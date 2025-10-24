El cambio de Almeida en el impuesto de circulación: se pagará según la etiqueta y no por los caballos del motor

El pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), comúnmente llamado el impuesto de circulación, cambiará el próximo año 2026 en Madrid. Y es que el Ayuntamiento modificará el criterio para aplicar las bonificaciones.

Así cambiará el actual modelo que se basa en el tipo de motor y carburante, para usar la etiqueta ambiental. "Describen mejor lo que contaminan los vehículos", ha argumentado Engracia Hidalgo, delegada del área de Economía, Innovación y Hacienda, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno este jueves.

En dicha reunión se ha iniciado la modificación de nueve ordenanzas con el objetivo de "impulsar el ahorro fiscal". Estas formarán parte del proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, junto con las bonificaciones ya aprobadas que se mantendrán.

El cambio en el IVTM, que forma parte de este plan, presenta el objetivo de reforzar su apuesta para "reducir la contaminación generada por los vehículos de motor".

Una medida "pionera en España", con la que se coordinan los criterios utilizados en el IVTM y la tasa SER, que se basa en las etiquetas de los vehículos, y se ajustan algunos casos concretos como ocurre, por ejemplo, con los híbridos enchufables, que tienen una bonificación distinta en función de si su autonomía eléctrica es mayor o no a 40 kilómetros.

Además, se incorpora una bonificación específica del 50% a los vehículos menos contaminantes de las grandes flotas (CERO, ECO y C), propietarias de miles de vehículos que circulan diariamente por la ciudad. Eso sí, siempre que matriculen sus vehículos en Madrid y renueven anualmente un porcentaje de estos por otros con etiquetas menos contaminantes.

Con esta medida, se pretende combatir la deslocalización de las flotas de vehículos que operan en la capital, pero están matriculados en otros municipios.

Otras ordenanzas: IBI

Aparte del impuesto que afecta a los vehículos, también se han incluido las modificaciones de otras tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Así, afirman desde el Consistorio que incluyen una nueva bajada de varias de ellas (unidas a las cinco ya aprobadas) que permitirá que los madrileños en 2026 paguen 33,5 millones de euros menos que en 2025 y 253 millones menos que en 2019.

Destacan la reducción del tipo general del IBI, la quinta llevada a cabo en el Gobierno actual (con una reducción del 20% en total). En concreto, se reduce el IBI a todos los madrileños del 0,428% al 0,414%.

"Con esta nueva bajada del tipo del IBI, Madrid se mantiene como la tercera capital de provincia de las de régimen común con el tipo general del IBI más bajo de España". Se sitúa por detrás de Santander y Zaragoza, con el mínimo legal del 0,400%. Hidalgo ha matizado que ese es, precisamente, el objetivo que el equipo de Gobierno municipal mantiene para 2027.

Siguiendo el ejemplo puesto por la delegada, una casa de 179.000 euros de valor catastral pagaría 100 euros más sin esta reducción.

Además, se mantienen las bonificaciones que se introdujeron en 2020 de hasta el 90% en el IBI para familias numerosas en función del valor catastral del inmueble. Se trata de una bonificación que en la mayoría de los casos se aplica de oficio y no ha de ser solicitada.

Y en relación con los negocios centenarios, el próximo año, se les incrementará el porcentaje de bonificación de este impuesto, pasando del 50% establecido en el año 2024 al 95%.

Por otra parte, también se actualiza la tasa por el mantenimiento de los servicios de emergencia que presta el servicio de Bomberos municipal. Estos son pagados, en base a las primas, por las compañías aseguradoras.

Según un análisis por parte del Ayuntamiento de estos costes, en los últimos años se han incrementado debido a varios factores: "La apertura de nuevos parques, la mejora en los equipamientos, la reducción en los tiempos de respuesta, las necesidades de atender riesgos inexistentes hace unos años y el incremento de los trabajos de control y prevención que evitan numerosos incidentes o reducen los daños producidos".

En la actualidad, las aseguradoras solo cubren el 11,7% del coste y las primas declaradas por las compañías aseguradoras se han incrementado en los últimos diez años un 60%. Con la actualización, la tasa de cobertura pasaría a ser del 22,2%.

Tasa de basuras

En cuanto a la polémica Tasa de Gestión de Residuos (TGR), Hidalgo también ha comentado una nueva ordenanza que se aprobará el próximo año. En ella se incluirán nuevos parámetros, "que aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo" -aunque la cuantía del recibo medio de la tasa será de 142,6 euros, prácticamente la misma que el actual-.

De esta forma, se incorporará la variable del número de empadronados en la vivienda para el cálculo de la tarifa en los inmuebles de uso residencial. Así, se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos (desde una persona hasta más de diez) en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026.

Una nueva variable que se incorpora para calcular la cuota de la tasa es la diseñada mediante la suma de una tarifa básica, que pagan todos los inmuebles, y una tarifa por generación. Para esta última, se ha tenido en cuenta el estudio aportado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez sobre la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad.