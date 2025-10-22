El megatúnel de 400 millones de euros que va cambiar el tráfico de Madrid: 3, 2 kms de largo y 600 obreros trabajando

Las claves nuevo Generado con IA El megatúnel de la A-5 en Madrid, de 3,2 km de largo, transformará el tráfico de la capital y está previsto que esté operativo para noviembre de 2026. La construcción del túnel emplea la técnica "cut and cover" y movilizará 200.000 metros cúbicos de tierra, con 600 operarios y más de 100 máquinas trabajando. Además del túnel, el proyecto incluye un gran bulevar peatonal que conectará varios barrios y reducirá el tráfico en la superficie hasta un 90%, mejorando la calidad de vida en la zona.

Madrid ha entrado de lleno en una gran fase de cambios. Una etapa muy importante para la ciudad y que muchos temían, ya que buena parte de la gran urbe se iba a levantar para dar paso a la modernidad y la transformación. Sin embargo, antes de los buenos resultados llegan las molestias, esas que traen de cabeza a millones y millones de personas en los últimos meses.

Muchas de estas obras comenzaron hace ya unos meses. Sin embargo, es casi imposible adaptarse a la nueva realidad de la capital de España. Y algunas de ellas durarán incluso años, al menos hasta que Madrid vuelva a tener un aspecto o ritmo normal. Las más importantes, sin duda alguna, son las que se están llevando a cabo en la zona de Ventas y del Paseo de la Castellana.

Pero por encima de estos dos 'focos de problemas' están las obras de la A-5. El soterramiento de esta vía va a suponer un antes y un después en la historia de Madrid. Y especialmente del tráfico, ya que va a cambiar el panorama por completo. Será prácticamente una ciudad nueva. Aunque algo ya se empieza a vislumbrar, y es que gracias a la gran organización, a medida que avanzan los trabajos, se puede seguir haciendo un uso efectivo de la zona mientras se va dibujando el aspecto final.

El Ayuntamiento de Madrid ha transmitido en varias ocasiones que de momento el ritmo de las obras es el idóneo y que se están cumpliendo todos los plazos previstos a rajatabla. Además, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, y Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, han visitado de manera frecuente la zona para comprobar el avance de estos trabajos.

Dentro de los muchos cambios que se van a incluir en estos trabajos de soterramiento de la A-5 hay una parte que destaca por encima del resto por su magnitud y por su complejidad. Se trata de la creación de un megatúnel que está previsto que esté operativo dentro de un año, si todo va según lo previsto. Una infraestructura que será la joya de la corona.

¿Cuánto costará el túnel de la A-5?

Hasta el propio José Luis Martínez-Almeida alucina con el nuevo aspecto que tendrá Madrid justo dentro de un año. "En noviembre de 2026 los madrileños podrán circular por los túneles de la A-5". Poco a poco, los trabajos de soterramiento de la A-5 siguen su curso. Y las autoridades confirman que todo va según lo previsto.

En especial, la creación de ese megatúnel que permitirá cambiar por completo el tráfico de la capital. En total, tendrá 3,2 kilómetros de recorrido de los que ya se ha excavado casi el primer medio kilómetro. Y poco a poco la zona va tomando parte del aspecto que tendrá dentro de unos meses. De hecho, ya se han colocado más del 84% de los pilotes que sostendrán la estructura.

La obra de este impresionante túnel se está realizando a través de la conocida técnica cut and cover, la cual consiste en levantar en primer lugar los muros laterales y la cubierta superior. Además. la realización completa de la infraestructura conllevará la movilización de unos 200.000 metros cúbicos de tierra. En un futuro cercano, este túnel contará con tres carriles por cada sentido organizados en dos vanos.

Los más centrales estarán destinados a carril bus-VAO, pudiendo ser empleados para otros fines en función de las necesidades del tráfico en cada momento. Así, se espera mejorar la gestión de las retenciones en puntos tan conflictivos como Batán o Boadilla.

Para poder cumplir con los plazos establecidos intervienen en las obras unos 600 operarios y más de 100 máquinas pesadas. Cifras que explican a la perfección el despliegue que se necesita. Además, gracias precisamente a la disposición de todos estos medios se ha podido mantener dos carriles abiertos por sentido en la superficie, hecho vital para evitar el colapso de la zona.

Eso sí, lo que no han podido esquivarse son los enormes atascos que se han producido en este área desde el final del verano, cuando cientos de miles de madrileños que transitan cada día por estas zonas han vuelto a la capital para recuperar la normalidad y la rutina. Aunque el nuevo megatúnel de la A-5 será la joya de la corona, no todos los grandes cambios llegarán a las profundidades la capital.

La superficie también tendrá un aspecto totalmente renovado, especialmente por la construcción de un gran bulevar peatonal que intentará ser el nuevo pulmón verde de esta zona de Madrid. Dicho bulevar conectará los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas con la zona de Campamento y Casa de Campo. Una estructura sin precedentes en uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos siglos en cualquier capital europea.

Además del gran impacto visual y estético que tendrá esta reforma, el adelanto será la reducción de hasta un 90% del tráfico en la superficie, reduciendo las emisiones contaminantes y mejorando la calidad de vida de los vecinos de esta zona. Dentro de esta profunda transformación se incluyen también 33 nuevas conexiones peatonales y un carril bici bidireccional de 3,5 kilómetros que llegará hasta Madrid Río. Todo para cambiar por completo el dibujo de la ciudad y de la gestión de su tráfico.