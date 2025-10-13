Más Madrid y PSOE fuerzan un Pleno para anular el acuerdo del trauma postaborto que aprobó Almeida: "Va contra las mujeres"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante la sesión ordinaria del Pleno Municipal el pasado 30 de septiembre. Gabriel Luengas / Europa Press

Los grupos municipales de Más Madrid y del PSOE han unido fuerzas para solicitar la convocatoria de un Pleno Extraordinario con el fin de revocar el acuerdo que aprobó el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez Almeida, en el Pleno del pasado 30 de septiembre. En él se comprometían a informar de forma obligatoria del "síndrome postaborto" en sus centros (Madrid Salud, Espacios de Igualdad, Samur Social).

Así, han registrado en el Consistorio una solicitud para la que reúnen las firmas necesarias (en forma de número de concejales) por lo que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, deberá convocarlo.

La iniciativa conjunta reclama que el Gobierno municipal no ejecute el acuerdo plenario que se aprobó a propuesta de Vox y que "pretende implantar mecanismos de desinformación sobre el derecho al aborto en los servicios municipales por ser lesivo para el interés público y vulnerar los derechos de las mujeres".

Además, piden "iniciar la revisión de oficio de dicho acuerdo por posible nulidad de pleno derecho", conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015.

Los grupos firmantes, asimismo, "advierten de que el acuerdo promovido por VOX y apoyado por el PP contraviene la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"Atenta contra las mujeres"

Ambos partidos denuncian que el "supuesto síndrome postaborto no existe, según la evidencia científica y los organismos internacionales de salud". "Este tipo de mensajes solo buscan generar culpa y miedo, atentando contra el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad", han expresado en un comunicado.

"Almeida está dedicándose a desvelar la agenda ultra del PP y la alianza con VOX más claramente de lo que querría Feijóo, y por mucho que haya intentado recoger cable lo que se aprobó es lo que se aprobó y corresponde al Pleno revertirlo", ha señalado el portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

"El alcalde debería recordar cómo Gallardón salió escaldado del último intento del PP de recortar los derechos de las mujeres", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha afirmado que "dan este paso ante la ineptitud y la inacción del señor Almeida, que, en lugar de rectificar, mantiene en vigor un acuerdo vergonzoso e inaceptable, que atenta contra los derechos de las mujeres madrileñas, algo que no vamos a permitir". "Almeida y la ultraderecha se han metido en un lío que no vamos a pagar las mujeres".

"Desde el PSOE no vamos a consentir que PP y VOX usen a las mujeres en sus juegos políticos y vamos a seguir defendiendo un Madrid que avance en igualdad, en libertad y en respeto hacia todas las mujeres", ha zanjado la concejala.