También hay que estar pendientes de nuestro alrededor. Mientras en España los precios se disparan y el suelo escasea, en Europa hay factores que invitan a aprovechar una bajada de los costes.

Esta paradójica situación se agrava en ciudades como Madrid o Valencia. En estas urbes, los precios registran mes a mes máximos históricos. Sin embargo, cuando se compara con el resto de Europa se percibe rápidamente la disparidad de comportamientos de ambos mercados. Por ejemplo, mientras los alquileres en la capital de España se disparan, en el Viejo Continente caen.

Por ello, no es de extrañar que cada vez más jóvenes decidan hacer las maletas y marcharse al extranjero, apostando por diferentes destinos europeos en los que la vida es hoy por hoy mucho más barata. Y es que actualmente, ciudades como Madrid dibujan una tónica muy diferente al resto de países vecinos.

Una situación que es especialmente llamativa en el mercado del alquiler, y más aún si hablamos de los jóvenes y estudiantes que, en muchos casos, tienen que alquilar habitaciones al no poder mudarse a un piso, estudio o apartamento al completo por los altos precios. Según el Índice internacional de alquileres por ciudad de HousingAnywhere, mientras en Europa los precios caen un 3,1%, en Madrid suben casi un 2%.

Una situación que está llevando al límite a los principales agentes del mercado, terminando de dibujar un 2025 que ha sido especialmente complicado. Aunque Madrid todavía no alcanza a urbes como Ámsterdam, Róterdam o Múnich entre las más caras, lo cierto es que preocupa entre los expertos que no pueda seguir la tendencia reinante en Europa.

¿Cuánto vale una habitación en Madrid?

Esa es la pregunta que se hacen muchos jóvenes cada mes en Madrid. Y es que los precios no paran de crecer y de crecer. Concretamente, un 1,6% en el último trimestre de 2025, elevando los precios muy por encima de la media europea, donde además, decrecen.

En estos momentos, una habitación en la capital de España tiene un coste medio de unos 625 euros. Una situación que no solo se produce en este mercado, sino que se repite en el alquiler de estudios y apartamentos. Con mayores y menores subidas, lo cierto es que todos los precios siguen disparándose mes a mes.

Por ejemplo, en el caso del alquiler de apartamentos, mientras en Europa los precios bajan un 1,3%, en nuestro país siguen subiendo ligeramente. Especialmente en Madrid, donde ya alcanzan los 1.695 euros de media. Precios que no se pueden afrontar con un salario medio y mucho menos si estamos en etapa estudiantil.

Por su parte, los estudios no dibujan un panorama muy diferente, ya que en Madrid suben un 2,5% hasta alcanzar los 1.250 euros de media. Ante esta situación, un experto en este tipo de batallas como es Antonio Intini, CEO de HousingAnywhere, asegura que a nivel global "esta tendencia refleja una desaceleración general del mercado".

Además, apunta que "2026 podría ser un punto de inflexión para ampliar la oferta y garantizar más opciones accesibles para los estudiantes". Sin embargo, España muestra precios al alza año tras año, sobre todo en estudios y habitaciones en ciudades como Madrid y Valencia.