Nuevas afecciones en las obras de la A-5: los cambios en el tráfico que afectarán a los madrileños desde este jueves

La nueva infraestructura contempla un túnel de tres carriles por sentido, con carriles bus-VAO y prioridad para la movilidad peatonal y ciclista en superficie.

El proyecto del Paseo Verde del Suroeste reducirá en un 90% el tráfico en superficie y las emisiones contaminantes, beneficiando a los barrios colindantes a la A-5.

Las obras del soterramiento de la A-5 en Madrid avanzan con dos fases simultáneas que modificarán el tráfico y permitirán la demolición del baipás actual el próximo martes 20 de enero.

A partir de este jueves, se eliminan los desvíos en la zona del Parque de Atracciones de la A-5, recuperando 500 metros de trazado en línea recta en ambos sentidos.

Los trabajos en el soterramiento de la A-5 llevan causando afecciones en el tráfico desde comienzos del 2025. No tienen previsión de acabar hasta el último trimestre de este año que recién ha comenzado, con la apertura del túnel que ahora está en construcción para crear el Paseo Verde del Suroeste.

Y es que por ahora continúan con los plazos establecidos. A partir de este jueves, de hecho, se produce un nuevo avance que trae consigo varios cambios para el tráfico rodado.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, facilitará la circulación del tráfico en la superficie con la eliminación del desvío (baipás) situado en la zona denominada 'Parque de Atracciones'. De este modo, se liberarán 500 metros en curva para que el tramo discurra en línea recta en ambos sentidos, recuperando el itinerario original.

Así, el desmantelamiento se llevará a cabo en dos fases simultáneas para garantizar la continuidad de la movilidad. La primera empezará este jueves 15 de enero y permitirá que los vehículos que salgan del túnel de la avenida Portugal en sentido salida puedan avanzar por el nuevo trazado en línea recta -desde el punto kilométrico (p.k.) 3+250 al p.k. 3+750-. Esta actuación permitirá que el tráfico retome el itinerario previo al baipás sobre la losa ejecutada del túnel sur.

La segunda también empieza este jueves y termina el próximo martes 20 de enero. Esta está centrada en la construcción de un ramal de conexión en superficie de unos 60 metros entre la avenida Portugal y la A-5 para evitar que el tráfico se desvíe por la calle Dante.

Los cambios en la configuración del trazado en las obras de la A-5 a partir de este jueves. Ayuntamiento de Madrid

Mientras se habilita este acceso directo, se mantendrá durante cinco días el baipás de Parque de Atracciones únicamente para el tráfico que desde la avenida de Portugal quiera incorporarse a la A-5 sentido Alcorcón, que se clausurará definitivamente en la noche del martes 20 para proceder a su demolición.

Durante ambas fases la circulación quedará regulada mediante señalización temporal de obra. Desde el Ayuntamiento recomiendan circular con precaución y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en horas punta.

La gran obra

Con la ejecución del Paseo Verde del Suroeste y el inherente soterramiento de la A-5, el Ayuntamiento de Madrid recuperará para los vecinos el espacio ocupado en la actualidad por la autovía que separa los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas de los de Campamento y Casa de Campo.

Por la A-5 circulaban diariamente 80.000 vehículos. La obra, una vez finalizada, reducirá en un 90% los vehículos en superficie y las emisiones contaminantes.

La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer, en una actuación que comprende un total de 3,2 kilómetros. Se priorizará la movilidad peatonal y ciclista, dejando una vía para atender los recorridos locales de vehículos privados y el transporte público urbano.

Bajo tierra, el nuevo túnel tendrá una distribución de tres carriles por sentido en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento.