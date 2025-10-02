Almeida dice que el síndrome postaborto del que obliga a informar en sus centros "no está reconocido científicamente"
El alcalde de Madrid ha asegurado que "no se va a obligar a ninguna mujer a recibir información".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".
"Tenemos un extraordinario equipo de profesionales en el Ayuntamiento de Madrid que no le van a dar ningún tipo de información falsa a la mujer, no se puede dudar de los profesionales que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid", ha destacado el alcalde desde el Colegio de Médicos, donde ha recogido el premio 'Madrid Longevity' por ser Madrid la ciudad más longeva de Europa.
