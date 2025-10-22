Almeida dice que el evento de Rosalía en Callao puso en peligro a la gente: "Tuvimos que trasladar a antidisturbios"

Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la plaza de Callao este lunes. Carlos Luján / Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid continúa analizando si impone sanciones a la cantante Rosalía por el acto sorpresa celebrado este lunes en la Plaza de Callao para presentar la portada de su nuevo álbum, que obligó a desplegar efectivos antidisturbios y a cortar el tráfico en la Gran Vía.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a Casa de Campo, tras señalar que el evento "puso en peligro la integridad física de las personas".

"Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de uno al otro lado de Gran Vía", ha relatado el regidor, además de reconocer que "sí se pueden hacer las cosas de manera diferente".

En este sentido, tras analizar el atestado de la Policía Municipal, que detalla la movilización de varias unidades para desviar el tráfico, cerrar un acceso al Metro y contener a los asistentes que trataban de cruzar la calzada, se ha conocido que el dispositivo policial tuvo que actuar de urgencia ante la aglomeración generada por cientos de seguidores que acudieron al improvisado evento.

Almeida ha asegurado que el acto carecía de las autorizaciones necesarias y que, al congregar a más de 500 personas, podría haber requerido además comunicación previa a la Delegación del Gobierno en el marco del derecho de reunión.

Rosalía corriendo por los alrededores de la Plaza del Callao en Madrid perseguida por una ola de fans pic.twitter.com/IVuOFh6yfE — ♱rafa.vt♱ || LUX COMING SOON (@rafaa_vt) October 20, 2025

"Estamos estudiando qué es lo que hay que hacer", ha dicho Almeida, quien ha recordado que Madrid "es una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos" y que el Ayuntamiento "se pone siempre a disposición de los artistas", pero ha insistido en que este tipo de acciones deben celebrarse "sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que utilizaban el transporte público y que se vieron perjudicados".

Sin embargo, el alcalde ha querido mostrarse contento, ante todo, de que Rosalía "haya elegido la ciudad y un lugar tan emblemático como la Plaza de Callao para la presentación de la tapa de su último álbum, siendo como es una artista global".