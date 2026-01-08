Actualización del Ayuntamiento de Madrid: este es el calendario laboral definitivo de la capital con un 'macropuente' de 4 días

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha publicado el calendario laboral definitivo para 2026, incluyendo todos los festivos locales y nacionales. El próximo gran 'macropuente' en Madrid será en diciembre, con varios festivos seguidos que permitirán hasta cuatro días de descanso. En 2026, los madrileños tendrán un total de 14 días festivos, siendo algunos de ellos en fechas señaladas como San Isidro, la Almudena, y la Semana Santa. Algunos festivos nacionales como el 1 y el 6 de enero, y el 25 de diciembre, permitirán hacer puente, mientras que otros caen en fin de semana y serán menos aprovechables.

Hace pocos días que ha comenzado el nuevo año. Y hace poco tiempo que han pasado esas esperadas vacaciones de Navidad. Para muchos, este jueves 8 de enero está suponiendo la vuelta a la normalidad y a la rutina, ya que los niños han retomado las clases en la ciudad de Madrid.

Los más afortunados pudieron disfrutar del día de Reyes, el 6 de enero, pasando tiempo con la familia y los amigos, pero sobre todo, abriendo los regalos de Sus Majestades con los más pequeños de la casa.

Ya se han consumido los primeros días del mes en los que los madrileños, y en general la mayoría de los españoles, han disfrutado ya de los dos primeros festivos. Sin embargo, todavía quedan otros 12 que se organizan de manera general y que están repartidos por todo el año.

Además, tal y como confirma el Ayuntamiento de Madrid, los próximos festivos llegarán en forma de un gran puente de hasta cuatro días. Este es uno de los momentos más esperados del año, ya que pone fin a varios meses sin vacaciones en los que los días festivos brillarán por su ausencia y la acumulación de trabajo y de cansancio será constante.

Y es que habrá que esperar ya hasta el mes de abril para que el calendario nos dé alguna buena noticia, con esa ausencia pronunciada en los meses de febrero y marzo en los que otras comunidades, por ejemplo, tendrán la Semana Blanca. En cambio en Madrid esos días han quedado reorganizados de otra forma en un calendario que conviene conocer.

Calendario laboral de Madrid para 2026

Comienza un nuevo año y el Ayuntamiento de Madrid informa a sus ciudadanos de unas fechas claves que deben saber. Se trata de la situación final del reparto de días festivos para el año 2026. Una organización que siempre genera debate y que se somete a valoración y conversaciones hasta última hora, pero que una vez aprobada ya es definitiva.

La mala noticia, tal y como informa en primer lugar la Comunidad de Madrid, es que los dos primeros festivos se consumen muy pronto. De hecho, ya son historia. Por un lado, el 1 de enero, día de Año Nuevo. Y por otro, el 6 de enero, día de Reyes o Epifanía del Señor. Ambos son festivos nacionales que se mantienen cada año.

Como decíamos, después de estos dos festivos hay que esperar hasta el mes de abril para que lleguen los siguientes, aunque al menos lo hacen por partida doble. Se trata de la llegada de la Semana Santa, los días 2 y 3 de abril. Jueves Santo y Viernes Santo. Estos días son distinta naturaleza, ya que el primero solo es festivo autonómico, en Madrid y en otras regiones, y el segundo es nacional.

Una vez disfrutadas estas fechas llega el mes con más días festivos del año: mayo. En primer lugar, otro festivo nacional, el 1 de mayo, día de todos los Trabajadores. Y al caer en viernes, permite hacer puente. La mala suerte es que el día 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, también es festivo y cae en sábado, por lo que muchos no podrán aprovecharlo como les gustaría.

Poco después llega el primero de los festivos locales. Se trata del viernes 15 de mayo, San Isidro Labrador, patrón de la ciudad y una de las festividades más populares de la capital con actividades y celebraciones en distintos barrios que además permiten hacer puente.

Acto seguido llegará el calor a Madrid y los festivos desaparecerán como por arte de magia, ya que ni junio ni julio aterrizan con buenas noticias. Habrá que esperar hasta el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, para disfrutar de una nueva fiesta nacional. Sin embargo, esta cae en sábado, por lo que no será del todo aprovechable.

Sí lo será, ya en otoño, el día de la Fiesta Nacional de España, el lunes 12 de octubre, que permitirá hacer puente. Una fecha muy utilizada para viajes y escapadas. Y así encaramos los dos meses finales del año en los que habrá cinco festivos más.

Por un lado, noviembre, con el día 1, día de Todos los Santos. Este, al caer en domingo, se pasa al día 2, lunes, y permite encadenar tres días de descanso. Y después, el segundo festivo local será el lunes 9 de noviembre, día de la Almudena. Una jornada dedicada a la patrona en la que habrá actos religiosos y culturales en distintos puntos de la ciudad.

El año cierra con los tres festivos habituales de diciembre, todos ellos de carácter nacional. El día 6, día de la Constitución Española que, al caer en domingo, se pasa al lunes 7. Y el martes 8, día de la Inmaculada Concepción. Al poder aprovecharse los dos juntos supondrán una segunda Semana Santa u otro gran 'macropuente'. Y para terminar, el 25 de diciembre, día de Navidad, que este año caerá en viernes y permitirá, de nuevo, hacer otro puente en unas fechas muy señaladas.