El delegado del Gobierno se abre a multar a Rosalía y reconoce que el acto de Callao fue "realmente peligroso"

Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la plaza de Callao este lunes. Carlos Luján / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, revisará el expediente sobre la actuación sorpresa de Rosalía en la plaza de Callao para determinar si procede una sanción. Francisco Martín criticó al alcalde José Luis Martínez-Almeida por intentar trasladar la responsabilidad de sancionar a Rosalía al Gobierno central. Martín destacó la necesidad de una nueva Ley de Espectáculos en la Comunidad de Madrid, señalando que los protocolos actuales son inadecuados para coordinar la seguridad. El evento en Callao fue descrito como "realmente peligroso" por Martín, debido a la falta de un dispositivo de seguridad previsto para controlar la multitud.

La Delegación del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, revisará el expediente elaborado por la Policía Municipal sobre la actuación sorpresa de Rosalía en la plaza de Callao, celebrada el pasado 20 de octubre, para determinar si procede sancionar a los responsables del evento.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, adelantó esta decisión este lunes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde confirmó haber recibido el informe remitido días atrás por el Ayuntamiento de Madrid con las actas policiales correspondientes.

Martín criticó al alcalde José Luis Martínez-Almeida por intentar derivar al Gobierno central la responsabilidad de una posible sanción. "Parece que lo que pretende es que sea la Delegación del Gobierno quien multe a Rosalía", afirmó. También puntualizó que la Policía Nacional no intervino ni levantó acta, ya que no fue alertada del evento.

El delegado apeló a reforzar la colaboración y la lealtad institucional entre administraciones, especialmente en cuestiones que afecten a la seguridad ciudadana. En este contexto, reprochó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid —ambos bajo gobierno del PP— la organización de "eventos improvisados" sin la comunicación previa requerida. Según señaló, el acto de Rosalía y la presentación de su disco Lux son un ejemplo de los problemas derivados de esa falta de coordinación.

Martín recordó que hace meses su Delegación envió una instrucción formal exigiendo que cualquier convocatoria susceptible de generar aglomeraciones sea comunicada "en tiempo y forma". "Lo que ocurrió en Callao fue realmente peligroso", advirtió, describiendo cómo centenares de personas ocuparon la Gran Vía sin un dispositivo de seguridad previsto.

A raíz de la polémica, Martín insistió en la necesidad de aprobar una nueva Ley de Espectáculos en la Comunidad de Madrid y urgió al PP a utilizar su mayoría absoluta en la Asamblea para impulsarla. Considera que no basta con reformar la norma actual, vigente desde 1996 y modificada tras la tragedia del Madrid Arena en 2013, ya que "la realidad de hoy nada tiene que ver con la de entonces".

El delegado advirtió, además, que los actuales protocolos de seguridad se aplican por analogía con la Ley del Deporte, dado que la normativa autonómica sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas "no establece mecanismos efectivos de coordinación" entre administraciones.

