La cafetería que nadie quería en Barajas y ahora es la primera gestionada por discapacitados: "Nosotros lo hacemos todo"

Tortilla de patata, hamburguesas, sandwiches, tostadas o tarta de queso... Todo esto se cocina cada día en la cafetería del Centro Cultural Gloria Fuertes, en el distrito madrileño de Barajas. Casero, hecho y servido por los cinco trabajadores con discapacidad que integran su plantilla.

Se trata de la primera municipal gestionada por personas con discapacidad intelectual de algún tipo. "Es una de esas historias bonitas que tenemos en la ciudad de Madrid", como ha definido este martes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita.

Y es que Envera Gastro -que así se llama- abrió sus puertas el pasado mes de mayo, mediante concurso público.

"Estaba vacía y el Ayuntamiento nos lanzó el reto a principios de año. Nosotros recogimos el guante y montamos la cafetería", explica Enrique Grande, director general de Envera -la ONG encargada del establecimiento, dedicada desde hace 48 años a la integración de personas con discapacidad intelectual-.

"Si no, no hubiéramos sido capaces de sacar adelante esta cafetería", cuenta Almeida. El establecimiento se cerró tras la pandemia de Covid-19. Tras cinco años de "esfuerzos" por parte del concejal del distrito, Juan Peña, para conseguir su reapertura, este verano volvió a abrir sus puertas para los clientes de todo tipo.

Daniel y Emilio trabajando en Envera Gastro. Ayuntamiento de Madrid

"El personal de limpieza del Ayuntamiento, de las ambulancias y del Samur vienen a desayunar por la mañana. Muchas veces nos hacen pedidos por WhatsApp y ya los tienen preparados cuando llegan", cuenta Grande. El mismo alcalde ha sido uno de los comensales en probar un desayuno a base de pincho de tortilla (recomendación de la casa) y un Cola-Cao.

"No tengo queja, ha sido una experiencia muy buena. En comparación con otros trabajos, aquí nos tratan muy bien y los clientes son pacientes. Si necesitamos que esperen un momento porque estamos apurados, lo comprenden", explica Daniel, que comenzó a trabajar en Envera Gastro nada más abrir. A sus 24 años, este es ya su cuarto trabajo en la hostelería.

La cafetería

En total, son cinco los jóvenes que trabajan en el pequeño local con guiños aeronáuticos -puesto que Envera nació por parte de algunos trabajadores de Iberia con hijos con discapacidad-.

Emilio, Daniel, Mónica, Carol y Miguel sirven cafés, cocinan todo tipo de comida casera ("no hay nada congelado") y se mueven entre las mesas de la amplia terraza con soltura.

Todos ellos fueron formados en el programa de formación de Envera Cocina Formándote y ahora gozan de un empleo estable con jornada continua de lunes a viernes. Esta iniciativa recibe en cada edición a diez alumnos para instruirse de manera gratuita como ayudantes de cocina, personal de office y de sala, facilitando su incorporación futura al sector de la hostelería.

En este mismo espacio es donde realizan las prácticas para proporcionar la inserción laboral. De hecho, Mónica es una de las nuevas incorporaciones, pues al término próximo de sus prácticas, en una semana, pasarán a su contratación.

Mónica trabajando en Envera Gastro. Ayuntamiento de Madrid

"Estoy muy contenta. Yo estudié Educación Infantil y estuve haciendo prácticas en colegios, pero me di cuenta de que mi oficio en realidad era la hostelería. Y aquí me siento muy útil. Yo hago lo que se necesite", explica la joven de 26 años. Suele estar en la cocina, aunque asegura también trabajar en la barra si es preciso.

En el día a día, la organización y el trabajo corre a cargo de ellos. "Nosotros nos encargamos de todo", afirma Daniel. "Nos aseguramos de que salen todas las comandas, nos ayudamos entre todos para hacer la hoja de pedido, hacemos la comida... Lo hacemos todo", expresa.

"Las personas con discapacidad necesitan apoyos. Desde la asociación ayudamos en la gestión, pero en el día a día todo lo hacen ellos. Son perfectamente aptos para poder atender al público, cobrar en una caja, pasar el TPV...", dice el director de la ONG.

"Es un sitio que merece la pena conocer y disfrutar. Tomar un buen pincho de tortilla, como el que he tomado, y valorar que personas con algún tipo de discapacidad hayan podido encontrar un empleo y puedan tener un futuro", ha matizado el primer edil.

Este mismo ha adelantado que "hay otros concejales de distrito" interesados en este tipo de proyecto ante "problemáticas semejantes de cafeterías en centros culturales, bibliotecas o centros de mayores, sin empresas que quieran optar a la licitación".

Por último, ha subrayado la apuesta del Consistorio madrileño "por continuar con esta vía de integración de las personas con algún tipo de discapacidad". "Hemos sido la primera corporación que ha logrado que personas con discapacidad intelectual puedan ser funcionarios del Ayuntamiento de Madrid" en el año 2022.