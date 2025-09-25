El PSOE pinta basuras desbordadas con la bandera de Palestina para que Almeida deje Madrid "reluciente"

El PSOE de Madrid ha ironizado con la gestión de la limpieza en la capital tras la polémica por la eliminación exprés de una bandera de Palestina en la plaza del Dos de Mayo.

Su propuesta, en tono sarcástico, ha sido que quizá la única manera de que el Ayuntamiento actúe con la misma rapidez en la retirada de basuras sea "pintar los montones de desperdicios con la bandera palestina". Y eso es precisamente lo que ha hecho.

En un tuit, ha publicado las fotos de varias basuras llenas y desbordadas pintadas con la bandera de Palestina. "Mira, Almeida, aquí tienes trabajo", ha dicho en la red social X el PSOE madrileño."Si vas tan rápido como ayer, mañana Madrid estará reluciente. ¡Ahora no tienes excusa!", añadía.

El martes, varias familias participaron en la iniciativa "Martes por Palestina", dibujando con sprays de tiza de colores una gran bandera en la emblemática plaza de Malasaña, tal y como adelantó elDiario.es.

La intervención se completó con carteles en el colegio y un cambio simbólico en un rótulo antiguo con el mensaje: "no jugar con la vida de los palestinos".

El PP se está quedando solo: Ayuso prohíbe los símbolos en favor de Palestina en colegios y Almeida los borra en las calles en horas.

Ojalá fueran tan rápidos para limpiar nuestros barrios y cuidar los servicios públicos.



Libertad de expresión sí, pero solo cuando les conviene. pic.twitter.com/yiIiOIxZ9X — Reyes Maroto (@MarotoReyes) September 25, 2025

La acción se enmarca en la ola de movilizaciones educativas surgida tras el veto de la Comunidad de Madrid a los símbolos propalestinos en centros escolares.

Sin embargo, la pintura apenas duró unas horas. El miércoles, el Ayuntamiento envió al Servicio de Limpieza Urgente (Selur) —un dispositivo reservado para "situaciones excepcionales"— para borrar cualquier rastro del gesto.

Reacción de la oposición

La velocidad de la intervención levantó críticas entre familias y asociaciones vecinales, que recordaron la lentitud con la que se retiran los residuos cotidianos, especialmente los derivados del botellón en zonas infantiles y la suciedad nocturna de Malasaña.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, acudió a la plaza para denunciar "el uso de recursos municipales contra el derecho de la infancia a expresarse con libertad" y resumió la situación con un eslogan: "Ayuso prohíbe dentro y Almeida borra fuera".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, también se sumó a las críticas desde redes sociales. En un mensaje en X, ironizó sobre la rapidez de la limpieza y escribió: “Vecinos y vecinas de Madrid, si queréis que Almeida os limpie la calle, ya tenemos la solución: pintad la bandera de Palestina y en menos de 24 horas tenéis un dispositivo de limpieza especial. Así es el alcalde”.

En la misma línea, Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, ironizó sobre la rapidez de Selur y planteó que, de tratarse de una bandera de Ucrania, la reacción habría sido distinta.

El Consistorio se defendió señalando que la limpieza se hizo "a petición de un vecino" y para cumplir la ordenanza, subrayando que este tipo de actuaciones son habituales tras una denuncia ciudadana.