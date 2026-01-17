El barrio de Madrid que será uno de los más de moda para comprar vivienda: 211 hectáreas y 10.700 nuevas casas y pisos

Las claves nuevo Generado con IA El Nuevo Barrio Campamento en Madrid contará con 10.700 nuevas viviendas asequibles construidas sobre antiguos cuarteles militares. El proyecto abarca 211 hectáreas al suroeste de la ciudad e incluye zonas verdes, más de 5.300 árboles y espacios para ocio y actividad física. El Gobierno ha desbloqueado tras cuatro décadas el inicio de las obras, garantizando precios asequibles tanto en alquiler como en compra. El barrio dispondrá de nuevos servicios públicos, mejoras en movilidad con una estación de Metro y el soterramiento de la A-5.

Madrid crece por necesidad. La capital de España se ha quedado pequeña y por eso sus límites se replantean una y otra vez, estirándose a lo ancho y a lo largo y dando lugar a nuevos barrios que siguen teniendo el centro "a solo unos minutos". Sin embargo, a veces la capital de España no solo crece en suelo sin construir.

Y es que algunas de las nuevas edificaciones que se están haciendo en la ciudad, o que están en proyecto de hacerse, se levantan sobre los rescoldos de un Madrid que hoy ya son cenizas y que no late como lo hacía antaño. Uno de los casos más llamativos es el del Nuevo Barrio Campamento, el cual cuenta con el sello inconfundible de Pedro Sánchez, quien ha querido inaugurar en persona las obras en pleno año de efervescencia electoral.

Unas obras que se desarrollan con polémica porque han estado paradas durante cuatro décadas. Sin embargo, la insistencia del Ejecutivo central ha conseguido que estas se pongan en marcha al comienzo de este mes de enero. El Gobierno ha actuado para desbloquear una situación que llevaba paralizada desde 1989. Sin embargo, ya están en marcha los primeros trabajos.

Unos pasos iniciales que se han basado en la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de este conocido barrio de la capital. Pedro Sánchez en persona quiso ver el inicio de estas obras junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. También asistieron al acto el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Un nuevo barrio destinado en gran medida a la construcción de vivienda asequible y que contará con 10.700 nuevas casas, las cuales serán construidas por la empresa Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda titular del 98% de la superficie. Así pues, en cuestión de muy poco tiempo, esta zona de Madrid se convertirá en una de las más buscadas para invertir en ladrillo.

¿Cómo será el nuevo barrio de Campamento?

Todavía no es una realidad, pero ya se ha dado el primer paso para que lo sea. El Nuevo Barrio Campamento ha desbloqueado su situación después del impulso dado por Pedro Sánchez, quien en pleno año de vital importancia para el futuro político del país quiso inaugurar en primera persona la 'Operación Campamento'.

Se trata de la construcción de un nuevo barrio en Madrid sobre los antiguos cuarteles militares de la zona. Un proyecto que dotará a la capital con 10.700 nuevas viviendas asequibles que serán realizadas por la empresa Casa 47, Entidad Estatal de Vivienda que es titular del 98% de la superficie.

"Hace cuatro años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy echamos de las palabras a los hechos y por eso esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro, lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid".

Con estas palabras, Pedro Sánchez dio el pistoletazo de salida a un proyecto que ha resultado ser el mejor que se ha presentado en 40 años a juicio del Ejecutivo central. Así pues, el Gobierno de España se ha comprometido a que la totalidad de las viviendas sean de carácter asequible, tanto para alquiler como para compra.

En el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30% de la renta media de la zona para garantizar esta naturaleza. Y en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado. Los futuros inquilinos serán personas cuyas rentas se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

El nuevo barrio contará con once de los edificios del ámbito actual de Campamento que se preservarán al contar con un régimen de protección patrimonial o bien por su interés tipológico o estructural. Serán tres edificaciones en el Cuartel Alfonso XIII, cuatro pabellones de la Estación Militar, el Picadero cubierto de la Escuela Militar Ecuestre, la Torre de Tiro del Polígono de Experiencias y dos edificaciones en el Cuartel San Fernando.

En total, se derribarán 56 edificios de diferente naturaleza y sin protección patrimonial. Los materiales procedentes del derribo que no necesiten un tratamiento especial serán reutilizados para la construcción del nuevo barrio, ubicado al suroeste de la ciudad de Madrid, a unos 8,5 kilómetros del centro, supondrá una transformación integral de la zona.

Esta pasará a contar con 154.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 5.300 nuevos árboles. Además, se dispondrá de una amplia dotación de mobiliario urbano para generar espacios de ocio y actividad física. La nueva zona priorizará la movilidad y los itinerarios peatonales y ciclistas por encima de los vehículos motorizados.

Por si fuera poco, el proyecto incluye la mejora de la red de servicios como centros de salud, centros educativos, equipamientos deportivos y culturales. Además, este barrio recibirá un gran impulso gracias a proyectos como el soterramiento de la A-5, el cual supondrá un plus en habitabilidad y accesibilidad para una zona que contará con una nueva estación de Metro.