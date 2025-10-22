Confirmado por Almeida: estas son las 378 nuevas viviendas de alquiler asequible para los que ganen menos de 42.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid sortea 378 viviendas de alquiler asequible para personas con ingresos inferiores a 42.000 euros brutos anuales. El sorteo, con todas las garantías de transparencia, se realizará el 24 de octubre y será retransmitido en directo. Las viviendas están en las promociones Cañaveral 5 y Cañaveral 12 en Vicálvaro, diseñadas bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Las viviendas están dirigidas principalmente a jóvenes y familias con menores, grupos considerados económicamente vulnerables.

Madrid es una ciudad que vive en constante crecimiento. Por ello, cada día que paseamos por sus calles vemos algo nuevo, un cambio inesperado o una reforma en forma de salto necesario hacia el futuro. Sin embargo, en la capital de España no solo crece el entorno, sino que también se expande la propia ciudad para dar cabida cada vez a más madrileños.

Uno de los principales problemas que tiene la capital de España es la situación de su mercado inmobiliario, el cual registra varios indicadores negativos de difícil solución. Uno de ellos, seguramente el más llamativo, es que los precios no paran de subir. Pero la alta demanda y la baja oferta están unidos también a la escasez de suelo, ya que falta espacio para la construcción de nuevas viviendas.

Para intentar resolver estos problemas, las autoridades madrileñas han puesto en marcha varios planes para facilitar el acceso a nuevas viviendas. Y uno de los últimos mira directamente al Ayuntamiento de Madrid y al alcalde José Luis Martínez-Almeida, ya que su equipo ha lanzado un nuevo programa de viviendas de alquiler asequible.

En concreto se trata del sorteo de 378 viviendas públicas destinadas a personas con rentas medias y bajas, quienes lógicamente tienen más dificultades para acceder a una casa, ya sea en régimen de alquiler o de compra. En este caso serán para arrendar. Un anuncio que fue confirmado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Dicho programa nace desde la delegación de Políticas de Vivienda y desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, más conocida como la EMVS. El sorteo tendrá lugar este viernes 24 de octubre y contará con todas las garantías de transparencia, ya que incluso se podrá seguir en directo a través de una retransmisión.

Así serán las nuevas viviendas de Almeida para alquilar

En la convocatoria de estas viviendas destinadas a alquiler asequible ha participado Álvaro González, quien se encuentra al frente de la citada delegación y también de la EMVS. Este es el tercer sorteo que se lleva a cabo en el año 2025 y el octavo desde que José Luis Martínez-Almeida ocupa la alcaldía de Madrid. Y es que ya son un total de 2.047 pisos adjudicados en los últimos años.

La idea es que estos pisos sean para personas que tienen verdaderas dificultades, quienes suelen ser jóvenes y familias con menores al cargo. De hecho, nueve de cada diez viviendas sorteadas de nueva construcción se han destinado a jóvenes menores de 35 años y a familias con hijos menores. Estos son dos colectivos que frecuentemente se han considerado moderadamente vulnerables desde el punto de vista económico.

Estos nuevos pisos tendrán una renta que nunca superará el 30% de los ingresos familiares. Para poder presentarse al sorteo hay que estar inscrito en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda. Este registro, que es gratuito y que se puede hacer telemáticamente o de manera presencial, sirve para garantizar que se cumplen los requisitos mínimos.

No superar en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a unos 42.000 euros brutos anuales . En el caso de las familias de hasta cuatro miembros , el límite asciende a 44.300 euros brutos al año .





No ser propietario ni usufructuario de otra vivienda , ya que el solicitante no puede tener en propiedad ni derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda en ninguna parte de España.





No ser inquilino de una vivienda pública , ya que no está permitido participar si se ocupa una vivienda de propiedad o gestión pública.





Estar empadronado con al menos un año de antigüedad antes de la inscripción o tener vínculo laboral con Madrid durante al menos dos años.



Para todos aquellos que se pregunten dónde estarán las nuevas viviendas, hay que mencionar que la gran mayoría pertenecen a nuevas promociones de EMVS Madrid procedentes de los desarrollos Cañaveral 5 y Cañaveral 12, ambas pertenecientes al distrito de Vicálvaro, un área que se considera en expansión dentro de la capital.

Las promociones han sido diseñadas con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, impulsando un modelo urbano más responsable con el medio ambiente y con menores costes de mantenimiento.