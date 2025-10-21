Así será el cielo de Madrid en 10 años: Almeida quiere que los madrileños se puedan desplazar en "naves no tripuladas"

La frase "de Madrid al cielo" nunca fue tan literal. "Lo haremos realidad de manera más evidente que nunca", ha dicho este lunes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Y es que en el marco de la inauguración en el Palacio de Cibeles del I Foro de Movilidad Aérea Urbana, el regidor ha expresado su intención de que "al término de diez años los madrileños se puedan desplazar mediante naves no tripuladas por el cielo de Madrid".

Se trata de una previsión que, aunque parezca una idea sacada de una película de ciencia ficción, forma parte de la hoja de ruta para situar la capital a la vanguardia de las ciudades europeas en movilidad aérea urbana.

Bajo el nombre del Libro Blanco, esta herramienta pionera es un "hito fundamental" y representa la primera piedra de la estructura normativa que desarrollará este tipo de transporte en Madrid, al igual que el código de circulación para los coches.

En este contexto, el alcalde ha anunciado que esta estará lista antes de que termine 2028. Por ahora, ya se han puesto en marcha algunos experimentos, como el traslado de medicamentos entre centros de salud mediante drones, la gestión de las emergencias (con la unidad de la Policía Municipal) o la distribución logística de mercancías, entre otros.

A esto, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha añadido que la capital está en condiciones de ocupar el liderazgo de esta modalidad de transporte.

"Contamos con un ecosistema institucional fuerte, con la presencia de todas las administraciones; unas potentes infraestructuras logísticas, aeroportuarias y de conexión y, también, con un fortísimo sector aeroespacial que incentiva la colaboración público-privada", ha dicho.

El Libro Blanco

Esta herramienta se ha materializado gracias a la Comisión de Movilidad Aérea Urbana, creada en 2023 y formada por representantes de los tres niveles de la Administración (Ayuntamiento de Madrid, Ejecutivo autonómico y Gobierno de España), entes públicos, universidades, centros tecnológicos, empresas y profesionales del sector aeroespacial.

La hoja de ruta se divide en tres fases, estableciendo algunas prioridades a corto, medio y largo plazo.

De 2026 a 2028, se fomentará la creación de estructuras de gobernanza sólidas, el desarrollo normativo municipal y la coordinación con el marco autonómico, nacional y europeo. También se pondrán en marcha proyectos piloto y experimentación controlados.

Asimismo, se actualizarán los procedimientos municipales de ocupación del espacio público por parte de drones, incorporando criterios de riesgo en tierra y condiciones ambientales y urbanísticas. También se consolidará la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal y se crearán equipos especializados en vigilancia, inspección y gestión de movilidad aérea en la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación del Libro Blanco. Ayuntamiento de Madrid

Además, se elaborará un inventario de actividades económicas asociadas al desarrollo de este sector, y se lanzarán campañas de información ciudadana que impulsen la aceptación social de este nuevo modelo de movilidad.

Entre 2029 y 2031 se desplegará U-space, un conjunto de sistemas y procedimientos que garantizarán el acceso seguro, eficiente y asequible al espacio aéreo de operaciones de drones o aeronaves autónomas.

Así, se regulará el impacto ambiental y urbanístico de este tipo de movilidad y se impulsará la estandarización de criterios de seguridad. Se lanzará una plataforma digital de tramitación única y se crearán oficinas de atención y acompañamiento a empresas y operadores del sector.

Esta fase intermedia permitirá el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de apoyo en ámbitos como la meteorología o las comunicaciones. De esta manera, se realizarán los primeros prototipos de vertipuertos (espacios de despegue y aterrizaje), dronepads (tecnología de aterrizaje para drones, ya sean plataformas físicas o patrones de software que actúan como puntos de aterrizaje designados) o sistemas drone-in-a-box (en el que sale de un puerto específico y vuelve al mismo de forma autónoma una vez termina su viaje).

Finalmente, a partir de 2032, se incorporarán operaciones más complejas: la integración plena de eVTOL tripulados (aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico), el desarrollo de corredores aéreos y la ampliación de infraestructuras estratégicas.

De esta forma, la ciudad ya contaría para esa fecha con esta tipología integrada totalmente en la parte estructural de su red de movilidad.

"Esto puede sonar ahora mismo un tanto increíble, pero también nos sonaba increíble hace 25 años que pudiéramos pagar el transporte público desde el móvil, reservar una bici eléctrica para llegar a cualquiera de los 21 distritos o tener más de un cuarto de la flota de autobuses completamente eléctrica", ha expresado Almeida.