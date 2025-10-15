La nueva vida del icono okupa del Paseo del Prado: se convertirá en un espacio vecinal con salas de estudio y yoga

En medio del Paseo del Prado. Ahí estará ubicado el nuevo centro cultural que está preparando el Ayuntamiento de Madrid, en pleno centro de la capital. Un espacio vecinal en una ubicación "carente de dotaciones por la poca superficie disponible que hay".

Y es que el nuevo centro contará con salas de estudio, de exposiciones u otras polivalentes para actividades de ocio y deportivas.

El inmueble que las acogerá se encuentra en el número 30 de dicho paseo. Una construcción que ha pasado por múltiples usos -el más conocido, el de icono de la okupación, siendo sede de una conocida agrupación social ya desaparecida- y llevaba años ya cerrada.

"Es un espacio que va a venir muy bien y va a satisfacer las demandas de los vecinos de la zona", según aseguró la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, el pasado jueves tras la Junta del Gobierno, donde se aprobó la segunda fase de la actuación.

Hasta ahora se han estado llevando a cabo los trabajos de consolidación de la estructura, que formaban parte de la primera fase. Y pronto empezarán las obras de la segunda fase, que incluyen la rehabilitación del edificio, tal y como anunció la también portavoz municipal.

Dos fases

Los trabajos de la primera afectaban a todo el edificio, con una superficie construida de 3.397 metros cuadrados. Comenzó el pasado mes de mayo con la ejecución por parte del Área de Obras y Equipamientos.

En esta se hizo un refuerzo estructural del edificio, una mejora de la accesibilidad, la recuperación del patio interior, la ampliación del edificio en la planta superior, la restauración de las fachadas protegidas, la restauración del zaguán de la planta baja y de la escalera, y la demolición de todos los elementos interiores (tabiquería, falsos techos, instalaciones...). En definitiva, se dejó el edificio en bruto para la implantación de las futuras dotaciones.

Render del edificio del Paseo del Prado, 30. Ayuntamiento de Madrid

En esta primera etapa también participaba la Comunidad de Madrid, pues una parte del inmueble será destinado por parte del Gobierno regional a la creación de un nuevo centro de salud. El presupuesto fue de 3,9 millones de euros, de los que el 48% fueron financiados por el Ayuntamiento y el 52 % por el Ejecutivo autonómico, atendiendo a la superficie que ocuparán los dos futuros equipamientos.

La segunda fase se limita a una superficie de alrededor de 1.600 metros cuadrados, que se corresponden con el ala norte, cuya fachada se orienta al paseo y el chaflán (únicamente en las plantas semisótano, baja y primera). Esta será la zona que acoja el futuro centro cultural.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 3,5 millones de euros y se desarrollarán en paralelo a los de la primera fase. Se prevé que se extiendan hasta el verano de 2026.

La planta semisótano (chaflán) albergará las entradas accesibles del edificio, dos aulas polivalentes y cuartos de instalaciones, así como un patio exterior de acceso exclusivo para mantenimiento. En la planta baja se ubicarán el acceso principal al edificio desde el Paseo del Prado, zona de recepción, sala de exposiciones, zona administrativa y entrada secundaria al norte del ala para salida de evacuación.

La planta primera contará con un salón de actos y un cuarto de almacenaje, mientras que en la segunda planta habrá aulas destinadas a actividades deportivas, como yoga y pilates, con sus correspondientes vestuarios.

Por su parte, la planta tercera tendrá un espacio diáfano destinado a la realización de diferentes talleres y actividades, un cuarto de instalaciones exteriores y salidas a la terraza de mantenimiento y a la ubicada en la alineación del paseo.

Almeida visitó el edificio de Prado 30 durante la primera fase de las obras. Ayuntamiento de Madrid

Por último, en la cuarta planta se ubicará un espacio diáfano que se utilizará como sala de estudio. Además, en cada una de las plantas se instalarán sus correspondientes aseos.

Todo ello con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, ya que el edificio, propiedad del Ayuntamiento de Madrid -el Consistorio otorgó la gestión de una parte sin transferencia de titularidad a favor de la Comunidad para poder realizarse también el centro de salud-, forma parte del valioso patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Icono de la okupación

La construcción del edificio data de principios del siglo XX, iniciándose en 1925 y finalizando en 1936. Fue diseñado por el arquitecto Francisco Javier Ferrero Llusiá, una figura destacada de la arquitectura madrileña del primer tercio del siglo XX.

A lo largo de su historia ha tenido múltiples usos: Tenencia de Alcaldía, centro de puericultura, casa de socorro, archivo de juzgados municipales, centro de salud e incluso aulas de la UNED.

Pero quizá por el que más conocido se hizo fue por el de albergar la sede de La Ingobernable, un centro social que okupó el edificio desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2019, cuando fue desalojado por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida.

Desde entonces permanecía cerrado. Hasta ahora, que el conocido como Prado 30 se está preparando para volver a abrir sus puertas con nuevos usos. "Un espacio donde convivirán la cultura y la salud, lo antiguo y lo moderno, lo patrimonial y lo funcional", según detallan desde el Ayuntamiento.