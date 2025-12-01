Giro radical en las obras de la A-5: el nuevo desvío en el tráfico que afectará a los madrileños desde este lunes

Vista de las obras del soterramiento de la carretera A-5 en Madrid el pasado mes de octubre. Eduardo Parra / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid adelanta un mes el desvío del tráfico por las obras de soterramiento de la A-5, desviando desde este lunes todo el tráfico a la calzada sur en sentido entrada a Madrid. El nuevo desvío afecta al tramo entre la avenida de Portugal y la avenida Padre Piquer, se habilitan cuatro carriles (dos por sentido) y se reduce la velocidad máxima a 50 km/h. La reordenación del tráfico permitirá avanzar en la excavación del túnel, fase clave del proyecto de soterramiento de la A-5, que busca reducir el tráfico en superficie y las emisiones contaminantes. La obra conectará barrios como Lucero, Aluche y Las Águilas, recuperando 3,2 km de espacio público para peatones y ciclistas, y prevé finalizar en noviembre de 2026.

Uno de los puntos clave de las obras que se están produciendo actualmente en la capital es, sin duda, el soterramiento de la A-5. Los trabajos llevan causando afecciones en el tráfico desde comienzos de este año.

Todavía quedan meses por delante, pero de momento los trabajos se desarrollan según lo establecido. Incluso, con algo de adelanto. Por ello, los madrileños se enfrentan a un nuevo cambio.

Este lunes 1 de diciembre se produce una nueva afectación para continuar con la ejecución de estas importantes actuaciones. Y es que el Ayuntamiento ha adelantado un mes la fecha prevista en la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte (en sentido salida de Madrid).

Es por eso que, a partir de este día a las 6.00 horas, todo el tráfico se desviará a la calzada sur (en sentido entrada a Madrid) para avanzar en la excavación del túnel que soterrará la autovía en el tramo norte.

Así lo ha informado el Consistorio, por parte del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Ya la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, explicó esta semana en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que, de esta manera, finaliza la fase 1 de los desvíos ocasionados por la construcción del subterráneo de la A-5 en la calzada sur.

Desde febrero, había discurrido por la calzada norte y ahora se da paso a la fase 2 con el desvío de todo el tráfico rodado, en sentido entrada a la capital, desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer.

Será en cuatro carriles, dos para cada sentido, despejándose por completo la calzada norte. Los pilotes y losas del túnel sur están prácticamente ejecutados.

Además, se simplifica el trazado a la circulación con menos curvas, aunque se mantendrán los baipases de los enlaces de la carretera de Boadilla, Yébenes, Batán y Parque de Atracciones, que requieren de desvíos de más larga duración para demoler las estructuras preexistentes.

Este trazado se mantendrá durante un año, hasta noviembre de 2026, momento en que se abrirá el túnel para el tráfico rodado. La velocidad máxima de la vía en la zona de actuación se mantiene reducida de los 70 km/h previos a la obra a los 50 km/h actuales.

El soterramiento

Con la ejecución del Paseo Verde del Suroeste y el inherente soterramiento de la A-5, el Ayuntamiento de Madrid recuperará para los vecinos el espacio ocupado en la actualidad por la autovía que separa los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas de los de Campamento y Casa de Campo.

Por la A-5 circulaban diariamente 80.000 vehículos. La obra, una vez finalizada, reducirá en un 90% los vehículos en superficie y las emisiones contaminantes.

La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer, en una actuación que comprende un total de 3,2 kilómetros. Se priorizará la movilidad peatonal y ciclista, dejando una vía para atender los recorridos locales de vehículos privados y el transporte público urbano.

Bajo tierra, el nuevo túnel tendrá una distribución de tres carriles por sentido en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento.