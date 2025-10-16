Los tres barrios más ricos de Madrid: sus vecinos ganan más de 90.000 euros al año

Las claves nuevo Generado con IA Los barrios más ricos de Madrid son Aravaca, Salamanca-Goya y Nueva España, con rentas per cápita superiores a 90.000 euros. Aravaca lidera el ranking con una renta media de 103.933 euros, seguido de cerca por Salamanca-Goya con 103.712 euros. Castellana y Nueva España completan el podio, con rentas de 93.304 y 94.440 euros respectivamente, destacándose entre las zonas más adineradas de la capital. Según la Agencia Tributaria, estos barrios superan más del doble la renta media de la capital, que se sitúa en 43.643 euros anuales.

Madrid es una ciudad que se mueve a toda velocidad y que no para de crecer. Por ello, la gran urbe se transforma incluso antes de que nos demos cuenta. Y de repente pasamos por una calle y su aspecto es totalmente diferente, reformado y renovado. Así es como sus barrios evolucionan.

Poco a poco, la capital de España va ganando en imagen y calidad. Y los barrios que hace unas décadas eran los más importantes y adinerados, ahora simplemente se convierten en un entorno clásico que deja paso a la modernidad de otras áreas.

Así, para muchos hoy en día es difícil situar cuáles son los barrios más ricos de Madrid. ¿Retiro? ¿Valdebebas? ¿Castellana? Ninguno de ellos se cuela en un podio que sigue los pasos de Pozuelo de Alarcón, municipio que ha sido coronado una vez más como el más rico de toda España.

Este ranking se crea en base a la renta per cápita de sus habitantes y no por el precio de sus viviendas. Aunque lo normal es que lo uno vaya ligado a lo otro. La Agencia Tributaria ha dado a conocer nuevos datos y en base al Ejercicio de 2023 se puede estimar cuáles son los barrios más exclusivos de la capital de España.

El dato más llamativo es que los barrios más ricos de Madrid sitúan esa renta por encima del doble de la media de la capital. Una comparación muy acentuada si lo comparamos con algunos barrios que tienen alrededor y que incluso se podrían considerar pobres porque se quedan a la mitad.

¿Cuáles son los barrios más ricos de Madrid?

El último informe hecho público por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sitúa que la renta media de los madrileños se sitúa en los 43.643 euros al año. Sin embargo, dentro de la ciudad hay zonas que consiguen multiplicar estos ingresos, creando ecosistemas profundamente adinerados.

Así es como encontramos cuáles son los barrios más ricos de Madrid. El primero de ellos, aunque no sorprende el nombre, quizás sí lo hace que se encuentre en la primera posición. Se trata de Aravaca, situado en el distrito del mismo nombre, compartido con Moncloa.

En el barrio con la renta per cápita más alta de Madrid los vecinos ingresan una media de 103.933 euros al año. Un primer puesto que se encuentra muy peleado, al menos a juzgar por los datos obtenidos hasta el año 2023.

En la segunda plaza se sitúa Salamanca-Goya, una de las zonas más exclusivas y a la vez castizas de la capital de España. Los locales y tiendas más lujosas se encuentran en esta zona en la que los madrileños allí residentes ganan una media de 103.712 euros.

Estas dos son las únicas zonas que se sitúan por encima de los 100.000 euros de media. El podio lo completa Nueva España, en el distrito de Chamartín, el cual sería el primer barrio que se baja de esa barrera de las seis cifras. Allí, la renta per cápita es de 'solo' 94.440 euros.

Estos tres barrios serían la élite madrileña, aunque se cuela uno más, el situado en cuarta posición, muy destacado también en la tabla respecto al resto. Es Castellana, de nuevo en el distrito de Salamanca, con una renta de 93.304 euros.

Como decíamos, Madrid es una ciudad que no para de crecer y transformarse. Precisamente, este último es el único barrio de los situados en los primeros puestos de la tabla cuyo poder adquisitivo baja. Concretamente un 4%. En los situados en el podio, en todos sube entre un 1% y un 4%.

Un barrio menos conocido como Hispanoamérica-Costillares ocupa la quinta plaza con una caída de la renta más que considerable, ya que no llega ni a los 90.000 ni a los 80.000 euros. Y se conforma con una renta per cápita de 76.419 euros, iniciando así la bajada del Top10.