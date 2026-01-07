Ya es oficial: el Ayuntamiento de Madrid habilita una opción para viajar gratis en autobús y BiciMad por tiempo limitado

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid habilita viajes gratuitos en los autobuses de la EMT y en el servicio BiciMad los días 8 y 9 de enero. Durante estos dos días, se podrá viajar ilimitadamente en autobús validando el título de transporte o solicitando un billete sencillo gratuito al conductor. BiciMad ofrecerá viajes gratis de hasta 30 minutos en toda la red, que cuenta con 634 estaciones y más de 7.700 bicicletas en la ciudad. La medida busca facilitar la vuelta a la normalidad tras las vacaciones y promover la movilidad sostenible frente al uso del coche privado.

Como cada mes de enero, muchas personas comienzan el año con algunas preocupaciones renovadas. Pero también con otras que se arrastran año a año. Sobre todo en ciudades grandes como Madrid, donde uno de los grandes quebraderos de cabeza es la situación del transporte público. Además, en los últimos años se ha convertido en una de las fijaciones de los políticos.

Cada vez son más, tanto a nivel estatal como a nivel regional, los altos cargos públicos que deciden aplicar y mover los descuentos que se llevan a cabo para hacer más llevadero el coste que tienen. Y como cada inicio de año, muchos madrileños se preguntan qué va a pasar con el Metro, los autobuses o el Cercanías en su ciudad y en su comunidad.

Mientras el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, decide eliminar ciertas ayudas, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso intenta mantenerlas para así ganar uno de esos pequeños pulsos que mantiene con la Administración central. Sin embargo, el complejo sistema de transportes de la capital tiene muchas aristas cuyos precios y descuentos terminan afectando de una manera u otra.

Por ello, en paralelo a la Comunidad, el Ayuntamiento también decide implementar sus propias medidas. Una de ellas se hará efectiva este jueves, 8 de enero, cuando se estrena la gratuidad limitada de algunos servicios de la EMT. Concretamente, de los autobuses. Esta decisión tiene como objetivo hacer más cómodo el regreso a la normalidad tras las vacaciones madrileñas.

Así pues, el Ayuntamiento de Madrid y la EMT vuelven a ofrecer días de uso gratuitos, concretamente el 8 y el 9 de enero, jornadas en las que se retorna a las aulas en Madrid. El objetivo es mejorar la situación del tráfico para evitar que las carreteras se vuelvan a llenar de coches de manera abusiva.

¿Cómo usar el autobús gratis en Madrid?

La Empresa Municipal de Transportes ha hecho oficial una de las medidas más esperadas cada principio de año. Aquellos que no acostumbran a utilizar el autobús, podrán hacerlo durante las próximas horas completamente gratis. Serán dos días de servicio ilimitado. Concretamente, desde las 00:00 horas del jueves a las 23:59 del viernes.

El motivo es intentar facilitar, en la medida de lo posible, el regreso de los más pequeños a las aulas tras las vacaciones de Navidad. Para ello, simplemente deberemos validar nuestro título de transporte como se hace habitualmente. Sin embargo, no se descontará un viaje del mismo.

Para aquellos que no lo tengan, deberán solicitar al conductor un billete sencillo, el cual se ofrecerá sin coste alguno. A través de esta medida se deja constancia del trayecto, pero sin que nos cueste ni un solo céntimo. Además, será de manera ilimitada, pero solo dentro de esa franja de tiempo.

Este no será el único servicio que será gratis para los madrileños, ya que a los autobuses de la EMT se suma también el servicio de BiciMad, el cual ofrecerá sin coste todos los viajes de hasta 30 minutos. Una medida que se pondrá en marcha por sexta vez.

Para aquellos que no sean usuarios habituales de BiciMad y que quizás piensen que no están tan extendidas, en Madrid hay 634 estaciones y 7.782 bicicletas en los 21 distritos de la ciudad. Y solo en 2025 se han superado los 13,63 millones de usos.

Tal y como ha explicado el Consistorio de la capital, "es fundamental impulsar la movilidad sostenible" y más en una época donde el tráfico se ve gravemente afectado por las numerosas obras que hay en todo Madrid. El Ayuntamiento de Madrid quiere promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado.

En total, desde que se pusieron de moda estas ayudas, ya acumulan 72 jornadas divididas en 29 periodos diferentes y casi 80 millones de usos, "consolidando esta medida como una de las más efectivas para promover el uso del transporte público" y favoreciendo a más de 15 millones de usuarios.

Estas políticas comenzaron bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, en enero de 2021. Solo en ese año casi 2 millones de viajeros no habituales se beneficiaron de la iniciativa. Y sin ir más lejos, el pasado 28 de noviembre, Black Friday, se estableció el récord con 1.944.021 usuarios viajando en los autobuses de EMT Madrid, el mejor dato de usuarios en período de gratuidad hasta la fecha.