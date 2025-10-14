Los dos arcos chinos ya toman forma en Usera: el nuevo 'Chinatown de Madrid' atraerá turistas con un sello de calidad

Estado de la construcción actualmente de los arcos chinos en Usera. Jesús Soler

En medio de Usera. Concretamente en la Plaza del Hidrógeno, en la confluencia de la calle Dolores Barranco con la calle de Isabelita Usera, ya empiezan a vislumbrarse dos 'monumentos' de hierro.

Son los primeros resquicios de lo que acabarán siendo los grandes arcos que el Ayuntamiento de Madrid está preparando para hacer del barrio el Chinatown madrileño. Una ubicación, además, que empieza a ser el nuevo barrio de moda a nivel gastronómico, según algunos hosteleros.

De hecho, 'Chinatown de Madrid' será el sello de calidad que usará el Consistorio para atraer turistas a una zona caracterizada por sus calles adornadas con guirnaldas y rótulos verticales. Un lugar que concentra casi el 27% de la comunidad china de la capital.

Esto lo hará mediante un contrato con el que implantará este "distintivo de calidad turística" para reconocer a los comercios que cumplan los estándares citados en dicho documento.

Así, la implantación y difusión del distintivo constituye un proceso de calidad que incluye "los trabajos de diagnóstico de la situación de la oferta de interés turístico y las capacidades de mejora de la competitividad turística y del talento de las empresas implantadas en la zona".

Por lo tanto, "permitirá la mejora de los estándares turísticos y el reconocimiento de la calidad de los servicios ofrecidos en Usera y su crecimiento económico". Además, según se señala en los pliegos, otro objetivo es el de contribuir a la "descentralización y diversificación del turismo" que recibe la ciudad.

El plan incluye la descripción de la situación actual de la calidad turística de los establecimientos. Esto se hará con la identificación de la percepción de calidad y servicio por parte de turistas, asociaciones y clientes locales.

El inicio de los arcos chinos de la Plaza del Hidrógeno en Usera. Jesús Soler

Por otra parte, se le ofrecerá a los comerciantes interesados para adaptarse a estas demandas y aumentar la competitividad de la oferta y la generación de públicos.

Además, será necesario la puesta en marcha de una plataforma online que contribuya a la difusión pública de la oferta del Chinatown. Es decir, una página web con toda la información sobre los comercios de la zona que sirva de contenido promocional. Esta tendrá que estar en español, inglés y chino.

El total del presupuesto para esta actuación asciende a los más de 200.000 euros. Este será financiado con Fondos Europeos Next Generation.

Los arcos y el paseo

Por ahora, los arcos chinos que se anunciaron hace tiempo como puerta de entrada a este nuevo Chinatown ya están en marcha. Al menos su cimentación en la Plaza del Hidrógeno, a cargo de la Junta de Usera.

El contrato inicial para levantar los arcos fue declarado desierto, al no postularse ninguna empresa. El presupuesto marcado finalmente -tras el fracaso de la primera licitación- para estas obras fue de 225.000 euros.

Recreación de un arco chino en la plaza del Hidrógeno de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

En la documentación inicial se mostraba que la idea era instalar dos arcos chinos: uno en la Plaza del Hidrógeno y el otro en la calle Evangelios, donde confluyen las vías Visitación y Porta Coeli. Se trata de un eje que enlaza con la calle Dolores Barranco, donde ya se instaló en 2022 la escultura de un oso panda.

En su día, Cibeles justificó la apuesta por estos llamados paifangs poniendo de ejemplo a los de ciudades como Washington, San Francisco, Nueva York, Londres o Liverpool.

Se trata de un arco de madera, ladrillo o piedra propio de la cultura china. A veces estos están alicatados con azulejos vidriados. Se erigían en las encrucijadas, templos, puentes, oficinas o tumbas. Las estructuras están formadas por cimientos, pilares y vigas. Y sus techos cuentan con una curvatura de barrido que se eleva en las esquinas formando crestas decoradas.

Por otra parte, continúan las obras del paseo unos 1,7 kilómetros. Unas actuaciones puestas en marcha por el Área de Obras del Consistorio que tiene un presupuesto de 8,7 millones de euros y cuenta con fondos europeos.

Imagen virtual de la futura Plaza de las Tizas de Usera, que formará parte del Chinatown de Madrid. Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid

Este recorrido, por un lado, pretende remodelar los espacios públicos que forman parte del itinerario para hacerlos "más habitables". Todo ello siguiendo criterios sostenibles.

Por otro, busca reforzar la identidad del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china. Esto se hará gracias a mobiliario específico y con referencias en pavimentos y señales. Un ejemplo serán los juegos infantiles con forma de dragón que se instalarán en la Plaza de las Tizas.

El futuro paseo servirá para revitalizar la zona e impulsar su comercio y hostelería. El proyecto afecta a las calles Nicolás Usera, Andrés Arteaga, Amparo Usera, Mercedes Manjón, Pablo Ortiz, José Bielsa, Isidra Jiménez, Jaspe, Isabelita Usera, Calesas, Mirasierra, Vallandes, Antonio López y avenida del Manzanares, así como en las plazas de José Luis Hoys, Julián Marías, Tizas e Hidrógeno. La estimación es que esté terminado antes de 2026.