Madrid lanza la mayor oferta "histórica" en 10 años para personal de Seguridad y Emergencias con 1.106 plazas

Simulacro de siniestro de tráfico múltiple en el IES Pio Baroja el pasado 6 de noviembre en Madrid con efectivos municipales de Seguridad y Emergencias. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una oferta de empleo público histórica con 1.106 plazas para los ámbitos de Seguridad y Emergencias, la mayor desde 2014. La oferta incluye 800 plazas de turno libre y 275 de promoción interna, destinadas a reforzar la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos de Madrid y SAMUR-Protección Civil. En detalle, se ofertan 475 plazas para Policía Municipal, 196 para SAMUR-Protección Civil y 160 para el Cuerpo de Bomberos municipal, con apoyo de los principales sindicatos. La medida se enmarca en el Plan 10.000, que busca alcanzar 10.000 efectivos en estos servicios para 2027.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un total de 1.106 plazas en el ámbito de Seguridad y Emergencias. Una oferta de empleo público "histórica", según ha matizado la delegada del área, portavoz y vicealcaldesa, Inma Sanz.

"Es la mayor oferta de empleo público en el ámbito de la seguridad y de las emergencias desde el año 2014", ha añadido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno este jueves.

Así, se han aprobado un total de 800 plazas de turno libre y 275 correspondientes a promoción interna de la Oferta de Empleo Público (OEP) específica para el ámbito de Seguridad y Emergencias para el ejercicio 2025.

"El objetivo es dar cobertura a las necesidades de recursos humanos de Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos de Madrid y SAMUR-Protección Civil", ha detallado Sanz. Se enmarca en la consecución del Plan 10.000, dirigido al refuerzo progresivo de las plantillas de estos ámbitos hasta lograr en el año 2027 los 10.000 efectivos.

Además, cuenta con el voto favorable de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de UGT y de Comisiones Obreras (CCOO), y con la abstención de la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM).

Reposición de efectivos

En concreto, en el Cuerpo de Policía Municipal se han aprobado 475 plazas, que suponen un significativo aumento frente a las 364 plazas destinadas al cuerpo en 2024.

Mientras, SAMUR-Protección Civil cuenta con 196 plazas destinadas a la cobertura de nuevos servicios en diversas categorías: 44 corresponden a médicos de emergencias extrahospitalarias, 29 a enfermeros de emergencias extrahospitalarias y 123 se reservan a técnicos auxiliares de transporte sanitario.

También desde el Consistorio aseguran "continuar reforzando" el Cuerpo de Bomberos municipal. Serán, exactamente, 160 nuevas plazas. "Permiten dar cumplimiento a las previsiones legales o reglamentarias sobre la prestación de sus servicios, su creación, organización y estructura, sin consumo de tasa", ha señalado la vicealcaldesa. De ese total, 110 plazas son de bombero especialista y 50 de bombero conductor especialista.

Por otra parte, además de las plazas en turno libre, esta OEP incluye 275 plazas de promoción interna, que suponen un incremento de la media de plazas ofertadas en los últimos cinco años, en línea con las 303 plazas del año 2024.

De las plazas incluidas en esta categoría, corresponden ocho a Policía Municipal y 267 a SAMUR-Protección Civil.

Dentro del cuerpo policial, cinco plazas corresponden a comisario, 72 a subinspector, 150 a la categoría de oficial y 40 a policía municipal.

SAMUR-Protección Civil, por su parte, dispone de cinco plazas destinadas a técnico auxiliar de transporte sanitario y de tres plazas más para enfermero de emergencias extrahospitalarias.

La oferta de empleo público que corresponde al resto del Ayuntamiento de Madrid se aprobará el próximo mes de diciembre, según ha avanzado Sanz. El Consistorio ha decidido separar la oferta para agilizar plazos e ir iniciando las distintas tramitaciones y convocatorias.